La revue de la semaine

Samedi 9 décembre

Un appui financier au CEPS Beauce-Etchemins pour la santé mentale des jeunes

Le Centre d'écoute et de prévention du suicide Beauce-Etchemins recevra un soutien financier de 25 777 $, dans le cadre de l'Appel de projets en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans.

Sam Lachance : du titre d'homme le plus fort du Canada à l'ambition mondiale

Originaire de Saint-Gédéon, Sam Lachance a remporté, le 22 octobre dernier, le titre d'homme le plus fort du Canada dans sa catégorie, lors du championnat canadien de la Strongman Corporation Canada. L'événement se déroulait à Winnipeg au Manitoba.

Dimanche 10 décembre

Patinage artistique : deux jeunes Beauceronnes récompensées

Deux jeunes patineuses ont reçu une médaille lors de la compétition Invitation des Deux-Rives qui se déroulait à Saint-Isidore du 23 au 26 novembre dernier.

Plus de 500 000 $ récoltés à la loterie de la Maison Catherine de Longpré

Lors de sa loterie annuelle, qui s'est déroulée à l'Hôpital de Saint-Georges, le vendredi 8 décembre, la Maison Catherine de Longpré a amassé un montant de 505 113 $.

Les secrets de la préparation du Centre de Ski de Saint-GeorgesSamuel Duval est régisseur entretien, parc et plein air au Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges depuis plus de 3 ans. Pour EnBeauce.com, il revient sur la préparation du Centre de Ski pour la saison hivernale et les améliorations qui ont été mises en place afin de mieux répondre à la demande.

Lundi 11 décembre

« Je te vois » : une initiative pour aider les femmes victimes de violence à sortir de l'ombreL'organisme Centre-Femmes de Beauce avait organisé plusieurs conférences afin de mieux comprendre les causes de violence conjugale et comment les combattre. L'initiative « Je te vois » a pour but d'aider les femmes victimes de violence à sortir de l'ombre.

Le festival Country Storm s'invite à Saint-Victor du 28 au 30 mars

Le festival Country Storm qui voyage chaque année dans la province posera ses valises sur les installations des Festivités Western de Saint-Victor, du 28 au 30 mars 2024.

Mathieu Doyon-Boucher passera 4 ans et deux mois en prison

Reconnu coupable de contacts sexuels sur deux jeunes enfants, Mathieu Doyon-Boucher devra passer quatre années et deux mois en prison.

L’Expo forestière et acéricole de Beauce de retour à Saint-Georges en 2024

L’Expo forestière et acéricole de Beauce sera de retour sur les terrains de la Polyvalente de Saint-Georges, le dimanche 8 septembre 2024.

Trop payés nos élus?

Éditorial de la semaine de notre chroniqueur Pier Dutil.

Mardi 12 décembre

Taxes à Beauceville: un compte plus élevé de 4,03%

À Beauceville en 2024, le taux de taxes résidentielles augmentera de 4,03% en secteur urbain, et de 3,24% en territoire rural, pour une résidence moyenne évaluée à 185 631 $.

Sainte-Marie: hausse moyenne du compte de taxes de 3,5%

Les contribuables de Sainte-Marie-de-Beauce verront leur compte de taxes augmenter en moyenne de 3,5 % en 2024.

Le compte de taxes augmentera de 3,44% à Saint-Georges

En séance extraordinaire hier soir, la Ville de Saint-Georges a présenté son budget 2024 ainsi que son Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2024-2025-2026.

Samuel Poulin reconnu meilleur représentant de sa circonscription

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a été reconnu comme meilleur représentant de sa circonscription, parmi tous ceux qui siègent à l'Assemblée nationale du Québec.

L'association Leucan lance l'édition 2024 du Défi têtes rasées

L'association Leucan a lancé, ce mardi 12 décembre, l'édition 2024 de sa campagne Défi têtes rasées au Woodooliparc de Scott. Le défi se déroulera le 1er juin prochain au IGA des Sources de Sainte-Marie.

Plaisirs pour tous: une mini-entreprise créée par des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches

Plaisirs pour tous est une mini-entreprise créée par huit étudiants du programme de Comptabilité et gestion du Cégep Beauce-Appalaches.

Mercredi 13 décembre

Frais judiciaires du maire François Veilleux: une facture de 48 669 $

La Ville de Beauceville remboursera la somme de 48 669 $ pour les frais judiciaires encourus dans la défense du maire François Veilleux, concernant ses manquements au Code d'éthique en déontologie des élus municipaux.

Permis de construction: la Ville de Saint-Georges établit un nouveau record

Lors du conseil de ville du lundi 11 décembre, la Ville de Saint-Georges a annoncé un nouveau record dans l'autorisation de permis de construction et rénovation.

Les comptes de taxes augmenteront en bas de 4% à Saint-Lambert-de-Lauzon

L’augmentation du compte de taxes sera de 3,5 % dans le secteur résidentiel non desservi, de 3,75 % dans le secteur commercial et de 3,9 % dans le secteur industriel pour la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, qui vient d'adopter son budget 2024.

Saint-Georges : un investissement de plus de 17 M$ pour des logements abordables

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a dévoilé, ce mercredi 13 décembre, le projet de 41 logements abordables à l'angle de la 120e rue et de la 2e avenue à Saint-Georges.

Près de 15 M$ pour les routes de Beauce-Sud

Quelque 11 projets de réfection et de maintien de routes municipales seront entrepris en 2024 dans neuf municipalités de Beauce-Sud, grâce à un soutien gouvernemental total de 14 847 104 $.

Samuel St-Hilaire et Rosalie Breton en action avec Hockey Canada

Le gardien de Saint-Elzéar et joueur des Phoenix de Sherbrooke, Samuel St-Hilaire, ainsi que Rosalie Breton de Saint-Bernard et joueuse des Titans du Cégep de Limoilou, ont été sélectionné respectivement par l'équipe Canada Junior et l'équipe nationale féminine des moins de 18 ans.

Jeudi 14 décembre

Le Mont Adstock inaugure son nouveau chalet multiservices

Situé en Chaudière-Appalaches, le Mont Adstock a inauguré, ce jeudi 14 décembre, son nouveau chalet d'accueil multiservices.

Trois cafés-causeries pour «Réaliser Beauceville autrement»

La Ville de Beauceville tiendra cet hiver une série de trois cafés-causeries sur le grand thème Réalisons Beauceville autrement, une première étape de consultations publiques sur le réaménagement des quartiers riverains, dont les bâtiments ont été rasés suite aux inondations des dernières années.

Beauce Mitsubishi fête ses 20 ans

Le 6 décembre 2023 a marqué les 20 ans d’existence pour la concession automobile Mitsubishi en Beauce.

Bilan 2023 : « Ma plus belle année », dit Samuel Poulin

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a dressé, ce jeudi 14 décembre, son bilan des réalisations pour l'année 2023.

« L’important c’est de ne jamais lâcher! » — Nancy Paquet

Selon Nancy Paquet, « l’important c’est de ne jamais lâcher ! » Et c’est justement ce qu’elle a souhaité mettre en avant dans son autobiographie intitulée Briller.

Vendredi 15 décembre

Saint-Georges: trois personnes arrêtées pour conduite en état d'ivresse

Les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont arrêté trois personnes pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool entre le 24 novembre et le 2 décembre.

Une élève de Saint-Prosper inspire la carte de vœux du CSSBE

Avec l'arrivée de la période des fêtes, le le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) et ses établissements scolaires, vont offrir une carte de vœux à leurs partenaires. Une carte qui aura été inspirée du travail d'une élève de Saint-Prosper.

Saint-Georges: le cinéma Centre-ville se modernise

Le cinéma Centre-ville à Saint-Georges vient tout juste de terminer des travaux de modernisation visant à offrir une meilleure expérience visuelle et sonore aux spectateurs.

Stade de soccer: qu'en a-t-il coûté ailleurs?

Mercredi 6 décembre, la Ville de Saint-Georges a annoncé le dépôt d'une demande d'aide financière pour son projet de stade de soccer intérieur. Ce dernier soulève malgré tout quelques questions quant à son coût total estimé à plus de 39 millions de dollars.