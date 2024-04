La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 6 avril

Forum régional sur la mobilité durable: un succès de participation

Une centaine de participants se sont présentés au Forum régional sur la mobilité durable, qui s'est déroulé 3 avril au Centre multifonctionnel Saint-Apollinaire.

Le gouvernement du Québec accorde 170 000 $ à Beauce-Nord

La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ainsi que le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont annoncé, ce vendredi 7 avril, un soutien de 172 700 $ aux deux MRC de la circonscription.

Trois joueurs du Cool FM annoncent leur retraite

Après son élimination contre Rivière-du-Loup, ce jeudi 4 avril, trois joueurs emblématiques de l'organisation du Cool FM ont annoncé mettre un terme à leur carrière.

« Une éclipse totale de soleil, c'est majestueux », dit Benoit Bélanger

Benoit Bélanger est un astronome amateur, membre du Club d'Astronomie de Saint-Georges depuis plusieurs dizaines d'années. À l'aube de l'éclipse totale de soleil, ce lundi 8 avril, il revient sur l'importance de profiter de ce moment unique.

Dimanche 7 avril

Une maison centenaire bien conservée sur la 2e avenue

Chronique hebdomadaire de la Société historique Sartigan signée par Pierre Morin.

Le Giovannina de Sainte-Marie champion de LHCS

Après avoir remporté le championnat de la section Ouest et du classement général en saison régulière, le Giovannina de Sainte-Marie a clôturé sa saison 2023-2024 en beauté ce week-end, remportant le championnat de la Ligue de hockey Côte-Sud avec une victoire en quatre parties consécutives lors de la grande finale qui s’est terminée ce samedi 6 avril, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli.

Vivre l'éclipse solaire comme une expérience humaine multisensorielle

Pour Sébastien Gigu​ère, il ne fait aucun doute que l'observation de l'éclipse totale de Soleil du 8 avril 2024 doit être vécue comme «une expérience humaine multisensorielle », d'autant plus qu'il s'agit d'un phénomène rarissime, que la très grande majorité d'entre nous ne pourrons apprécier qu'une seule fois dans notre vie, et qui n'est pas réservée qu'aux seuls amateurs d'astronomie.

Lundi 8 avril

Les Canadiennes joueront pour la cinquième place

Invaincues en phase préliminaire, les joueuses canadiennes de rugby à 7 ont eu la lourde tâche d’affronter les Néo-Zélandaises dès les quarts de finale, samedi, à l’étape des Séries mondiales de Hong Kong. Et pour une cinquième fois cette saison, les championnes olympiques ont eu le dessus en l’emportant 26-5 face Sabrina Poulin, Pamphinette Buisa et leurs coéquipières.

Un «déferlement solaire» à Saint-Georges

Ils viennent d'un peu partout vers Saint-Georges, beaucoup de Québec parce qu'à cet endroit, le phénomène ne sera que partiel, pour observer l'éclipse solaire totale, qui se déroulera en après-midi de ce lundi 8 avril.

Les secrets d'un passionné pour tout voir de l'éclipse

Les journalistes d'EnBeauce.com, Léa Arnaud et Germain Chartier, sont présentement sur le site d'observation de l'éclipse solaire au Carrefour Saint-Georges.

Démolition de l'immeuble incendié de la 1re avenue

L'immeuble incendié du 11685 de la première avenue à Saint-Georges, qui abritait le restaurant Chez Francine, ainsi que 12 logements, a été démoli aujourd'hui.

Qui arrêtera Netanyahou et Poutine?

Éditorial de la semaine de notre chroniqueur Pier Dutil.

L'éclipse solaire totale à travers la lentille de nos journalistes

La ville de Saint-Georges a été l'hôte d'un très beau spectacle, ce lundi 8 avril, où plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour profiter de l'éclipse totale de soleil.

Éclipse à Saint-Georges : témoignages et émotions au retour du Soleil

Ce lundi 8 avril 2024 est une date qui restera certainement gravée dans les mémoires de ceux qui ont eu la chance de contempler l'éclipse solaire totale dans la Beauce, notamment à Saint-Georges.

Mardi 9 avril

Grève à Saint-Georges : le ton monte au conseil de ville

Lors du conseil de ville de Saint-Georges, ce lundi 8 avril, de nombreux employés des loisirs et de la culture, actuellement en grève, étaient présents pour interpeller les élus sur le statu quo des négociations.

Un moment «émouvant» pour le ministre de l'Éducation

Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, est venu en Beauce, hier, pour observer l'éclipse solaire totale alors que le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) avait choisi de garder ses établissements ouverts pour cet événement unique.

Claudie Mercier nominée dans la catégorie Humour et divertissement

Claudie Mercier a été une nouvelle fois nominée au Gala InfluenceCréation et cette fois, c'est dans la catégorie Humour et divertissement que l'on retrouve la Beaucevilloise.

Entre mémoire et reconnaissance: la Capitaine Elaine Jean raconte son expérience en Normandie

La Capitaine Elaine Jean est représentante des affaires publiques au Régiment de la Chaudière. Parmi ses expériences, elle a eu notamment l'opportunité de vivre un séjour riche en émotions en France, en 2019.

Mercredi 10 avril

Saint-Georges: 12,6 M$ en permis de construction émis en mars

La Ville de Saint-Georges a émis quelque 98 permis de construction et de rénovation au cours du mois de mars, pour une valeur totale de 12 625 118 $.

Assemblée nationale: une minute de silence pour le Beauceron Jacob Flickinger

À l’initiative du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, les députés de l’Assemblée nationale du Québec ont tenu, mardi, une minute de silence en hommage à Jacob Flickinger, un travailleur humanitaire tué le 1er avril par une frappe israélienne dans la bande de Gaza.

Neuf lauréats locaux au 26e Défi OSEntreprendre

Neuf entreprises du territoire de la Beauce-Etchemins reçoivent une distinction locale dans le volet Création d’entreprise et Faire affaire ensemble du 26e Défi OSEntreprendre, vient-on d'annoncer par voie de communiqué de presse.

Les groupes de défense collective des droits interpellent la ministre Rouleau

Des représentants des groupes de défense collective des droits des régions de Québec et Chaudière-Appalaches se sont rassemblés, ce matin, devant les bureaux de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, pour dénoncer le sous-financement chronique de leurs organisations.

Le parcours de Rosalie Breton mis à l'honneur par Hockey Québec

Rosalie Breton, une hockeyeuse native de Saint-Bernard, a été mise à l'honneur par Hockey Québec dans une vidéo qui retrace son parcours, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui.

Jeudi 11 avril

Peggy Duquet nommée présidente du CEB

Le Conseil économique de Beauce (CEB) a présenté, ce mercredi 10 avril, le bilan de son année 2023 lors de sa traditionnelle assemblée annuelle au Centre de congrès le Georgesville.

L'équipe Senior AA des Hunters rachetée par Installations IDP

Les deux propriétaires des Installations IDP, Daisy Paquet et David Hallé, ont acheté l'équipe de hockey Senior AA, les Hunters de Saint-Prosper le 19 mars dernier.

Le propriétaire de l'Escouade Canine MRC devra faire face à la justice

Le propriétaire de l'Escouade Canine MRC, Simon Bédard, a été présenté devant la juge cet après-midi au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce suite à son arrestation.

Deux collègues remportent le tirage de la 15e Maison Moisson Beauce

Jean-François Labrecque, de Saint-Georges, et Jean Tanguay, de Saint-Gédéon-de-Beauce, ont remporté le tirage de la 15e Maison Moisson Beauce.

Vendredi 12 avril

Rendez-vous félin au Chatfé de Beauceville

Chronique hebdomadaire Cam découvre la Beauce pour vous.

Un montant de 150 000 $ pour électrifier le transport scolaire dans Beauce-Nord

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé un investissement de 150 000 $ dans sa circonscription pour l’acquisition d’un autobus scolaire électrique.

Coeur de trucker s'est promené jusqu'en Beauce

Bien qu'aucun Beauceron ou Beauceronne ne participe finalement à la saison 2 de Coeur de trucker, l'émission est tout de même passée dans la région.

Retour sur l'histoire de Beauce Art au Café historique

C’est ce vendredi matin que se tenait le 40e et dernier Café historique animé par Pier Dutil au centre culturel Marie-Fitzbach. Pour l’occasion, Beauce Art: le Symposium international de la sculpture de Saint-Georges était à l’honneur.

L'entreprise Dumbbell Pépin s'associe avec REP Fitness pour viser l'international

David Pépin, fondateur de Dumbbell Pepin situé à Saint-Éphrem-de-Beauce, est en Allemagne depuis ce jeudi 11 avril, afin de présenter son nouveau partenariat avec l'entreprise américaine REP Fitness LLC.