La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 18 mai

Design d'intérieur: appel de projets pour des services d'aménagement

Pour une quatrième année, les étudiants et étudiantes du programme de Techniques de design d’intérieur proposent leurs services pour la réalisation de plans d’aménagement intérieur résidentiel ou commercial.

La valeur des livraisons de bois à pâte atteint un nouveau sommet

Les volumes de bois à pâte livrés en 2023 ont augmenté de 40 % par rapport à 2022, pour atteindre 134 055 tonnes impériales vertes (TIV). Leur valeur au chemin du producteur a atteint un nouveau sommet à 5,2 M$, en hausse de 58,3% (+1,9 M$) par rapport à l’année précédente.

Plusieurs centaines de coureurs à la troisième édition de Courir Saint-Gédéon

L'événement Courir Saint-Gédéon avait lieu ce samedi 18 mai, au départ de l'aréna Marcel Dutil de la municipalité. Parmi les centaines de coureurs, les âges allaient de 2 à 81 ans.

Dimanche 19 mai

Balado : « En tête-à-tête » avec Pier Dutil

Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de notre balado « En tête-à-tête », nous recevons Pier Dutil. Né à St-Georges, il a fait ses premiers pas dans le monde du journalisme avant de s'illustrer dans le secteur des affaires.

Du nouveau à propos du magasin «La Maison Davis»

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Une soirée reconnaissance pour les As du communautaire

La Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDCBE) a organisé, ce jeudi 16 mai, sa neuvième soirée reconnaissance annuelle au centre FRAMECO de Saint-Joseph de Beauce.

La MRC Beauce-Sartigan dévoile les lauréats des Prix du patrimoine

La MRC de Beauce-Sartigan a dévoilé les lauréats de la 10e édition des Prix du patrimoine, lors d'une soirée reconnaissance organisé le mardi 14 mai.

Dave Allaire : de l'ultra-marathon au vélo quotidien

Le mois de mai 2024 est officiellement le premier mois du vélo au Québec. En ce sens, EnBeauce.com est allé à la rencontre de Dave Allaire, un coureur d'ultra-marathon devenu cycliste quasi quotidien.

Lundi 20 mai

Autodrome Chaudière : Maude Sylvain décroche la première place

Malgré l’incertitude de la météo, les dirigeants ont obtenu le soutien des pilotes pour patienter et tenter de faire le programme, coûte que coûte, ce samedi 18 mai, à l'Autodrome Chaudière.

Une première course réussie pour le club Rotary de Saint-Georges

Le Rotary de Saint-Georges, organisait, ce samedi 18 mai, sa première édition de « Je cours Rotary », une course pour toute la famille.

L’entreprise Houblon des Jarrets Noirs ferme ses portes

L’entreprise agricole Houblon des Jarrets Noirs, de Saint-Bernard, ferme ses portes après dix années d'opération.

Alexandre Tardif remporte sa première victoire en série américaine

C’est en sol beauceron qu’Alexandre Tardif, de Notre-Dame-des-Pins, a remporté sa première victoire en carrière de l'American Canadian Tour, dans le cadre de la course Claude Leclerc 150, présentée samedi à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Y a-t-il de la relève pour nos entreprises?

Éditorial de la semaine de notre chroniqueur Pier Dutil

Mardi 21 mai

Ouverture de Pizza Salvatoré à Beauceville

La chaîne Pizza Salvatoré ouvre aujourd'hui au nouveau comptoir, sur le boulevard Renault à Beauceville.

Le cardinal Lacroix est blanchi après l'enquête commandée par la pape

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix est blanchi par le Vatican des allégations d’attouchements sexuels qui avaient été portées contre lui par une plaignante anonyme dans le cadre d’une action collective.

Une miellerie aéroportuaire pour la communauté

Il n'y a pas que les avions qui bourdonneront dans les environs de l'Aéroport de Saint-Georges cette année, mais les milliers d'abeille qui occupent la quinzaine de ruches qui ont été installées non loin de l'extrémité de la piste.

Près de 60 000 $ amassés au Souper au Homard du Bercail

La 16e édition du Souper Au Homard de l’organisme Au Bercail et de sa fondation, qui avait lieu au Club de Golf de Saint-georges, ce vendredi 17 mai, a permis de récolter près de 60 000 $.

Mercredi 22 mai

Saint-Georges : Les Trois Accords et Marc Dupré à l'espace Carpe Diem

Le comité des Fêtes de Saint-Georges, a dévoilé, ce mardi 21 mai, la programmation pour la fête nationale et le 1er juillet à l'espace Carpe Diem.

Les fondateurs de Garaga rachètent le Groupe Novatech

La famille Gendreau, propriétaire de Garaga Inc, a annoncé, ce mercredi 22 mai, la signature d’une entente visant l’acquisition du Groupe Novatech inc. leader dans la fabrication de portes d’acier, de fenêtres de portes, de portes-patio et de produits verriers.

Marie-Philip Poulin remercie ses partisanes et ses partisans

Une semaine après que la formation de Montréal se soit inclinée en demi-finale face à Boston dans les premières séries éliminatoires de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), la capitaine Marie-Philip Poulin a envoyé aujourd'hui une lettre pour remercier ses partisanes et ses partisans. Nous reproduisons ici intégralement cette missive de la Beaucevilloise.

Les Prix du patrimoine remis dans Beauce-Centre et Nouvelle-Beauce

C'est hier soir qu'ont eu lieu les remises des Prix du patrimoine 2024 pour les lauréates et les lauréats de la MRC de La Nouvelle-Beauce et celle de Beauce-Centre.

Trois bénévoles de la Beauce reconnus par la FADOQ

C'est lors de l'Assemblée générale annuelle de la FADOQ des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, qui s'est tenue récemment, que trois membres de la Beauce ont été reconnus par l'organisation comme Bénévole de l'année.

Rallye Vallée de la Beauce : un circuit dynamique à travers huit municipalités

Organisé dans le cadre du Championnat des Rallyes de l’Est canadien et du Championnat du Québec, le rallye Vallée de la Beauce, qui aura lieu ce samedi 25 mai, est le premier événement de ce type dans la région.

Jeudi 23 mai

Le prix du jury remis à Isabel Denommé

L'organisme Artistes et Artisans de Beauce (AAB) vient de remettre son tout nouveau et premier Prix du jury à l'artiste-peintre Isabel Denommé de Saint-Théophile.

Beauceville: le contrat des jeux d'eau octroyé à Simexco

Beauceville vient d'accorder le contrat pour la confection et l’installation de jeux d’eau, sur les terrains de la Cité sportive Rotary, à l’entreprise Simexco Inc.

Un tournoi de pickleball organisé par le CPS Les Passerelles

Le centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles, de Beauce Sartigan, est à préparer son tout premier tournoi régional de pickleball, qui aura lieu en septembre prochain à Saint-Georges.

Le Manoir du Quartier remet des dons à deux organismes du territoire

Les résidentes du Manoir du Quartier, du Club de tricot, ont récemment remis plusieurs cadeaux aux organismes Havre l'Éclaircie et Au Bercail.

Palmarès des pires routes: une seule de la Beauce dans le top 5 régional

Un seul chemin de la Beauce se trouve dans les cinq pires routes de Chaudière-Appalaches, selon les résultats 2024 du traditionnel palmarès du groupe CAA-Québec, qui vient d'être rendu public.

Le cardinal Lacroix insiste pour que «la lumière soit faite»

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix demande à la plaignante, qui allègue avoir été victime d'agressions de nature sexuelle commises par le prélat, de le poursuivre au criminel pour que «la lumière soit faite de manière complète et entière sur les allégations qu’on me reproche».

Vendredi 24 mai

Site de dépôt écocentre: 54 000 $ pour bonifier les installations

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce recevra aide financière 53 900 $, octroyée par Recyc-Québec, dans le cadre du programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois.

Saint-Lambert-de-Lauzon : un nouvel îlot de biodiversité inauguré

Le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) et la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon a inauguré, ce samedi 18 mai, un îlot de de biodiversité au parc du Détroit de la Chaudière.

Près de 10 500 $ de bourses remis aux étudiants du Centre universitaire des Appalaches

La Fondation de la Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches (FCSUCA) a organisé, ce jeudi 23 mai, sa remise de bouses annuelle, au Cégep Beauce-Appalaches.

MRC de La Nouvelle-Beauce: nouvelle directrice générale adjointe

L'actuelle directrice des finances de la MRC de La Nouvelle-Beauce depuis 2016, Marie-Pier Gignac, vient d'être nommée directrice générale adjointe de l'organisation.

Sauvetage au barrage Sartigan : l'homme est décédé

Les policiers de la Sûreté du Québec, ainsi que les pompiers du Service de Sécurité (SSI) de Saint-Georges avaient été appelés, ce mercredi 22 mai, pour une personne qui était tombée dans l'eau au niveau du barrage Sartigan.

Six Condors en lice pour le 35e Gala Méritas de la LHJAAAQ

Les candidats du 35e Gala Méritas de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ), ont été dévoilé, ce vendredi 24 mai.

Le fabricant de semi-remorques Manac débouté en arbitrage

Le fabricant de semi-remorques Manac a appris, ce vendredi 24 mai, le rejet de son grief patronal par un arbitre. Ce dernier visait à empêcher Régis Fortier, président syndical, de continuer à occuper ses fonctions.