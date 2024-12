La scène municipale: janvier à juin

Voir la galerie de photos

Voici la première de deux rétrospectives de l'actualité sur la scène municipale.

Celle-ci couvre les mois de janvier à juin.

JANVIER

Taxes municipales à Saint-Alfred: la hausse importante attribuable aux taux d'intérêt, selon le maire

Les hausses importantes des taxes municipales, à venir cette année à Saint-Alfred, sont en bonne partie attribuables à l'augmentation anticipée des taux d'intérêt.

Permis de construction en 2023: une année record pour Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a autorisé 1511 permis de construction et rénovation au cours de l’année 2023 pour la somme record de 140 640 982 $, vient d'annoncer l'administration municipale par voie de communiqué de presse.

Jean-Roch Veilleux entend terminer son mandat comme maire de Saint-Alfred

La centaine de citoyens de Saint-Alfred qui ont réclamé la démission de leur maire, Jean-Roch Veilleux, hier soir lors de la houleuse séance du conseil municipal de la localité, devront attendre qu'il termine son mandat avant de partir.

«Réalisons Beauceville autrement»: on veut entendre la population, dit Serge Vallée

« Une ville appartient à ses citoyens. On veut que les décisions qui seront prises par le conseil municipal pour l'avenir de Beauceville soient en concordance avec les besoins et les désirs de la population. Et cette population, on veut l'entendre.». Voilà essentiellement le principal message livré par le directeur général de Beauceville, Serge Vallée, en entrevue vidéo accordé à EnBeauce.com.

Saint-Georges : Claude Poulin quittera ses fonctions de directeur général à la fin de l'année

Lors du conseil de ville qui s'est tenu ce lundi 22 janvier, Claude Poulin, actuel directeur général de la Ville de Saint-Georges, a annoncé qu'il quitterait ses fonctions à la fin de l'année 2024.

Une nouvelle politique de communication adoptée à Adstock

La Municipalité d’Adstock a adopté une toute nouvelle politique de communication lors d'une séance du conseil municipal qui s'est tenue en fin d'année 2023.

Décès du maire de Saint-Éphrem-de-Beauce

La Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce vient d'annoncer le décès de son maire actuel, André Longchamps.

FÉVRIER

Quel avenir pour Saint-Alfred?

L'année 2024, qui vient à peine de commencer, s'annonce tout aussi tumultueuse à Saint-Alfred, que celle qui vient de se terminer.

Jean Gagnon est le nouveau directeur du SSI d'Adstock

Jean Gagnon a été nommé directeur et chef des pompiers du Service de sécurité incendie de la Municipalité d’Adstock, vient-on d'annoncer par voie de communiqué de presse.

Saint-Georges : des commerçants en colère face au problème de stationnement

Le conseil de ville de Saint-Georges de ce lundi 12 février a attiré les foules. En effet, plusieurs commerçants de la 1re avenue sont venus protester contre le manque de stationnement en centre-ville.

Gaétan Vachon: un maire jovial qui donne l'heure juste

Chaque fois que je rencontre Gaétan Vachon, l'homme est toujours d'humeur agréable. Il ne feint pas l'intérêt lorsqu'on l'approche, demeure affable et jovial et signale courtoisement s'il n'est pas disponible pour un échange signifiant. Bref, il est comme le cuir: véritable.

Le projet de logements toujours prévu sur le site du Motel Royal

Le projet de construction d'un édifice à logements sur le site du Motel Royal de Beauceville est toujours dans le plan de match des propriétaires de l'endroit.

Infrastructures d’eau: plus de 5,5 M$ octroyés à la Ville de Beauceville

C'est par voie de communiqué de presse que le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé ce matin, au nom de sa collègue ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, des aides financières totalisant 5 585 221 $ à la Ville de Beauceville, pour qu'elle puisse effectuer divers travaux d’infrastructures d’eau sur son territoire.

MARS

MRC des Etchemins: plus de 475 000 $ versés aux entreprises et municipalités

Dans le cadre du dépôt de son rapport annuel 2023, la MRC des Etchemins a annoncé des investissements totalisant 477 335 $ dans le milieu des affaires et municipal.

Décès de l'ancien maire Michel Cliche

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce vient de perdre, samedi, celui qui a assuré les destinées de la municipalité comme maire, de 2005 à 2017, avec le décès de Michel Cliche.

Carl Gilbert est le nouveau maire de Saint-Éphrem-de-Beauce

Les résidents de Saint-Éphrem-de-Beauce ont un nouveau maire en la personne de Carl Gilbert.

Nouvelle-Beauce: 12 nouvelles constructions résidentielles en zone agricole

En 2023, cinq municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont vu 12 nouvelles constructions résidentielles s’implanter en zone agricole.

Saint-Georges : les travaux de la cour municipale débuteront cette année

Réunis en conseil de ville ce lundi 25 mars, les conseillers de la Ville de Saint-Georges ont voté pour valider le contrat pour le réaménagement de la cour municipale de l'hôtel de ville.

AVRIL

Beauceville achètera l'usine de Duvaltex pour en faire son hôtel de ville

La Ville de Beauceville achètera l'usine textile de Duvaltex pour en faire son centre administratif qui comprendra entre autres l'hôtel de ville, la caserne des pompiers et la bibliothèque municipale.

Sécurisation de la Route 108 à Beauceville: le MTQ étudiera la question

Reconnaissant, après analyse, qu'il y a un potentiel d'amélioration de la sécurité routière de deux segments de la route 108, à la hauteur des croisements avec les rangs Saint-Alexandre Nord et Sud à Beauceville, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMDQ) se dit prêt à entreprendre une étude des solutions pour corriger la situation.

Six candidatures pour les trois postes de conseiller à combler

Presque la moitié des élus à la table du conseil municipal de Saint-Alfred seront des nouveaux venus, au lendemain de la partielle du 5 mai prochain.

Beauceville veut relocaliser sa bibliothèque municipale

La Ville de Beauceville songe à déménager la Bibliothèque Madeleine-Doyon dans l'édifice du 662, 9e avenue, qu'elle est en processus d'acquérir de l’entreprise Duvaltex, pour en faire un centre de services publics et communautaires, incluant l'hôtel de ville.

Saint-Alfred: la réfection du ponceau du 1er Rang débutera en juin

Si tout se déroule normalement, la libre circulation devrait pouvoir reprendre sur le 1er rang à Saint-Alfred à la fin de cet été.

Le Prix Louise-Audet remis au Beauceron Érick Olivier

La reconnaissance du parcours exceptionnel d’un membre de l’Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) revient cette année à Érick Olivier, retraité de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

La MRC Beauce-Sartigan accorde près de 100 000 $ à l'Exposition agricole

Lors du dernier conseil des maires de la MRC de Beauce-Sartigan, ces derniers ont accordé un soutien financier de 98 675 $ à l'Exposition agricole de Beauce.

MAI

Victoire totale de l'équipe «Ensemble + fort St-Alfred»

Les membres de l'équipe Ensemble + fort St-Alfred ont remporté sans équivoque les trois postes de conseillers qui étaient disponibles à la table du conseil municipal de la localité.

Le Motel Royal tombe enfin sous le pic des démolisseurs

Personne ne devrait verser de pleurs à Beauceville de voir disparaître le Motel Royal, dont la démolition a commencé hier sur le site du boulevard Renault.

Ajout d’une équipe de pompiers permanents à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a procédé jeudi à la signature d’une convention collective encadrant ses six nouveaux pompiers permanents ainsi que ceux à temps partiel.

Résiliation de l'entente intermunicipale de transport collectif

C’est d’un commun accord que les MRC Beauce-Centre et de La Nouvelle-Beauce annoncent la résiliation de leur entente intermunicipale en matière de transport adapté et collectif à compter du 1er janvier 2025.

Plus de 4,5 M$ à Saint-Joseph-de-Beauce pour ses conduites d’eau

Le gouvernement du Québec accorde deux aides financières, totalisant 4 511 920 $, à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour la réfection de ses infrastructures d’eau.

JUIN

Jean-Roch Veilleux quittera son poste de maire de Saint-Alfred le 29 juin

Après près de vingt ans consacrés à la vie municipale, le maire de Saint-Alfred, Jean-Rock Veilleux, a annoncé ce soir, en séance de conseil, qu'il démissionnerait de son poste le 29 juin.

Ouverture d'un centre intergénérationnel à Saint-Benoît-Labre

La Municipalité de Saint-Benoît-Labre a procédé, mardi, à l'inauguration officielle de son Centre intergénérationnel Desjardins, un ancien bâtiment qui a été transformé afin de recevoir la Bibliothèque l’Envolume au rez-de-chaussée.

La Municipalité de Saint-Prosper crée un parc en l'honneur d'une bénévole

La Municipalité de Saint-Prosper a dévoilé ce lundi 17 juin, la date d'inauguration de son nouveau parc Colette-Larochelle, qui se déroulera ce samedi 22 juin, à partir de 11 h.

La Ville de Saint-Georges dépose deux plaintes pour vandalisme

Des actes de vandalismes ont été commis sur le territoire de la Ville de Saint-Georges la semaine passée et encore un peu plus tôt cette semaine.