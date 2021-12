Les rencontres sociétales de l'année

Voir la galerie de photos

Reconnue pour la solidarité, la Beauce a vu plusieurs personnes s'investir coeurs et âmes dans des projets de soutiens pour les autres.

Ainsi, EnBeauce.com en a rencontré quelques-uns cette année. Nos journalistes ont également partagé les belles initiatives et projets d'associations notamment.

JANVIER

Gopal Ducharme marchera 400 km pour la prévention du suicide

(Entrevue vidéo) Gopal Ducharme partira de chez lui à Valleyfield pour se rendre dans sa ville d'origine à Lac-Mégantic, le 25 janvier. Une aventure de 10 jours l'attend, à pied, en solo, dans le but de récolter des fonds pour la prévention du suicide.

L'inscription au Cardio-thon de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin bat son plein

(Entrevue vidéo) C’est le samedi 20 février, sous la présidence d'honneur du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qu’aura lieu le 8e Cardio-thon au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin et les intéressés à y prendre part peuvent s'inscrire dès maintenant.

FÉVRIER

Bilan de l'aventure avec Gopal Ducharme

(Entrevue vidéo) Arrivé vendredi 5 février à Lac-Mégantic, Gopal Ducharme a accepté une nouvelle entrevue avec Néomédia afin de revenir sur son aventure Un pas à la fois pour la prévention du suicide et parler un peu de ses futurs projets.

La FADOQ s'active virtuellement toutes les semaines: entretien avec son directeur général

(Entrevue vidéo) Compte tenu du succès remporté en fin d'année avec les conférences virtuelles offertes, la FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches a décidé de renouveler l'expérience et de présenter une super programmation d’activités virtuelles qui s'échelonneront toutes les semaines jusqu'à la fin du mois d'avril.

45e anniversaire de la Fédération québécoise de l'Autisme : Rencontre la présidente

(Entrevue vidéo) Aujourd'hui, la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) célèbre son 45e anniversaire. Pour l'occasion, nous avons rencontré Lili Plourde, présidente du conseil d'administration de la Fédération et directrice d’Autisme Québec pour parler davantage de ce trouble neuro-développemental.

Un défi des têtes rasées en soutien au Marine Brandon Paquet

(Entrevue vidéo) Un collecte de fonds, au profit de Leucan, vient de s'organiser en soutien au jeune Marine de 23 ans, Brandon Paquet, de Saint-Georges qui a appris à la fin du mois de janvier qu'il était atteint d'un cancer.

L'Association pulmonaire du Québec est aussi au premier rang de la pandémie

(Entrevue vidéo) La COVID-19 étant un virus qui provoque une maladie respiratoire aux conséquences que l'on connaît, l'Association pulmonaire du Québec s'est retrouvée aux premières loges de la mobilisation des autorités publiques pour faire face à la propagation.

Où sont les femmes dans la relance économique?

(Entrevue vidéo) Dans le cadre de la relance économique qui se joue actuellement, le Réseau des Groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) vient de faire une mise à jour de l’état de situation sur la pauvreté des femmes sur le territoire administratif.

MARS

Parrainage jeunesse recrute des bénévoles pour accompagner des jeunes

(Entrevue vidéo) À l'occasion de la 33e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui débute aujourd'hui, nous avons rencontré Jean-François Fecteau , directeur général de Parrainage Jeunesse, qui aborde l'importance d'accompagner et de briser l'isolement des personnes en difficultés.

Une collecte de fonds pour aider la famille de Lydia à adapter leur maison

Les parents de Lydia, une jeune Beauceronne de 20 ans, ont ouvert une collecte de fonds sur GoFundMe, afin d'aménager leur maison pour leur fille, désormais en fauteuil roulant.

AVRIL

Féminicides et violence conjugale: Havre l’Éclaircie lance un appel à la population

(Entrevue vidéo) En réponse à l’actualité des dernières semaines, l'organisme Havre l’Éclaircie de Saint-Georges lance un appel à la mobilisation pour mettre fin à la violence conjugale et les féminicides, un problème de société qui concerne l’ensemble de la population.

MAI

Comprendre pour que cesse l’horreur des féminicides: entretien avec Michel Roy

(Entrevue vidéo) Dix meurtres de femmes en contexte conjugal sont survenus au Québec en dix semaines. Un désastre national. Il n’y a pas d’excuses qui vaillent à ces actes de destruction, à ces vols de vie, à ces féminicides.

Parkinson région Québec et Chaudière Appalaches: qu'est-ce que c'est ?

(Entrevue vidéo) L’association Parkinson région Québec et Chaudière-Appalaches offre aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches aidants, des activités et des conférences pour faciliter leur bien-être.

La Beauceronne Louise Nadeau raconte le bénévolat à la Croix-Rouge

(Entrevue vidéo) À l'occasion de la Journée internationale de la Croix-Rouge qui se tient aujourd'hui, EnBeauce.com a rencontré Louise Nadeau, une résidente de Saint-Éphrem, pour parler de bénévolat.

« Donner au suivant », le projet d'une généreuse Beauceronne

« Donner au suivant » c’est le projet et l’inspiration de Zita Gauthier, une résidente de Saint-Georges, qui donne de son temps et de son énergie pour aider des familles dans le besoin.

Un entretien vidéo avec le Capitaine Guy Cliche

(Entrevue vidéo) Le tout nouveau directeur du Centre de services de la Sûreté du Québec à Saint-Georges entend poursuivre dans la continuité de son prédécesseur quant au maintien de bonnes relations avec la communauté desservie.

JUIN

Un Défi Leucan bien relevé par Camélia Turgeon

Camélia Turgeon et ses 85 cm de cheveux ont relevé le Défi Leucan dimanche dernier, au profit des personnes atteintes du cancer.

AOÛT

Formation des préposés aux bénéficiaires: un bilan positif

(Entrevue vidéo) Depuis le lancement des bourses, en mai 2020, pour la formation accélérée des préposés aux bénéficiaires en CHSLD, ce sont 332 membres de ce personnel qui se sont retrouvés dans ces établissements du territoire du CISSS Chaudière-Appalaches. De plus, 17 étudiants termineront leur formation et leur stage en septembre.

« Gagne ta signature beauté » : l'organisatrice Nancy Paquet revient sur son expérience

Suite au concours « Gagne ta signature beauté » présenté par le Complexe 10e Avenue - Complexe signature à Saint-Georges, EnBeauce.com a échangé avec l'une des organisatrices de l'événement, Nancy Paquet.

Marie-Noël Lebel veut offrir une course en cadeau au Havre l'éclaircie

Marie-Noël Lebel, résidente de Saint-Zacharie, courra un marathon le 2 octobre prochain au profit de l’organisme Havre l’éclaircie afin de soutenir les femmes et les enfants victimes de violences conjugales.

OCTOBRE

Niveau de littératie: portrait de la Beauce-Etchemin

L’économiste Pierre Langlois a réalisé une étude intitulée « La littératie au Québec : un regard local sur les enjeux » grâce à laquelle il dresse un portrait du niveau de littératie des différentes régions du Québec, dont les résultats ont été dévoilés aujourd'hui par la Fondation pour l’alphabétisation.

Mission réussie pour La nuit des sans-abri

Mission réussie pour La nuit des sans-abri qui était organisée par la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan (MDJ-BS) et l'organisme Au Bercail le soir du vendredi 15 octobre, sous le thème « L’itinérance, voir derrière les apparences ! ».

Les saveurs de la Réunion au menu de Gadiambfood traiteur

(Entrevue vidéo) Kristelle Fantelli, résidente de Saint-Georges, a fondé son entreprise Gadiambfood traiteur pour retrouver ses racines et partager sa culture.

L’aéroport de Saint-Georges: un lieu riche d'histoire

Le 30e Café historique s'est tenu ce matin dans la salle Denise-Rodrigue du centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges. Animée par Pier Dutil, cette rencontre portait comme sujet l’aéroport de Saint-Georges.

DÉCEMBRE

« J'espère faire une différence dans votre journée » - Danielle Robinson

(Entrevue vidéo) L'objectif de Danielle Robinson à travers les contes lus par la mère Noël est simple, être la petite flamme qui ravive le sourire de quelqu'un qui aurait passé une mauvaise journée.

Myriam Taschereau se fait porte-parole des familles d’accueil en Chaudière-Appalaches

(Entrevue vidéo) Myriam Taschereau, une résidente de Scott, est la toute nouvelle porte-parole de la campagne de recrutement de familles d’accueil, lancée hier par le CISSS de Chaudière-Appalaches lors d'une conférence de presse à Sainte-Marie.

Une famille de Saint-Alfred amasse plus de 20 000 $ pour la Fondation Dr Clown

Une famille de Saint-Alfred s’est lancée dans plusieurs projets au cours des deux dernières années permettant ainsi d’amasser plus de 20 000 $ au profit de la Fondation Dr Clown.

La Société Saint-Vincent-de-Paul a 175 ans!

(Entrevue vidéo) La guignolée 2021 revêt un caractère bien spécial pour la Société Saint-Vincent-de-Paul de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches puisque l'organisme fête son 175e anniversaire d'existence.