Le monde de l'éducation: juillet à décembre

Voici la deuxième de deux rétrospectives du monde de l'éducation.

Celle-ci couvre les mois de juillet à décembre.

JUILLET

Rosalie Vachon est fin prête pour son camp d'astronautes juniors

Si elle pouvait contrôler le temps, Rosalie Vachon le ferait s'accélérer ces jours-ci pour être déjà au camp de formation des astronautes juniors qu'organise l’Agence spatiale canadienne du 26 au 31 juillet.

Des jeunes créent du matériel adapté pour le trouble du spectre de l'autisme

Des élèves en Formation menant à un métier semi-spécialisé (FMS) de la polyvalente de Saint-Georges ont créé du matériel adapté pour les élèves vivant avec un trouble du spectre de l’autisme de la classe COM de l’école primaire l’Éco-Pin à Notre-Dame-des-Pins.

Julianne Tremblay obtient la médaille académique du gouverneur général

La jeune Géorgienne Julianne Tremblay a obtenu la médaille académique du gouverneur général. Cette récompense a été soulignée lors du gala méritas de la fin d'année 2020-2021 de l'École Jésus-Marie.

AOÛT

Six milliards de dollars pour améliorer les services de garde

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le premier ministre du Québec, François Legault, ont annoncé un investissement gouvernemental de six milliards de dollars pour offrir plus de services de garde de qualités et abordables au Québec.

Trois écoles verront leur cours s'embellir

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé une aide financière de 150 000 $ pour l’embellissement de trois cours d’école. Chacune recevra 50 000 $ pour la réalisation de leur projet.

Cinq écoles primaires participent à un camp littéraire

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) et Alphare, centre d’alphabétisation populaire de Beauce, ont tenu la 1re édition des camps estivaux de littérature appelés L’expérience à Livres ouverts ! ,du 9 au 20 août.

Le GRAP Beauce-Sartigan aide 140 enfants pour la rentrée scolaire

Ce sont plus de 140 enfants du territoire de Beauce-Sartigan qui ont reçu du matériel nécessaire pour la rentrée scolaire.

Alphare et la Municipalité de Lac-Etchemin encouragent la lecture

La Municipalité de Lac-Etchemin et l’organisme Alphare ont reçu le soutien de l’instance régionale de concertation pour la persévérance scolaire et la réussite éducative dans la Chaudière-Appalaches (PRÉCA) pour des projets locaux.

SEPTEMBRE

Patrick Busque devient directeur général du Centre universitaire des Appalaches

Le Conseil d’administration du Centre universitaire des Appalaches (CUA) a confirmé la nomination de Patrick Busque à la direction générale de l’organisation.

Une réussite pour la première fête de la persévérance scolaire

L'espace Carpe Diem de Saint-Georges accueillait hier la première fête de la persévérance scolaire et ce fût une belle réussite.

Deux nouveaux points de service pour Tandem International

L’entreprise Tandem International consolide son implantation dans la région Chaudière-Appalaches avec de nouveaux points de service, soit à Saint-Georges et à Lévis.

La polyvalente Benoît-Vachon participera à la « Journée du chandail orange »

Ce jeudi, le Canada vivra sa première « Journée nationale de la vérité et de la réconciliation », plus communément appelée « La Journée du chandail orange ».

Un baccalauréat en travail social au CUA de Saint-Georges

Le programme de baccalauréat en travail social de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) sera proposé aux diplômés en techniques d'éducation spécialisée dans le Centre universitaire des Appalaches (CUA) de Saint-Georges, à compter de l'hiver 2022.

OCTOBRE

L'école Monseigneur-Fortier fait peau neuve

L’école Monseigneur-Fortier de Saint-Georges fait peau neuve grâce à une nouvelle identité visuelle et une nouvelle cour d'école, plus verte, qui ont été dévoilées et inaugurées hier après-midi, sur place.

Les polyvalentes Bélanger et Saint-François se mobilisent pour une génération sans fumée

Les polyvalentes Bélanger (Saint-Martin) et Saint-François (Beauceville) annoncent la mise en place d’une stratégie pour une génération sans fumée qui entre en vigueur dès aujourd’hui.

Le nouveau campus de Sainte-Marie officiellement inauguré

Attendu depuis quelques années, le nouveau campus de Sainte-Marie du Cégep Beauce-Appalaches a officiellement été inauguré aujourd'hui en présence de 150 invités.

Inauguration d'une nouvelle cour à l'école des Deux-Rives

Après une année de travaux, les élèves de l’école des Deux-Rives à Saint-Georges peuvent désormais profiter d’une toute nouvelle cour dont l’inauguration a été faite aujourd’hui en fin d’après-midi.

Plomb dans l'eau: « l'ensemble des écoles du Québec est sécurisé »

L’ensemble des écoles du Québec respectent désormais la recommandation de Santé Canada en matière de concentration de plomb dans l’eau potable, selon ce qu’indique le ministère de l’Éducation dans un communiqué diffusé vendredi après−midi.

NOVEMBRE

Une nouvelle cour à l'école primaire de Saint-Gédéon

L’école primaire de Saint-Gédéon a inauguré le 29 octobre dernier sa nouvelle cour d’école, dont les travaux d’amélioration entrepris en 2020 ont officiellement été complétés.

Lancement de l’entreprise-école CBA en affaires

Le Club de développement entrepreneurial étudiant (CDEE) du Cégep Beauce-Appalaches vient de lancer l’entreprise-école CBA en affaires.

Un excédent budgétaire lié à la difficulté de recrutement

Si le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) présente cette année un surplus de 5 340 680 $ pour l’exercice financier 2020-2021, c'est en grande partie en raison des problèmes à embaucher du personnel.

Une seconde installation de 44 places pour le CPE La Fourmille

Les Petites Bestioles, deuxième installation du CPE La Fourmille situé dans l’ouest de Saint-Georges, a été inauguré ce matin.

Six écoles de la région se mobilisent contre le vapotage

Six écoles de la région de Chaudière-Appalaches, parmi 15 du Québec, se mobilisent contre le vapotage chez les jeunes.

DÉCEMBRE

Marielle Fecteau nommée présidente du Centre universitaire des Appalaches

Les membres du conseil d'administration du Centre universitaire des Appalaches (CUA) viennent annoncer la nomination de Marielle Fecteau à la présidence de l'institution d'enseignement.

Une Mariveraine se classe au top 50 au Canada

La Mariveraine Marie-Pier Boulianne, qui a été formée en sciences comptables à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), s’est classée au prestigieux tableau d’honneur canadien sur lequel figurent les 50 meilleurs résultats à l’Examen final commun (EFC) de CPA Canada.

Le Syndicat de l'enseignement de la Chaudière offre 224 cadeaux

Pour une huitième année consécutive, le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière s’est associé aux intervenants du programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) afin d’offrir à certains enfants un cadeau à l’occasion de Noël.

La communauté collégiale pose des gestes solidaires

À l’approche des fêtes, la communauté collégiale du Cégep Beauce-Appalaches s’est mobilisée pour poser des gestes solidaires auprès de la collectivité.

Plus de 500 étudiants ont relevé le Défi Blanchette Vachon

Quelque 521 étudiants de six écoles de la région ont participé au Défi Blanchette Vachon, un concours organisé en collaboration avec le programme de Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep Beauce-Appalaches.