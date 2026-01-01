La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 20 juin

Anne-Marie Grenier nommée directrice adjointe des études, programmes et vie étudiante

Anne-Marie Grenier a été nommée directrice adjointe des études, programmes et vie étudiante du Cégep Beauce-Appalaches, sur les campus de Sainte-Marie et de Saint-Georges.

La MRC de Beauce-Sartigan accorde un soutien financier de 266 029 $ pour six projets

Le conseil des maires de la MRC Beauce-Sartigan a annonc. un soutien financier de 266 029 $ à six promoteurs.

Visite à la Cidrerie L'Enraciné: un verger hors du commun à La Guadeloupe

Lorsque Alain Beauséjour a découvert que 600 pommiers sauvages se trouvaient sur sa terre à La Guadeloupe, il a décidé de se lancer dans la production de cidre.

Dimanche 21 juin

Quand la 120e rue était achalandée

Chronique de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Vélo de montagne: Eliot Grondin reconnaissant d'être l'invité spécial de la compétition

Des sportifs de tous âges et tous niveaux ont participé à la Coupe EVO 2026, une compétition régionale de vélo de montagne qui s’est déroulée samedi au Centre de ski de Saint-Georges.

À Saint-Séverin, Cameron Olsen construit des bateaux et cultive une saine façon de vivre

Il y a quelques semaines, Cameron Olsen s’est vu remettre un Prix du patrimoine, dans la catégorie Porteur de tradition, par la MRC Beauce-Sartigan pour sa maîtrise et son savoir-faire rare en construction artisanale d’embarcations traditionnelles. EnBeauce.com l’a rencontré.

Lundi 22 juin

Samuel Poulin confirme des avancées pour l'autoroute 73 et un second pont

Le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a dressé ce lundi 22 juin, devant le Complexe multisport de Saint-Georges, le bilan de ses réalisations des derniers mois et confirmé officiellement sa volonté de se représenter aux élections générales du Québec prévues à l’automne prochain.

L'autoroute 73 pourrait être prolongée jusqu’à la 150e Rue à Saint-Georges

Le gouvernement du Québec et la Ville de Saint-Georges ont confirmé, ce lundi 22 juin, la conclusion d’un partenariat visant à poursuivre le projet de prolongement de l’autoroute Robert-Cliche, soit l’autoroute 73, jusqu’à une nouvelle sortie à la 150e Rue.

Le député Jason Groleau dresse le bilan de sa session parlementaire

Par voie de communiqué de presse, le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, a dressé un bilan positif et engagé de sa dernière session parlementaire, marquée par une présence soutenue à Ottawa, sur le terrain et auprès des citoyens de la Beauce.

Corps repêché dans le Saint-Laurent: l'identité du kayakiste rendue publique

Le nom du kayakiste porté disparu dans les eaux de la rivière Chaudière, et dont le corps a été retrouvé à Lévis ce dimanche, a été rendu public par le bureau du coroner.

Don de 25 623 $ à l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard

L’équipe cycliste Les AudacYeux vient de remettre un don de 25 623 $ à l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard.

Qu’est-ce qui se passe avec notre électricité?

Les dirigeants d’Hydro-Québec ne sont pas toujours faciles à suivre. Selon les années, on risque de manquer d’électricité ou bien on en a trop.

Mardi 23 juin

Église de Saint-Simon-les-Mines: quelle sera la suite?

Environ une quarantaine de personnes ont assisté, jeudi dernier, à une soirée d'information sur l’avenir de l’église de Saint-Simon-les-Mines.

Saint-Georges: une étude lancée pour un possible second pont

Le gouvernement du Québec a lancé, ce mardi 23 juin, l’appel d’offres public pour la réalisation d’une étude d’opportunité visant à améliorer la mobilité dans le secteur situé entre la 74e Rue et la 107e Rue, à Saint-Georges.

Marchés publics: Québec présente sa stratégie 2026-2030 en Beauce

Le gouvernement du Québec a présenté, ce mardi 23 juin chez Tapis Venture à Saint-Georges, sa nouvelle Stratégie gouvernementale des marchés publics 2026-2030, qui vise à acheter davantage québécois et à faciliter l’accès des PME aux contrats publics.

Le Cégep Beauce-Appalaches présente son projet de gymnase double

Le Cégep Beauce-Appalaches (CBA) vient de lancer son projet de construction d’un gymnase double multifonctionnel, sur le campus de Saint-Georges, qui demandera des investissements estimés à 20 M$.

Visite en Beauce du chef conservateur Pierre Poilièvre

Le chef de l'Opposition officielle à la Chambre des communes, et leader du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a choisi de venir en Beauce pour célébrer la Fête nationale du Québec.

Mercredi 24 juin

Une nouvelle tour cellulaire en fonction à la fin juin

Une nouvelle tour cellulaire, mise en place à Saint-Benjamin, entrera en fonction d’ici la fin du mois de juin.

Une usine de biochar pourrait voir le jour en Chaudière-Appalaches

Une usine de production de biochar pourrait voir le jour en Chaudière-Appalaches, d'ici 2028.

Trois bénévoles de la Beauce reconnus par la FADOQ

Trois membres actifs de l'organisation en Beauce ont obtenu le titre de Bénévole de l'année, remis par la FADOQ région de Québec et de Chaudière-Appalaches.

L’Aérofête de Beauce fait son grand retour à Saint-Georges

Douze ans après sa dernière présentation, l’Aérofête de Beauce a fait son grand retour ce mercredi 24 juin à l’aéroport de Saint-Georges, avec une programmation aérienne d’envergure réunissant notamment les Snowbirds, les Skyhawks, des avions de voltige et plusieurs appareils en démonstration.

Jeudi 25 juin

Marie-Philip Poulin subira une chirurgie au genou

La direction de La Victoire de Montréal a confirmé ce matin que sa capitaine, Marie-Philip Poulin, allait subir une opération chirurgicale au genou le mois prochain.

Retour en images sur L'Aérofête de Beauce

Près de 7 000 personnes se sont réunies ce mercredi 24 juin à l'aéroport de Saint-Georges pour profiter de L'Aérofête de Beauce.

L’artiste Samuel Rancourt lance un vidéoclip rassembleur

L’artiste pluridisciplinaire Samuel Rancourt, originaire de Saint-Georges, a officiellement dévoilé le vidéoclip de sa nouvelle chanson Futur Zéro, ce lundi 22 juin.

Emmy Fecteau remet deux dons à des organismes de la Beauce

La hockeyeuse professionnelle Emmy Fecteau, originaire de Saint-Odilon-de-Cranbourne, a récemment remis deux dons de 909 $ à des organismes de la Beauce.

L'Amour est dans le pré: François est prêt à rencontrer l'homme de sa vie

Après avoir vécu à l’étranger pendant plusieurs années, François Grenier-Gagné se sent désormais bien établi et prêt à rencontrer l’homme de sa vie.

Vendredi 26 juin

L'expérience de travail transformée en diplôme pour 11 employées

Quelque 11 employées ont officiellement transformé leur expérience en milieu de travail en un diplôme d’études professionnelles d’opératrice d’équipement de production.

La Gloriette Charles-La-Rocque inaugurée au Domaine Taschereau

Le Domaine Taschereau a procédé jeudi à l’inauguration officielle de la Gloriette Charles-La-Rocque, un nouvel espace de rassemblement et de ressourcement.

Des entrepreneurs de la région se mobilisent pour recruter des familles d'accueil

La cohorte C28 de l'École d'Entrepreneurship de Beauce, à Saint-Georges, a amassé la somme de 472 552 $ pour aider la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) à recruter des familles d'accueil au Québec.

Julien Beaulieu retrouve ses racines pour son premier spectacle d’humour

Natif de Saint-Georges, Julien Beaulieu retrouve ses racines pour présenter son tout premier spectacle d’humour de 60 minutes.