La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 11 octobre



Québec ordonne une enquête publique sur des décès impliquant des camions lourds

Le coroner en chef du Québec, Me Reno Bernier, a ordonné la tenue d'une enquête publique sur des décès impliquant des camions lourds.



Beauceville: Sandra Fortin candidate au poste du district 3

Membre de l'équipe de Patrick Mathieu, Sandra Fortin sollicite l'appui de la population pour obtenir le poste de conseillère du district 3 de la Ville de Beauceville.



Une entreprise beauceronne prête à contribuer à la relance du logement

Alors que le gouvernement Carney mise sur la construction modulaire pour répondre à la crise du logement, une entreprise de Saint-Joseph-de-Beauce pourrait jouer un rôle clé dans cette relance nationale.

Dimanche 12 octobre



Municipales 2025: assurez-vous de votre inscription à la liste électorale

La grève à Postes Canada perturbe la distribution des avis d’inscription à la liste électorale pour le scrutin du 2 novembre prochain, que les villes, municipalités et villages transmettent habituellement par la poste.

Lundi 13 octobre



Tournoi de hockey olympique: l'inscription est en marche

La période d'inscription a présentement cours pour le tournoi de hockey olympique qui se tiendra les 1 et 2 novembre à l’aréna Marcel Dutil de Saint-Gédéon-de-Beauce.



Ces politiciens qui s'accrochent

Alors qu’il est parfois difficile de trouver des volontaires intéressés à s’impliquer en politique, d’autres s’accrochent à leurs postes, se croyant indispensables et ne sachant quand se retirer avant d’être poussés vers la sortie.

Mardi 14 octobre



Un camion fait une sortie de route à Notre-Dame-des-Pins

Un camion de 53 pieds a fait une sortie de route sur l'Autoroute 73 ce mardi matin vers 7 h 30, à la hauteur de Notre-Dame-des-Pins.



Le Train des Fêtes de retour à Lac-Mégantic

Le train des Fêtes du Canadien Pacifique sera de retour à Lac-Mégantic le 23 novembre prochain à midi.



Don de 11 500 déjeuners à Moisson Beauce

Le concessionnaire Beauce Mitsubishi vient de renouveler son engagement, auprès de la banque alimentaire Moisson Beauce, avec un don de 11 500 déjeuners qui ont été remis à l’organisme.



Création Guyl-Mor: quand chaque couronne devient un conte

Forte de sa créativité sans limite, Guylaine Morin a fondé Création Guyl-Mor en août dernier pour propager la bonne humeur.

Mercredi 15 octobre



En tête-à-tête avec Daniel Lessard

«Toi, si tu deviens pas un annonceur dans la vie, tu va manquer ta carrière.»



Les Jeux du Québec 2027 seront «vraiment unis par la flamme»

Il y avait beaucoup de fébrilité et d'excitation dans l'air, hier soir dans la Cale de la taverne sportive Le Gouvernail, lors d'une rencontre 5 à 7, où la passation officielle des pouvoirs s'est effectuée entre les membres du comité de mise en candidature, et ceux du comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec, qui auront lieu à l'été 2027, à Saint-Georges.



Voie de contournement de Lac-Mégantic : la CVC demande une enquête publique

La Coalition des Victimes Collatérales (CVC) a adressé une nouvelle lettre ouverte au premier ministre du Canada, Mark Carney, ce mardi 14 octobre, pour réclamer la tenue d’une enquête publique sur la gestion du projet de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic.



Soutien de 484 500 $ au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud

Un montant de 484 500$, sera remis au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, afin de bonifier sa mission auprès des jeunes de la région.



Denis Veilleux veut mettre son expérience au service de Saint-Georges

Alors que les électeurs du district 5 de Saint-Georges s’apprêtaient à choisir leur nouveau représentant au conseil municipal le 2 novembre, un désistement est venu changer la donne : le candidat opposé à Denis Veilleux s’est retiré, permettant ainsi à ce dernier d’être élu par acclamation. EnBeauce.com a rencontré le seul candidat du district afin d'en savoir plus sur cette nouvelle implication.



Vallée-Jonction: Émilie Marcoux-Mathieu devient directrice générale et greffière-trésorière

Émilie Marcoux-Mathieu occupe désormais le titre de directrice générale et greffière-trésorière à la municipalité de Vallée-Jonction.



Le CIMIC rend hommage à Maël Richard, médaillé d’or aux Olympiades québécoises

Le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) de Saint-Georges, a souligné de manière officielle, ce mercredi 15 octobre, la performance exceptionnelle de Maël Richard, ancien étudiant en mécanique automobile, qui a remporté la médaille d’or aux dernières Olympiades québécoises des métiers et des technologies.



Rentrée parlementaire: un entretien avec le député Jason Groleau

Il y a exactement un mois aujourd'hui, c'était la rentrée parlementaire à Ottawa et EnBeauce.com s'est entretenu avec le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, pour savoir notamment, comment il s'acclimate à son nouveau rôle.

Jeudi 16 octobre



Collision sur l'A-73: le nom de la conductrice décédée rendu public

L’identité de la femme de 24 ans décédée à la suite d'une collision frontale qui s'est produite le 10 octobre, sur l'autoroute 73, à la hauteur de Scott, a été rendu public.



Ça roule vite en Beauce!

La toute dernière édition du bulletin hebdomadaire d'information des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec rapporte plusieurs excès de vitesse dans la région.



Une amende de 36 300 $ pour la Ferme M. & P. Vachon inc

Le 19 août 2025, Ferme M. & P. Vachon inc. et son président, Ian Thivierge, de Saint-Frédéric, ont été déclarés coupables de deux infractions au Règlement sur les exploitations agricoles.



Des diplômes remis à 82 pompiers de La Nouvelle-Beauce

C'est au Centre communautaire de Saint-Bernard qu’a eu lieu, le 14 octobre, la cérémonie officielle de remise de diplômes des pompiers, organisée par la MRC de La Nouvelle-Beauce.



Nancy Paquet publie un livre pour oser enfin réaliser ses rêves

« Il faut arrêter d’attendre le bon moment », dit Nancy Paquet qui vient de sortir son deuxième livre Qu’est-ce-que t’attends?.

Vendredi 17 octobre



Don de 13 100 $ à l’école Barabé-Drouin

L’équipe cycliste Les Audacyeux vient de remettre un montant de 13 100 $ à l’école Barabé-Drouin, de Saint-Isidore, dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie 2025.



Passage du flambeau chez le manufacturier Mirage

Après plus de 40 ans à la tête de l’entreprise qu'il a fondée, Pierre Thabet passe le flambeau à son fils, Jean-Pierre Thabet, en le nommant président et chef de la direction du manufacturier de planchers de bois franc Mirage.



Brigitte Busque quitte la présidence du CISSS de Chaudière-Appalaches

Après 10 ans à titre de présidente et membre du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, Brigitte Busque a remis sa démission de l’instance.



Un total de 16 trophées Perséides remis en Nouvelle-Beauce

C’est devant plus de 360 personnes, issues du monde des affaires, que la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a tenu, hier soir au Centre Caztel de Sainte-Marie, son 13e Gala des Perséides.



Une somme de 425 000 $ pour soutenir les jeunes de Beauce-Nord

Une somme de 424 500 $ sera investie dans la circonscription pour soutenir le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord (CJEBN).



Église l'Assomption: une rencontre pour mesurer «le degré de mobilisation»

La soirée d'information pour faire le point sur la situation de l'église L'Assomption de Saint-Georges permettra entre autres, «de vérifier le degré de mobilisation des gens par rapport à la conservation de leur église.»