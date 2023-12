L'actualité sportive de janvier à juin

Voir la galerie de photos

En ces temps de rétrospective annuelle, découvrez ou re-découvrez les principaux textes de sujets sportifs qui ont été rédigés par les journalistes d'EnBeauce.com en 2023, de janvier à juin.

Les Condors football de retour en Division 2

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a confirmé le retour en Division 2 de l’équipe de football collégiale des Condors du Cégep Beauce-Appalaches dans la section Nord-Est.

Emmy Fecteau et Rosalie Bégin-Cyr reviennent avec l'or au cou

Les joueuses de hockey beauceronnes, Emmy Fecteau de Saint-Odilon-de-Cranbourne et Rosalie Bégin-Cyr de Saint-Georges, reviennent des Jeux universitaires de la Fédération internationale du sport universitaire avec la médaille d’or.

Louis-David Veilleux nommé capitaine des Chevaliers de Lévis

L’ancien joueur des Élites Beauce-Appalaches et originaire de Saint-Georges, Louis-David Veilleux a été nommé comme nouveau capitaine des Chevaliers de Lévis.

Une médaille d'argent pour Jean Samuel Leclerc au Championnat canadien de Taekwondo

Jean Samuel Leclerc, un jeune de Vallée-Jonction, a terminé en deuxième position lors du Championnat canadien de Taekwondo qui a eu lieu en fin de semaine à Toronto.

Soccer: de la Beauce à la Floride, Jean-Mathieu Lacroix va réaliser un rêve d'enfant

Jean-Mathieu Lacroix, un athlète de 16 ans originaire de Sainte-Marie, vient d’être admis dans l’une des académies de soccer les plus réputées aux États-Unis, Montverde Academy.

Un championnat mondial exceptionnel pour Joshua Roy

Le joueur de Saint-Georges, Joshua Roy a brillé tout le long du Championnat mondial de hockey junior, mais plus particulièrement lors de la finale d’hier soir contre la Tchéquie qui s’est terminée par une médaille d’or grâce à sa passe décisive pour le but gagnant en prolongation.

Marie-Michèle Gagnon va raccrocher ses skis à la fin de la saison

La skieuse de Lac-Etchemin, Marie-Michèle Gagnon, a annoncé qu'elle prendrait sa retraite à la fin de la présente saison.

Cinq athlètes de la Beauce représentent le Québec aux Jeux du Canada

La Beauce et ses alentours seront bien représentés dans la délégation du Québec pour les Jeux du Canada avec cinq athlètes de trois disciplines sportives différentes.

Dynamophilie: Jean-Sébastien Rheaume se qualifie pour les championnats du monde

Jean-Sébastien Rheaume participait cette semaine à son vingtième championnat canadien dynamophilie, où il a remporté une médaille d'or et une qualification pour les mondiaux. C'était à Vancouver.

Émile Bergeron médaillé d'or en championnat provincial de natation

Émile Bergeron, du Club de natation régional de Beauce, a remporté une médaille d'or lors de l'épreuve du 100 m dos au championnat provincial de la Coupe du Québec junior/senior, en bassin de 50 mètres, au Complexe Claude Robillard à Montréal.

Marie-Philip Poulin obtient un 200e point avec l'équipe nationale

La célèbre joueuse de hockey de Beauceville, Marie-Philip Poulin, a obtenu son 200e point de sa carrière au sein de l’équipe nationale lors de l’affrontement contre les États-Unis, hier soir.

Charline Bourque médaillée d'argent aux Jeux d'hiver du Canada

Les judokas québécois ont tout raflé jeudi aux Jeux d’hiver du Canada de 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard, parmi eux Charline Bourque ne fait pas exception.

Jeux du Canada : Arianne Gallant médaillée d'argent

La surfeuse des neiges, Arianne Gallant de Saint-Lambert-de-Lauzon est parvenue à grimper sur la deuxième marche du podium lors de l’épreuve de snowboard cross aux Jeux du Canada.

Charline Bourque médaillée d'or aux Jeux du Québec

Encore de la belles performances de la part des athlètes beaucerons en cette sixième journée de compétition de la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup.

Patinage artistique: Sarah-Jeanne Robitaille remporte une médaille d'or

Sarah-Jeanne Robitaille, du Club de patinage artistique Axel de Saint-Joseph-de-Beauce, a remporté une médaille d'or au championnat de patinage STAR de la section Québec, qui s'est déroulé du 16 au 19 mars, à Lévis.

Les Dragons Hockey passent en première division

Les Dragons Hockey de la Polyvalente de Saint-Georges évolueront en division 1 dès la saison prochaine.

Championnat du monde de hockey féminin: Marie-Philip Poulin inscrit son 100e but

Une nouvelle victoire pour les Canadiennes qui ont battu les Tchèques lors de leur deuxième match du Championnat du monde féminin de hockey sur glace 2023.

Thomas Loubier: une vie entre étude et baseball

Le Beaucevillois, Thomas Loubier, est un jeune joueur de baseball de la région qui a récemment été sélectionné par l'Académie de Baseball du Canada (ABC). Il aspire à devenir joueur professionnel, tout en laissant une grande place à ses études.

La Beauceronne Josée Doyon termine deuxième au Women All Pro Tour

Josée Doyon était en tournoi de golf sur le sol américain au Women All Pro Tour. La Georgienne a terminé à la première place ex aequo avec son adversaire, avant de décrocher la seconde place en prolongation.

Jessy Landry titré Champion de boxe dans sa catégorie

Jessy Landry, un jeune homme de 14 ans résident de Saint-Côme-Linière, vient tout juste de remporter le titre de Champion de boxe, dans la catégorie Cadet 63 kilos.

Hugo Pelletier termine au troisième rang en tir à air comprimé

Hugo Pelletier, jeune athlète de 14 ans de Scott, a terminé au troisième rang en position couchée lors de la compétition provinciale de tir à air comprimé qui a eu lieu à Valcartier le 22 et 23 avril derniers.

Jean-Sébastien Rhéaume remporte l’Élitas d’Or

Le dynamophile Jean-Sébastien Rhéaume s'est vu remettre l’Élitas d’Or au 44e Gala du Mérite sportif beauceron présenté au Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem hier soir.

Badminton: Jessica Boutin remporte le bronze au championnat provincial

Le RSEQ Laurentides-Lanaudière et l’Académie Ste-Thérèse ont accueillis le championnat provincial scolaire de badminton qui avait lieu du 28 au 30 avril dernier. Jessica Boutin de la Polyvalente Bélanger a remporté la médaille de bronze.

RSEQ: Les Faucons de la Polyvalente Saint-François font le doublé

Deux des cinq équipes des Faucons de la Polyvalente Saint-François sont championnes de leur ligue et des séries de fin de saison. Les équipes M15 et M18 ont su ponctuer la saison de la plus belle des manières.

Les Lynx de Beauceville sont champions provincial

L'équipe M18 D1B des Lynx de l'École Jésus-Marie ont remporté le championnat provincial scolaire dans leur catégorie en battant les Sphynx 4 à 3, la fin de semaine passée.

Les Beauceronnes Marie-Philip Poulin et Tamarra Thibeault récompensées au Gala Sports Québec

Cette semaine, c'était le 50e Gala Sports Québec. Pour cette soirée, les Beauceronnes Marie-Philip Poulin et Tamarra Thibeault ont été récompensées. Notamment, Poulin a reçu le titre d'Athlète en sport collectif niveau international de l'année. De son côté, Thibeault se voit offrir l'honneur d'Athlète féminine pour 2023.

Le Cool FM remporte la Coupe Vertdure face à Thetford

Ce vendredi 12 mai, le Cool FM avait l'opportunité de remporter la coupe Vertdure devant ses partisans au Centre Sportif de Saint-Georges. Après un match exceptionnel, l'équipe de Keven Cloutier a soulevé le précieux trophée devant 3 000 spectateurs.

L'équipe féminine U18 des Condors volleyball remporte la médaille d'or

L'équipe féminine U18 des Condors volleyball ont remporté la médaille d'or au Championnat canadien, qui se tenait ces derniers jours à Calgary.

«Je n'aurais jamais cru vivre du hockey», dit Marika Labrecque

De nombreux athlètes de Chaudière-Appalaches ont rendu la région fière. Cette liste voit désormais un nouveau nom s'ajouter, celui de Marika Labrecque. Native de Lac-Etchemin, elle a dernièrement signé un contrat d'un an avec la Force de Montréal, club féminin qui évolue au sein de la Premiere Hockey Federation (PHF).

William Gagné: retour sur une saison mémorable devant les buts

William Gagné, 19 ans, a brillé cette saison dans les buts des Condors de Cégep Beauce-Appalaches. Récemment élu joueur le plus utile des séries, il a été un élément essentiel dans la réussite de son équipe cette saison. Rencontre.

David Dallaire aux Alouettes de Montréal: «Un rêve devenu réalité»

Le Beauceron David Dallaire, un jeune footballeur de 23 ans a appris ce mardi 2 mai, qu'il avait été sélectionné pour jouer la nouvelle saison avec les Alouettes de Montréal dans la Ligue Canadienne de Football (LCF).

Philippe Poulin remporte une médaille d'or au Marathon international d'Ottawa

Philippe Poulin, un coureur de Beauceville, a remporté une médaille d'or lors du Marathon international d'Ottawa 2023, qui s'est déroulé en fin de semaine passée

Rosalie Breton et Luc-Antoine Labbé honorés par les Canadiens de Montréal

L'organisation des Canadiens de Montréal, accompagnée par la Fondation Aléo, ont annoncé les 27 titulaires annuels de bourses, qui totalisent 54 000$. Parmi cette liste, deux joueurs beaucerons se sont vus remettre une somme, le 6 juin.

David Dallaire raconte ses débuts avec les Alouettes de Montréal

David Dallaire a récemment rejoint les Alouettes de Montréal, au sein de la Ligue canadienne de football, après avoir été choisi dans la deuxième ronde lors des derniers repêchages. EnBeauce.com a eu la chance de le rencontrer à la veille de son premier match officiel.

Autodrome Chaudière: deux podiums pour Raphaël Lessard

Le Beauceron Raphaël Lessard a gardé la forme, avec une victoire à l'Autodrome Chaudière ce samedi. Il a en effet remporté une catégorie, en plus de terminer au troisième rang dans une autre.

Autodrome Chaudière: Chloé Grondin décroche la 3e place

La jeune pilote Chloé Grondin avait rendez-vous à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction pour une nouvelle course la fin de semaine passée.

Athlétisme: des jumeaux beaucerons excellent au Championnat québécois junior

Les jumeaux de 17 ans Isaac et Jacob Bouffard sont montés sur le podium au 100 m et au 200 m. Ces exploits se sont réalisés dans le cadre du Championnat québécois junior d'athlétisme, qui était à Sherbrooke la fin de semaine dernière.

Soccer: Roxanne Bolduc rêve de jouer en équipe nationale

Après avoir quitté la Beauce et le Canada pour se rendre en Espagne, Roxanne Bolduc a rejoint le club de soccer de Levante UD. Après une belle première saison, la jeune sportive rêve de jouer en équipe nationale.

Ultra Trail Gaspesia: Yannick Bernard détient un nouveau record au 160 km

Le Georgiens Yannick Bernard a remporté l'Ultra Trail Gaspesia 100, une course de montagne de 160 km avec plus de 5 000m de dénivelé positif, qui a eu lieu en fin de semaine passée au géoparc de Percé, en Gaspésie.

Deux Beaucerons au coeur de la victoire en Oregon

Deux jeunes Beaucerons, qui étudient en génie mécanique à l'École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS), ont joué un rôle crucial dans la victoire de l'équipe de course en sport mécanique de l'établissement, la fin de semaine dernière dans l'Ouest américain.

Adam Lachance: du Patriote au Carabin

Adam Lachance, joueur de football universitaire, s'est entretenu avec EnBeauce.com pour discuter de son parcours dans ce milieu sportif.