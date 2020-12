Les nouvelles du monde municipal: juillet à décembre

Voir la galerie de photos

Voici la deuxième de deux rétrospectives des nouvelles du milieu municipal qui a notamment été marqué par tous les ajustements nécessaires à la bonne marche des activités administratives malgré la crise du coronavirus.

JUILLET

Les séances de conseil redeviennent accessibles au public

Les séances des conseils municipaux ainsi que toute forme d'assemblée publique en présence des citoyennes et des citoyens reprennent à compter de ce soir, suite à l'autorisation donnée samedi par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest.

Lac Sartigan: le secteur veut s'annexer à Beauceville

Un groupe de citoyens, avec à sa tête les promoteurs des Développements du Lac Sartigan, vient d'envoyer une demande officielle d'annexion à la Ville de Beauceville parce que ce secteur, qui fait partie de Saint-Alfred, serait mal desservi par cette municipalité.

Beauceville: le nouvel aréna portera le nom EJM/René-Bernard

Le nouvel aréna, présentement en construction à Beauceville, portera le nom Aréna EJM/René-Bernard, a confirmé le maire François Veilleux.

Réfection de la rue Lambert: le maire Gilbert veut lancer les travaux rapidement

Le maire, Pierre Gilbert, a indiqué à EnBeauce.com que l'ouverture des soumissions allait s'effectuer le 5 août afin de pouvoir mettre en branle ce chantier qui aura des incidences importantes pour les résidents du secteur qui se trouve en plein centre de la cité.

AOÛT

Saint-Éphrem espère recevoir un quatrième Fleuron

La municipalité de Saint-Éphrem a été visitée aujourd’hui par le juge des Fleurons du Québec. Grâce aux travailleurs de plusieurs bénévoles, la Ville espère faire passer sa cote de trois Fleurons à quatre.

Saint-Frédéric a le vent dans les voiles, estime le maire Martin Nadeau

Même si la municipalité a éprouvé récemment quelques difficultés avec son réseau de distribution en eau potable, Saint-Frédéric se porte très bien en termes de développement résidentiel et industriel, aux dires du maire de la localité.

Plusieurs travaux auront lieu à Saint-Georges dans les prochains mois

Jusqu’au mois d’octobre, la Ville de Saint-Georges procédera à plusieurs travaux de réfection des services municipaux d’aqueduc et d’égout, de voirie complète incluant l’ajout de bordures.

Beauceville: la Ville donne un premier aval à un projet d'halte autoroutière de 40 M $

La Ville de Beauceville vient d'appuyer la demande d'un promoteur pour un projet d'halte autoroutière, évalué à 40 M $, qui serait construite en bordure de l'Autoroute 73 et le route du Golf.

Nomination de Me Maxime A. Pouliot au poste de greffier et de conseiller juridique de Beauceville

En poste depuis le 24 août, M. Pouliot prendra bientôt la relève de la greffière actuelle, Madeleine Poulin, qui prendra sa retraite après plus de 45 ans de vie municipale.

SEPTEMBRE

Me Isabelle Beaulieu sera la nouvelle greffière de Ville Saint-Georges

Maître Isabelle Beaulieu succédera à Jean McCollough à titre de greffière et directrice du Secrétariat général de la Ville de Saint-Georges à compter du 1er janvier 2021.

La médaille de l'Assemblée nationale remise à Madeleine Poulin

Pour ses plus de 45 années de loyaux services au sein de l'administration municipale de Beauceville, la greffière, Madeleine Poulin, a reçu la médaille de l'Assemblée nationale du Québec.

Le pavillon Alfred-Leblond du parc des Sept-Chutes sera prêt en hiver 2021

La Ville de Saint-Georges avait accordé le contrat d’agrandissement du pavillon à l’entreprise Les Constructions GBM qui réalise les travaux au coût de 1 232 000 $.

Nouvelles installations au parc du Détroit de la Chaudière

Les récentes améliorations apportées au parc du Détroit de la Chaudière permettent désormais de considérer cet endroit comme un joyau de Saint-Lambert-de-Lauzon.

Matières résiduelles : Saint-Lambert-de-Lauzon s'impliquera dans un projet intermunicipal

Lors de sa dernière séance du conseil des élus, la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon s’est engagée à participer à un projet d’étude de préfaisabilité qui vise la création d’une régie intermunicipale de collecte de matières résiduelles.

OCTOBRE

Beauceville veut créer un parc communautaire et un centre d'interprétation de la rivière

La Ville de Beauceville vient de donner son aval pour un projet de création d'un grand parc et d'un centre d'interprétation sur la rivière Chaudière et ses inondations, dans le secteur ouest de la municipalité, face à l'église.

Un 2e prix pour la municipalité de Saint-Philibert

La Municipalité de Saint-Philibert a remporté le 2e prix du concours Inspiration MMQ (mutuelle des municipalités du Québec) pour son initiative visant à remplacer un module de jeu désuet dont l’emplacement posait des enjeux de sécurité.

Réfection du Pont Perreault: des plans et devis avant la fin de l'année

La Municipalité de Notre-Dame-des-Pins devrait recevoir d'ici quelques semaines l'étude des plans et devis de réfection du pont couvert Perreault afin de lui permettre d'entreprendre les travaux de remise à niveau de l'ouvrage.

Saint-Georges et Sainte-Marie dans le Top-50 pour l'intensité du déversement d'eaux usées

En Beauce, les villes de Saint-Georges et de Sainte-Marie se situent dans le triste palmarès des 50 premières municipalités du Québec quant à l'intensité des déversements d'eaux usées dans la rivière Chaudière.

Saint-Georges remporte un prix pour sa remorque de décontamination

Cette remise de prix a eu lieu dans le cadre du quinzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail.

NOVEMBRE

21,5 M$ en permis de construction à Beauceville en 2020

De janvier à septembre, la Ville a livré des permis totalisant 9,1 M$ pour le secteur résidentiel uniquement, (soit 42 % des émissions de l'année) dont 7,1 M$ uniquement pour les nouvelles constructions.

Gestion des matières résiduelles: Un prix à la MRC de La Nouvelle-Beauce

La MRC de La Nouvelle-Beauce a remporté un prix dans le cadre du 21e Colloque sur la gestion des matières résiduelles, qui a réuni la semaine dernière de manière virtuelle plus de 250 spécialistes du secteur.

Plus de 500 arbres plantés à Saint-Joseph-de-Beauce

C’est à l’automne 2019, il y a un an, que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a déposé son projet au Programme de Reboisement Social, piloté par Arbre-Évolution Coop, afin de planter dans les milieux de vie des arbres financés par différents partenaires.

Serge Vallée nommé directeur général de la Ville de Beauceville

M. Vallée, qui possède une maîtrise en administration publique et un baccalauréat en sociologie, a occupé pendant plusieurs années les fonctions de directeur général, dont plus de sept ans dans le milieu municipal. Il est entré en fonction le 9 novembre.

L'espace Carpe Diem est officiellement complété

La réalisation de la phase II, qui a nécessité un investissement de 3,8 M$, a permis l’aménagement d’un bâtiment de services, une scène extérieure, un parterre avec des sentiers ainsi qu’un stationnement.

DÉCEMBRE

Saint-Joseph reçoit les honneurs des Forces armées canadiennes

C'est dans un climat de camaraderie que la ville de Saint-Joseph a reçu le lundi 7 décembre une mention élogieuse du commandant pour son support exceptionnel au Programme des cadets.

Courcelles en Beauce: le dossier progresse bien, dit le maire Bélanger

Au cours d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com, le maire de Courcelles, Francis Bélanger, a indiqué que le dossier progressait bien et qu'il avait une excellente collaboration avec les élus municipaux, tant du Granit que de Beauce-Sartigan.

Hausse du salaire du maire de Beauceville: une mesure temporaire pour l'année 2020

Ainsi, le salaire du maire a été augmenté temporairement pour une charge de travail plus élevée durant la période ci-haut mentionnée. Soulignons qu’un travail de développement considérable est en cours suite aux divers événements qu’a connus la Ville, peut-on lire comme explications dans le communiqué.

Un budget plus équitable à la MRC Robert-Cliche

La Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche a adopté cette semaine son budget 2021 dont le préfet estime qu'il est plus équitable envers les municipalités-membres.

Soccerplex: le maire Morin n'abandonne pas le projet

Malgré le refus du gouvernement québécois de financer à hauteur de 20 M $ la construction d'un complexe de soccer, le maire de Saint-Georges, Claude Morin, n'entend pas abandonner le projet pour autant.