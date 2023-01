Nos photoreportages - Partie 1

Voir la galerie de photos

En ces temps de rétrospective annuelle, EnBeauce.com prend le temps de vous présenter à nouveau les photoreportages réalisés tout au long de l'année 2022 par ses deux photojournalistes, Jessy Pouliot et Léa Arnaud.

Voyez (ou revoyez) dans cet article, ceux qui ont été publiés entre le mois de janvier et le mois de juin dernier.

JANVIER

(Avec vidéo) Beauce: le Convoi de la liberté en images

Photoreportage du Convoi de la liberté 2022 qui a attiré plusieurs centaines de Beaucerons le long des routes pour appuyer et encourager les camionneurs qui se dirigeaient vers Ottawa pour la manifestation à la Colline parlementaire.

FÉVRIER

(Avec vidéo) À travers la lentille de notre photojournaliste: spécial Manif de Québec

Nous vous présentons aujourd'hui une édition spéciale de notre chronique À travers la lentille de notre photojournaliste sur la manifestation qui s'est tenue hier et aujourd'hui devant l'Assemblée nationale pour la levée des mesures sanitaires.

À travers la lentille de notre photojournaliste

(Avec vidéo) Le mouvement des glaces progresse à Saint-Georges

Le mouvement des glaces sur la rivière Chaudière, qui a débuté dans la soirée de mercredi , continue sa progression à Saint-Georges.

(Avec vidéo) Une vidéo du brouillard de neige du dimanche 27 février

Aux environs de 17 h le 27 février, un brouillard de neige s'est abattu sur la région de façon extrêmement rapide.

MARS

Académie des Condors: les entraîneurs sont heureux de leur succès

La première édition de l’Académie des Condors - Hockey a eu un grand succès auprès des enfants de la région. « C’était excellent, les jeunes ont vraiment apprécié. On a eu beaucoup de bons commentaires par les parents », a témoigné Pierre-Luc Siméon, entraîneur adjoint, très heureux de la tournure qu’a prise leur initiative.

AVRIL

Les Condors remportent leur 2e match des séries sous les yeux de Marie-Philip Poulin

La meilleure joueuse de hockey au monde, Marie-Philip Poulin, était l'invitée d'honneur du deuxième match des séries éliminatoires des Condors hockey, qui a eu lieu hier soir au centre Sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Gala du mérite Sportif Beauceron: Joshua Roy élu athlète de l'année

Le hockeyeur Joshua Roy a reçu l’Élitas d’or au 43e Gala du mérite sportif beauceron qui s’est déroulé hier soir au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Généreuse Marie-Philip Poulin

Hier, jusqu'à la toute fin de la longue journée d'activités auxquelles elle s'est prêtée pour que la population de Beauceville puisse lui rendre hommage, la hockeyeuse Marie-Philip Poulin a gardé son franc sourire et sa sincère humilité.

Une soirée de célébration pour les Condors football

Une soirée d'honneur pour les Condors football s'est tenu hier soir au Georgesville à Saint-Georges, dans le but de célébrer les finissants et la victoire du Bol d'or en novembre dernier.

MAI

Une activité de reboisement initiée au Cégep Beauce-Appalaches

Jeffrey Busque, Rachel Gilbert, Laëtitia Guilbert et Joanie Rodrigue, étudiants en Techniques de comptabilité et de gestion au Cégep Beauce-Appalaches, ont organisé une opération de reboisement dans le cadre de leur activité Ensemble vert un avenir carbo-responsable.

Les Georgiens étaient nombreux pour la Grande fête familiale

Les Georgiens étaient nombreux pour profiter des activités présentées pour la Grande fête familiale à l'Espace Carpe Diem le dimanche 15 mai.

Les services incendies de la Beauce s’entraînent

Le 7 mai, 14 mai et 15 mai, plusieurs services incendies de la Beauce ont procédé à des séminaires de formation.

Course colorée: un franc succès!

La Course colorée, organisée par les élèves de 2e année de l’école Dionne, a remporté un vif succès le 21 mai au Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges.

Le prix Jarret d’Or décerné à Giroux & Lessard

Les entrepreneurs généraux Giroux et Lessard de Saint-Georges ont obtenu le prix du Jarret d'Or dans le cadre du 33e Gala de l’entreprise beauceronne qui s'est tenu hier soir au Centre des congrès Le Georgesville.

Football: des attentes élevées pour la saison à venir des Dragons

Les Dragons Juvénile de la Polyvalente de Saint-Georges tenaient leur camp d’évaluation durant la fin de semaine passée.

La Ressourcerie Beauce-Sartigan vue de l’intérieur

Georgette Camberos de Alba, directrice générale de la Ressourcerie Beauce-Sartigan, nous a ouvert les portes de son établissement, afin de mieux connaître le chemin parcouru par un vêtement ou un objet déposé par un citoyen, jusqu’à sa vente en magasin.

L'encan de Beauce Art récolte près de 23 000 $

L'encan au profit de Beauce Art : l'International de la sculpture, qui se tenait hier soir au Georgesville à Saint-Georges, a permis d'amasser la somme totale de 22 800 $.

(Avec vidéo) La démolition est en marche

La démolition de l’édifice, qui se trouve à l’intersection la 1re avenue et de la Promenade Redmond à Saint-Georges, a débuté le 26 mai.

Former des élèves du secondaire pour en faire des professionnels aguerris

En collaboration avec les Services éducatifs du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, le centre de formation des Bâtisseurs a ouvert aujourd'hui les portes de son établissement pour présenter les ateliers des profils associés au certificat de formation préparatoire au travail (CFPT) et au certificat à un métier semi-spécialisé (CFMS).

Une parade pour célébrer le club de hockey le Familiprix

Le club de hockey le Familiprix de Saint-Joseph-de-Beauce a célébré comme il se doit son titre de Champion de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light 2022 . Une parade à travers la ville a eu lieu le 29 mai, malgré les nuages gris.

Une centaine de personnes marchent pour l'Alzheimer

Le 30 mai, un peu plus de 100 personnes se sont réunies à l’Espace Carpe Diem à Saint-Georges, afin de participer à la Marche pour l’Alzheimer de la région de Chaudière-Appalaches.

La «Famille en Fête Saint-Martin» en photos

Les familles étaient ravies du retour de Famille en Fête Saint-Martin après deux ans d’absence. L’évènement, qui devait avoir lieu samedi, a été repoussé au lendemain pour cause de mauvais temps.

JUIN

(Avec vidéo) Un passage en Beauce du Tour cycliste des policiers de Laval

Quelque 14 policiers de la Ville de Laval, accompagnés de bénévoles, étaient de passage en Beauce le 2 juin dernier, dans le cadre du 25e Tour cycliste de ce corps policier qui ramasse des fonds pour Opération Enfant Soleil.

La ligue d'improvisation de Beauce est prête pour la saison

Le camp d'entrainement et la sélection de la Libre, la ligue d'improvisation de Beauce et des régions environnantes, ont eu lieu hier soir dans la salle de la Cabane à swing sur la 1re avenue à Saint-Georges.

Retour en images sur le Rassemblement de la Chaudière

Les passionnés du Club automobile Beauté d'acier se sont retrouvés le 6 juin en après-midi sur l'Île Ronde à Beauceville pour le Rassemblement de la Chaudière.

Gopal Ducharme a traversé Saint-Georges aujourd'hui

Gopal Ducharme, qui descend la rivière Chaudière de Lac-Mégantic à Québec pour la prévention du suicide, est passé aujourd'hui à Saint-Georges avant de s'arrêter aux rapides du diable à Beauceville.

Le Défi de course du Bercail rapporte 23 500 $

Les quelques 223 coureurs qui ont pris les départs ce matin au 3e Défi de course du Bercail ont permis d'amasser la somme de 23 500 $ au profit de l'organisme.

Sainte-Aurélie obtient le support de l'entreprise P’tit Québec

Dans le cadre d'une initiative de l'entreprise P'tit Québec, la localité de Sainte-Aurélie a pu profiter cette fin de semaine de la venue d'une équipe qui a effectué des travaux de rénovation et d'amélioration de plusieurs infrastructures autour du Lac des Abénaquis.

Le Relais pour la vie amasse près de 160 000 $

Pour cette 15e année de l'événement, le Relais pour la vie de Saint-Georges a amassé la somme de 158 804 $ au profit de la recherche de la Société canadienne du cancer.

International de la sculpture de Beauce Art: encore un succès

Le 8e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges s'est clos avec la présentation officielle des oeuvres au public sur la Promenade Redmond.

Le Solstice Festival a rassemblé les cultures

Le Solstice Festival - Éveil sur le monde qui s’est tenu en fin de semaine à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges a réussi son principal objectif, soit de rassembler les cultures.

Le Défi Beauceron attire près de 1 200 coureurs

Malgré la pluie et le froid, les coureurs ont été au rendez-vous samedi matin pour le 10e Défi Beauceron à Saint-Prosper. L’organisation avait eu 1 315 inscriptions et avaient même refusé des gens par manque de matériels.

La Grande course des petits canards récolte plus de 21 000$

C’est sous la pluie, hier, que la 11e Grande Course des petits canards Meubles et Nous a eu lieu. Le Club de Natation Régional de Beauce (CNRB) a réussi à récolter 21 255 $.

Le Super Gala de boxe de Saint-Georges frappe fort

Le Super Gala de boxe Ford était de retour vendredi au Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges après douze ans d’absence dans la ville.

La Société historique de Saint-Côme-Linière s'installe au presbytère

La Société historique de Saint-Côme de Kennebec et de Linière a procédé hier soir à l’ouverture officielle de ses locaux situés au presbytère de la localité.

À travers la lentille de notre photojournaliste

Retour en images sur les courses de tracteurs à gazon

Des courses de tracteurs à gazon, organisées par les Festivités Western, se sont tenues le 25 juin à Saint-Victor.

Les artistes beaucerons mis de l'avant à l'Assemblée nationale

Le soir du 29 juin, la communauté artistique de la Beauce s’est rassemblée dans le hall du pavillon d’accueil de l’Assemblée nationale à Québec afin d’inaugurer l’exposition composée d’une quarantaine d’œuvres créées par des Beaucerons.