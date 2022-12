Les rencontres culturelles de l'année

Voir la galerie de photos

Au cours de l'année 2022, EnBeauce.com a rencontré de nombreux artistes, que ce soit des musiciens, des peintres ou encore des auteurs. Cet article vous propose donc de voir ou revoir les nouvelles concernant ces Beaucerons talentueux.

(Vidéo)Une entrevue vidéo avec le chanteur Robby Johnson

S'il est bien installé avec sa petite famille à Nashville, capitale mondiale de la musique country, Robby Johnson aime bien revenir régulièrement dans sa Beauce natale lorsque l'occasion se présente.

Un premier livre pour Valérie Busque

La photographe Valérie Busque vient de réaliser un rêve qu'elle caressait depuis longtemps, celui d'écrire un livre, en publiant son tout premier, intitulé Le jour où je me suis (re)trouvée.

Marjorie Bourque a joint l'équipe de Star Académie

La Beauceronne Marjorie Bourque travaille depuis le début de l'année comme assistante de production pour l'émission télévisuelle Star Académie. C'est du moins ce que la violoniste native de Saint-Georges a laissé savoir lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

(Vidéo)Travail et temps: le nouvel essai de René Bolduc

« Enfant, mon but dans la vie était de ne pas travailler. » C'est par cette affirmation que l'enseignant de philosophie à la retraite, René Bolduc, ouvre son nouvel essai, Travail et temps, qui est disponible en librairie depuis le mardi 29 mars.

(Vidéo)Ben Claveau lance son nouvel album le 15 avril

L'auteur-compositeur-interprète natif de Saint-Georges, Ben Claveau, lancera le 15 avril son deuxième opus en carrière intitulé La route est longue jusqu'au top. « C'est un album du quotidien, bien terre-à-terre, avec un peu de cynisme et plein de touches d'humour », a-t-il confié lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

(Vidéo)À la découverte des archives de Jean-Guy Maheux

Depuis près de 46 ans, Jean-Guy Maheux collectionne les articles de journaux, cartes et magazines des célébrités qui le passionnent et en qui il croit.

(Vidéo)Un premier livre d’art pour Jeanne Poulin

Plusieurs événements célébraient le Jour de la Terre et parmi ceux-ci, le lancement d'un livre d'art par l'écrivaine d'origine beauceronne, Jeanne Poulin, le samedi 23 avril.

Éric Lapointe présente « Cathédrale », une sculpture en hommage à sa soeur

La sculpture « Cathédrale », créée par Éric Lapointe, invité d’honneur de l’édition 2021 de Beauce Art - L'international de la sculpture, a été inaugurée le 25 mai dernier sur la promenade Redmond à Saint-Georges.

(Vidéo) France Quirion met de la beauté dans le quotidien

France Quirion nous a accueillie pour une entrevue vidéo sur la terre de son grand-père, à Saint-Benoit-Labre, qu'elle a racheté en 1990, comme elle le lui avait promis quand elle était encore une enfant.

(Vidéo) Découvrez le Solstice Festival avec Pamela Doyon

Pamela Doyon, directrice générale du Solstice Festival, nous a accordé une entrevue vidéo dans laquelle elle explique le programme et l'objectif de cet événement culturel qui aura lieu à Saint-Georges les 10-11 et 12 juin.

(Vidéo) « La vie nous arrange plus qu'on ne l'arrange » - Claude Fournier

Âgé de 77ans, Claude Fournier s'est laissé porter par le courant de la vie en partant du principe que « la vie nous arrange plus qu'on ne l'arrange ».

Découvrez le patrimoine toponymique autochtone de la Beauce

Le Gouvernement du Québec a créé la carte Éléments du patrimoine toponymique autochtone du Québec qui met en lumière des noms de lieux autochtones particulièrement significatifs.

Rencontre avec des artistes beaucerons en vedette à l'exposition de l'Assemblée nationale

Lors de l’inauguration de l’exposition « L’Art en Beauce : 100 ans d’histoire », EnBeauce.com est allé rencontrer quatre des artistes dont leurs œuvres ont été choisies afin de représenter le patrimoine culturel beauceron.

(Vidéo) Héra Ménard présentera son nouvel album aux Dimanches musicaux

L'autrice-compositrice-interprète Héra Ménard était en spectacle le dimanche 21 août à l'église Saint-Paul de Cumberland Mills de Saint-Simon-les-Mines.

(Vidéo) Le tout premier album de Chloé Doyon s'intitule « 11 h 11 »

Après un an et demi de travail, la Beauceronne Chloé Doyon sort enfin son premier album: «11 h 11». « Je suis calme et heureuse parce que ça fait quand même un moment que les chansons sont finies. J’ai hâte de le faire découvrir aux gens et de faire des spectacles avec mes propres chansons », a confié l’artiste.

(Vidéo) Nancy Rodrigue restaure avec foi et passion

Avec foi et passion, Nancy Rodrigue restaure des sculptures religieuses pour conserver l'histoire, « c'est ma façon de redonner au suivant ».

Une partie de l'histoire de Saint-Benoît-Labre s'est envolée en fumée

Nous reproduisons ici l'intégrale d'un texte du photographe Yvon Thibodeau sur l'incendie qui a ravagé dimanche le presbytère de Saint-Benoît-Labre, près de 60 ans après une autre dévastation qui avait détruit par le feu l’église, le presbytère et le couvent de la municipalité.

La polyvalente des Abénaquis fête ses 50 ans

La polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper célèbrera ses 50 ans d’existence le samedi 8 octobre prochain en présence du groupe Ouellet & Co des années 1972 à aujourd’hui.

Le groupe Apollyon's Fate met en lumière des sujets de l'ombre

Le groupe de métal symphonique Apollyon's Fate, de Sainte-Marie, a sorti sa première chanson « Pain », portant sur les soins palliatifs.

(Vidéo) Avec plus de 60 consoles, Jean-Sébastien Beaudoin est un vrai passionné de jeux vidéo!

Jean-Sébastien Beaudoin, arboriculteur de profession, est un passionné de jeux vidéo. Plus de 60 consoles et quelques milliers de jeux composent sa collection.

(Vidéo) Un Beauceron dans la distribution de Starmania 2022

Le Beauceron David Latulippe fait partie de la distribution de la nouvelle mouture de l'opéra-rock Starmania, qui sera présenté à compter du 8 novembre prochain sur la Seine Musicale, en banlieue de Paris (France).

(Vidéo) La famille est dans le pré: Alex et David partagent leur quotidien

Alex et David présentent leur quotidien de couple dans la nouvelle saison de La famille est dans le pré, diffusée depuis la semaine passée sur Canal vie.

Cauchemar de la 8e rue: pour qu'Halloween ne meure jamais

Passionnés d’histoires d’horreur, Jimmy Poulin et Benoit Beaudoin ne veulent pas qu'Halloween meure et c'est pour cette raison qu'ils sont les hôtes du Cauchemar de la 8e rue.

Isa Morin sort son premier titre et réalise son rêve de jeunesse

L'artiste beauceronne Isa Morin a décidé de suivre son coeur en se lançant à temps plein dans sa passion pour la chanson.

Le groupe beauceron Deraps signe avec Anthem Entertainment et Gibson

Le trio originaire de Saint-Georges-de-Beauce, Deraps, vient de faire une véritable percée à l'internationale avec des ententes majeures encore jamais vues pour des artistes d'ici.

(Vidéo) Série documentaire «Secrets de villages»: un épisode consacré à la Beauce

Le 6e épisode de la nouvelle production originale Secrets de villages, qui est diffusé sur le canal Historia depuis le 26 octobre, a été tourné en Beauce.

Une Beauceronne à l'émission «Qui sait chanter?»

Maude Benoît-Pépin, une comptable professionnelle agréée de Saint-Georges, comptera parmi les participantes du jeu musical Qui sait chanter?, dans l'épisode qui a été diffusé le lundi 7 novembre sur les ondes de Noovo.

(Vidéo) Avez-vous croisé Jack Sparrow à Saint-Georges ?

Si vous étiez de sortie le vendredi 28 octobre en après-midi, il se peut que vous ayez croisé le célèbre capitaine Jack Sparrow qui se promenait au Carrefour Saint-Georges.

(Vidéo) Entrevue avec le président du Salon des vins de Saint-Georges, Philippe Vinot

Natif de Montréal, d'un père français et d'une mère québécoise, Philippe Vinot est passionné par le vin et tous ses secrets. Il est membre fondateur et président du Salon des vins de Saint-Georges.

(Vidéo) Un lancement d'album aux couleurs de Chloé Doyon

C’est dans une salle comble au District Saint-Joseph à Québec, vendredi, que la Georgienne et chanteuse, Chloé Doyon, a fait le lancement de son tout premier album avec une énergie folle et avec une grande présence sur scène. Un lancement à son image.

Une expérience de tous les défis pour Karina Grondin

La Beaucevilloise de 33 ans, Karina Grondin, a vécu une expérience unique et éprouvante en participant à la téléréalité Le lot du diable : la conquête de la mer. Elle nous a partagé son aventure.

Des Gnomes de Noël fabriqués par cinq Beauceronnes

Christine Doyon, Suzanne Bédard, Claire Bélanger, Claire Morissette et Iara Schaper sont cinq amies beauceronnes qui se sont lancées dans la confection de Gnomes de Noël « par pur plaisir ».

Le chef-d'oeuvre de Pierrette Cloutier-Jolicoeur

Depuis qu'elle habite la route de la Station à Saint-Victor, Pierrette Cloutier-Jolicoeur s'applique à décorer l'avant de sa maison pour les Fêtes de Noël. Ça fait 40 ans.

Une Beauceronne participe à un concours de maisons en pain d'épices

Le Beauceronne Élisabeth Blais, étudiante en architecture au Cégep de Lévis, participe à un concours provincial de construction de maisons faites en pain d'épices.