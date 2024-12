Le monde de l'éducation de janvier à juin

Voir la galerie de photos

En ces temps de rétrospective annuelle, découvrez ou re-découvrez les principaux textes de sujets d'éducation qui ont été rédigés par les journalistes d'EnBeauce.com en 2024, de janvier à juin.

Une nouvelle vision éducative pour l’école primaire les Sittelles

Bienveillance, créativité et persévérance, telles sont les trois valeurs qui seront mises de l'avant dans le projet éducatif 2023-2027 de l’école primaire les Sittelles de Saint-Georges.

Le CSSBE dépose un projet de 10 M$ pour la rénovation d'infrastructures sportives

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a déposé, en décembre dernier, un projet de rénovation et amélioration des infrastructures sportives de l'École secondaire Veilleux à Saint-Joseph-de-Beauce.

L’école Vision Beauce vous ouvre ses portes

Samedi le 3 février prochain, l’école Vision Beauce vous invite à venir voir concrètement comment se vit l’immersion anglaise au quotidien. Venez en famille pour y rencontrer les membres de leur équipe et apprécier leurs nouvelles infrastructures.

Relation100Questions : une campagne pour parler de violence conjugale avec les jeunes

L'organisme du Havre l'Éclaircie ainsi que trois autres maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale en Chaudière-Appalaches, ont lancé, ce mardi 6 février au Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges, une nouvelle campagne de sensibilisation auprès des jeunes.

Le CSSBE investit plus de 4 M$ dans la réfection de la polyvalente Bélanger

Le Centre de Services Scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a récemment octroyé la réfection de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin à l'entreprise Construction JL Groleau.

Plus de 150 étudiantes à la Course Givrée!

Plus de 150 étudiantes de la Polyvalente Saint-François de Beauceville s'en sont donné à coeur joie, jeudi dernier, dans le cadre de la Course Givrée, un événement spécifiquement conçu pour elles.

Des élèves récompensées à l’Expo-sciences Desjardins

Cette semaine se terminait l’Expo-sciences Desjardins dans différentes écoles secondaires du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE). Au total, ce sont 13 élèves qui ont présenté divers sujets de nature scientifique devant les juges.

Un premier encan-bénéfice qui rapporte près de 10 000 $

Le tout premier encan-bénéfice de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, qui s'est tenue le 20 février, a permis de récolter un montant total de 9 130 $, à travers la vente d'une douzaine d’œuvres d'art créées par des artistes du programme préuniversitaire en Arts visuels.

Des élèves de la Polyvalente Saint-François récoltent 4 000$ pour des organismes locaux

Grâce à différents projets, des élèves de la Polyvalente Saint-François à Beauceville ont récoltés 4 000$, distribués à part égale entre Moisson Beauce et Cultiver pour partager.

Des élèves organisent un repas-partage pour les nouveaux arrivants

Plus d'une quarantaine d'élèves de la Polyvalente Saint-François ont organisé un repas-partage pour les élèves en francisation du centre d'éducation des adultes (CEA) Monseigneur-Beaudoin-Les Sources.

Des immersions en entreprise pour remotiver les étudiants

Le corps enseignant de la Polyvalente de Saint-Georges a mis sur pied cette année une nouvelle initiative visant à «remotiver» les élèves en passe de s'aligner vers le décrochage scolaire.

Conciliation sport-études: une mention d’honneur à l’enseignante Marie-Claude Bolduc

L’enseignante en littérature au Cégep Beauce-Appalaches, Marie-Claude Bolduc, vient d'être sélectionnée par l'Alliance Sport-Études pour recevoir une mention de reconnaissance, dans le cadre de la 7e présentation du programme Tag ton prof! Cette distinction vient souligner son apport exceptionnel dans le cheminement et la réussite scolaire d’un étudiant-athlète.

Des produits menstruels gratuits sur les trois campus

La direction du Cégep Beauce-Appalaches a annoncé aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, une offre gratuite des produits d'hygiène menstruelle sur l'ensemble de ses trois campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic.

Une bourse d’excellence pour Keira Plante

Une étudiante de Saint-Isidore, Keira Plante, fait partie de la vingtaine de lauréats qui ont vu leurs efforts et leur détermination récompensés, lors du Gala reconnaissance du Cégep de Lévis, tenu la semaine dernière.

Le Cégep Beauce-Appalaches remet ses prix annuels de reconnaissance

C'est le 25 avril que le Cégep Beauce-Appalaches a tenu ses galas reconnaissance pour les étudiantes et les étudiants du campus de Saint-Georges, qui se sont démarqués dans le secteur socioculturel et aussi dans les sports.

Des prix de reconnaissance remis au campus de Sainte-Marie

C'est jeudi dernier que les responsables du Cégep Beauce-Appalaches ont souligné l’implication d’une douzaine d’étudiantes et d’étudiants dans les activités du campus de Sainte-Marie, par la tenue d'un gala de reconnaissance.

Violence en milieu scolaire : le personnel de soutien pousse un cri d’alarme

De passage dans la Beauce, la Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ) a dressé un triste constat concernant l'augmentation des violences au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

Inauguration d’un nouveau terrain de soccer à l’École de Saints-Anges

L’école primaire de Saints-Anges a inauguré, ce mardi 28 mai, son tout nouveau terrain de soccer, marquant la fin des travaux d’amélioration entrepris en juillet 2023.

Le Cégep Beauce-Appalaches inaugure de nouvelles installations

Le Cégep Beauce-Appalaches a procédé ce jeudi à l’inauguration de nouveaux locaux sportifs et éducatifs au campus de Saint-Georges.

L’école Notre-Dame-du Rosaire inaugure sa nouvelle cour

C'est aujourd'hui que l’école Notre-Dame-du-Rosaire, de Saint Benoît-Labre, a inauguré officiellement sa nouvelle cour d’école, après deux années de planification, de conception et d'exécution.

Plus de 600 participants au Défi 4 km des écoles Monseigneur-Fortier et Dionne

Les élèves des écoles primaires Monseigneur-Fortier et Dionne ont participé au Défi 4 km le vendredi 31 mai. Élèves, parents, équipe-école, ils étaient plus de 600 à prendre part au défi.

Engagement pédagogique: mention d’honneur à l’enseignant Jean-Marc Labbé

L’enseignant en informatique du Cégep Beauce-Appalaches, Jean-Marc Labbé, est le récipiendaire de l’une des Mentions d’honneur décernées par l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC).

Des élèves présentent et essaient des « dunes buggy » fabriqués de leurs mains

Le grand dévoilement des projets des élèves du profil métal du centre de formation des Bâtisseurs avait lieu le vendredi 31 mai à Saint-Joseph-de-Beauce.

Centre universitaire des Appalaches: nombre record de diplômés

Un nombre record de 63 étudiantes et étudiants ont terminé un programme d’études offert par l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) au Centre universitaire des Appalaches (CUA) durant l’année 2023-2024.

Un total de 30 000 $ en bourses pour des étudiants beaucerons

La 11e Soirée distinction jeunesse des Caisses Desjardins de La Nouvelle-Beauce et de Beauce-Centre a eu lieu le mardi 18 juin, et ce, dans le but de remettre 30 000 $ en bourses d’études.

Le premier CPE préfabriqué sera installé en Beauce

Dans le but d’offrir plus rapidement des places en services de garde à 9,10 $ par jour, le gouvernement du Québec entreprend maintenant la première phase d’un projet visant la construction de centres de la petite enfance (CPE) préfabriqués.

Les Premières Nations s'invitent au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches a mis en place une série d’activités visant à sensibiliser la communauté collégiale et le grand public aux réalités et à la richesse culturelle des Premières Nations et des Inuit.

CSSBE: Fabien Giguère dresse le bilan d'une « très belle année »

À la sortie du dernier conseil d'administration de l'année pour le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), Fabien Giguère, directeur, a dressé le bilan d'une « très belle année ».