La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.



Samedi 21 mars



Des élèves représenteront la Polyvalente Benoit-Vachon en finale régionale

Des élèves de la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie, ont été sélectionnés pour représenter leur école lors de la finale régionale de Secondaire en spectacle, à la suite du Polyshow 2026 présenté ce jeudi 19 mars à la salle Méchatigan.



Les Industries Bernard: l’érable de la Beauce à la conquête du monde

En pleine saison des sucres, EnBeauce.com est allé à la rencontre de Martin Bernard, vice-président exécutif des Industries Bernard & Fils, une entreprise familiale installée à Saint-Victor depuis 1966, afin de comprendre l’évolution récente de l’entreprise et la place grandissante du sirop d’érable beauceron sur les marchés internationaux.

Dimanche 22 mars



Près de 3 000 $ amassés lors du Tournoi de L’ADO à Saint-Georges

L’organisme L’ADOberge Chaudière-Appalaches a amassé 3 000 $ lors de la première édition du Tournoi de L’ADO, tenue le 7 mars au Dek Hockey Saint-Georges, à Saint-Georges.



Médailles honorifiques: 36 récipiendaires de la Beauce et des Etchemins

Au total, 36 citoyennes et citoyens de la Beauce et des Etchemins ont été honorés le samedi 14 mars, au Collège de Lévis, lors de cérémonies présidées par la lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Jeannotte.



Une saison historique pour la Beauceronne Rosalie Breton

La hockeyeuse Rosalie Breton, originaire de Saint-Bernard, a conclu sa dernière saison collégiale avec le Titan du Cégep Limoilou en étant nommée athlète par excellence de la ligue de hockey féminin division 1, en plus d’être sélectionnée sur la première équipe d’étoiles, une reconnaissance qui vient couronner une saison marquante tant sur le plan individuel que collectif. EnBeauce.com a pu s'entretenir avec la jeune athlète.

Lundi 23 mars



Le communautaire à boutte: les organismes d'ici se mobilisent

Plus de 1 500 organismes communautaires sont en grève partout au Québec, dont 42 en Chaudière-Appalaches, dès aujourd'hui et jusqu'au 2 avril prochain.



Bilan de la Semaine de l’Érable 2026

«Quelle semaine exceptionnelle! Cette 8e édition réaffirme l’importance de célébrer le temps des sucres en Beauce puisqu’elle a généré un grand achalandage chez les participants.»



La Voix: fin de parcours pour René Lajoie

Le parcours de René Lajoie à l’émission La Voix a pris fin ce dimanche soir lors de l’étape des qualifications.



Une vidéo pour «cultiver la prudence» sur les fermes

Depuis la semaine dernière, une vidéo de sensibilisation intitulée Ensemble, cultivons la prudence et sauvons des vies, et qui s'adresse au milieu agricole, se partage allègrement sur les réseaux sociaux.

Mardi 24 mars



Un legs de 60 000 $ à la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a reçu un legs de 60 738 $ de L’Aide Étudiante de la Chaudière Inc. (AEC), qui met fin à ses activités après plus de 70 ans à soutenir l’accès aux études postsecondaires dans la région.



Un investissement de 360 000$ pour soutenir le travail de rue en Beauce-Sartigan

La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan a reçu un investissement de 360 000 $, réparti sur trois ans, pour soutenir le service du volet « travail de rue » dans la MRC.



Le Camp des Champions prend de l’ampleur pour sa 4e édition

Le Camp des Champions, fondé en 2023 par de jeunes athlètes de football de la région, tiendra une quatrième édition bonifiée à l’été 2026. EnBeauce.com est allé à rencontre des deux co-organisateurs de cette nouvelle édition, Louis Drolet et Félix Michaud.

Mercredi 25 mars



En tête-à-tête avec René Lajoie

Avant d'être candidat à La Voix cette année, René Lajoie était déjà dans le milieu de la musique depuis de nombreuses années.



Le camionneur Mohsan Ihsanullah reviendra en cour le 8 mai

Les procédures judiciaires, envers le camionneur Mohsan Ihsanullah, accusé de négligence criminelle causant la mort, et de conduite dangereuse, se poursuivront le 8 mai prochain.



Une loterie pour soutenir les enfants vulnérables au CPS Les Passerelles

Le Centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles a lancé officiellement, ce mercredi 25 mars à Saint-Georges, la deuxième édition de sa loterie annuelle, une initiative visant à amasser 100 000 $ afin de soutenir les enfants en situation de grande vulnérabilité et de réduire les délais d’attente dans ses services sur le territoire.



Nathan Loignon sort son premier album « Douce folie saisonnière »

Le pianiste prodige Nathan Loignon publie son tout premier album Douce folie saisonnière, le 2 avril prochain.



Travailleurs étrangers temporaires: «beaucoup d'incompréhension» à Ottawa

Bon nombre des élus fédéraux, en particulier ceux du gouvernement libéral en place, ne sont pas vraiment conscients des impacts dévastateurs pour les régions, des restrictions apportées au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET).

Jeudi 26 mars



Quatre arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies le même soir

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à quatre arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies dans la même soirée, le 21 mars, à Saint-Georges.



Le communautaire à boutte: une première démonstration publique

Une quarantaine de représentants d'organismes communautaires de Beauce-Etchemins ont participé ce matin, à des démonstrations silencieuses dans le cadre de la mobilisation Le communautaire à boutte.



École d’entrepreneurship de Beauce: Marc Dutil prépare sa relève

L’École d’entrepreneurship de Beauce (EEB) a annoncé, ce jeudi 26 mars, le lancement d’un processus visant à trouver un successeur à Marc Dutil à la présidence de son conseil d’administration. Une transition amorcée dans une volonté de planification à long terme pour l’organisation basée à Saint-Georges.



Le parc Pomerleau revampé pour les Jeux du Québec

Situé sur la rive Ouest, le parc Pomerleau connaîtra des transformations majeures, notamment en vue de la présentation des Jeux du Québec à l'été 2027.



La FADOQ en tournée en Beauce pour écouter ses membres

Le président de la FADOQ régions de Québec et Chaudière-Appalaches, Guy Bonneau, et le directeur général Michel Beaumont étaient de passage à Sainte-Aurélie, ce jeudi 26 mars, dans le cadre de la tournée régionale 2026.

Vendredi 27 mars



Un prix national en sécurité décerné au centre de ski Saint-Georges

Le centre de ski Saint-Georges vient de remporter le prix de Centre de ski de l’année au Québec en matière de prévention et de sécurité.



Une nouvelle directrice générale à la MRC Beauce-Centre

La MRC Beauce-Centre compte une nouvelle directrice générale et greffière-trésorière en la personne de Sylvie Côté.



Le projet de logements abordables bientôt en branle

Le projet de construction de 41 logements abordables, à l'angle de la 120e rue et de la 2e avenue à Saint-Georges, devrait très prochainement se mettre en branle.



Saint-Georges: une sculpture de Beauce Art endommagée par un véhicule

La sculpture nommée « Cerise » de l'artiste ukrainienne, Lyudmyla Mysko, a été récemment endommagée dans un choc avec un véhicule. Le conducteur de ce dernier aurait perdu le contrôle en tournant sur la 1re avenue au niveau de la lumière.



Marie-Eve Drouin dénonce les « vampires » au travail

Originaire de Saint-Georges, la stratège en ressources humaines et médiatrice Marie-Eve Drouin a récemment publié le livre Apprivoiser les vampires au travail, un guide destiné aux gestionnaires et aux employés pour mieux comprendre et gérer les comportements problématiques en milieu professionnel.