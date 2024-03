La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 16 mars

Des élèves de la Polyvalente Saint-François récoltent 4 000$ pour des organismes locaux

Grâce à différents projets, des élèves de la Polyvalente Saint-François à Beauceville ont récoltés 4 000$, distribués à part égale entre Moisson Beauce et Cultiver pour partager.

Des élèves organisent un repas-partage pour les nouveaux arrivants

Plus d'une quarantaine d'élèves de la Polyvalente Saint-François ont organisé un repas-partage pour les élèves en francisation du centre d'éducation des adultes (CEA) Monseigneur-Beaudoin-Les Sources.

Saint-Georges : un important incendie sur la 1re avenue

Un incendie s'est déclaré dans des logements de la 1re avenue, ce samedi 16 mars, à Saint-Georges.

Dimanche 17 mars

Coup d'arrêt pour Éliot Grondin en Autriche

Le jeune planchiste de la région, Éliot Grondin, n’a pas été en mesure de monter sur un podium de Coupe du monde de snowboard cross, ce samedi 16 mars, en Autriche.

Incendie sur la 1re avenue : retour sur une nuit difficile

Depuis 18h ce samedi 16 mars, les pompiers du Service de Sécurité Incendie (SSI) de Saint-Georges ont tenté d'éteindre un incendie ayant pris au niveau du toit d'un immeuble de la 1re avenue.

Tommy Hazen, 22 ans, lance son académie pour former la prochaine génération de golfeurs

Tommy Hazen, jeune joueur de golf professionnel à Saint-Benoit-Labre, a annoncé, le 29 février dernier, le lancement de son académie de golf, en partenariat avec le Golf du Lac Poulin.

Lundi 18 mars

Les pilotes investissent la montagne de Vallée-Jonction

Le Mountain Cross 2024 avait lieu au Club Ski Beauce de Vallée-Jonction, ce dimanche 17 mars, dès 8 h. Plus d'une centaine de pilotes en quatre roues, VTT ou motocross ont ainsi pu faire parler leur technique sur la piste de ski.

Une équipe de premiers répondants est née à Saint-Honoré-de-Shenley

Les citoyens de Saint-Honoré-de-Shenley bénéficient d'un tout nouveau Service de premiers répondants (PR) depuis maintenant deux mois.

Immeuble rasé par les flammes: les propriétaires veulent reconstruire rapidement

Les propriétaires de l'immeuble rasé par les flammes, samedi en plein centre-ville de Saint-Georges, veulent reconstruire dès possible.

Décès de l'ancien maire Michel Cliche

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce vient de perdre, samedi, celui qui a assuré les destinées de la municipalité comme maire, de 2005 à 2017, avec le décès de Michel Cliche.

Découvrez les candidats en lice pour le 45e Gala du Mérite Sportif Beauceron

Les candidats en lice pour le 45e Gala du Mérite Sportif Beauceron, qui se déroulera le 11 mai prochain à Saint-Georges, sont désormais connus.

Cardiothon: près de 250 000$ amassés pour la Fondation du cœur Beauce-Etchemin

Le 11e Cardiothon au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, qui a eu lieu ce samedi 16 mars, a permis d'amasser 245 318 $.

Un 3e «Art sonore à l’Abbaye» le 27 avril

Le public de la région pourra découvrir le travail d’artistes de grande renommée, qui offriront des performances audiovisuelles exclusives, dans le cadre de la 3e présentation d'Art Sonore à l’Abbaye, qui aura lieu le 27 avril à Saint-Benoit-Labre.

Paul Baillargeon récipiendaire du Prix reconnaissance Jean-Denis Poulin

Paul Baillargeon se verra remettre le Prix reconnaissance Jean-Denis Poulin, dans le cadre du 29e Souper d’affaires de prestige du Conseil économique de Beauce (CEB) qui aura lieu le 18 avril prochain.

Carl Gilbert est le nouveau maire de Saint-Éphrem-de-Beauce

Les résidents de Saint-Éphrem-de-Beauce ont un nouveau maire en la personne de Carl Gilbert.

Mardi 19 mars

Direction les Championnats du monde pour les Jabs Cheerleading

Les athlètes des Jabs Cheerleading de Saint-Joseph étaient en championnat provincial à à St-Roch de l'Achigan durant cette fin de semaine et l'une des équipes s'est qualifiée pour les Championnats du monde.

Vélo de montagne MSG lance une campagne de financement

Vélo de montagne MSG, organisme à but non lucratif, lance officiellement sa campagne de financement afin d’aménager près de 30 km de sentiers de vélo de montagne au Mont Saint-Georges.

Pas moins de 24 médailles pour l'équipe de Jiu-Jitsu brésilien de Saint-Georges

L'équipe de Jiu-Jitsu brésilien de Saint-Georges est repartie du tournoi Grapplers League Québec avec 24 médailles et un placement au Top 3 des meilleures académies de l'événement.

Trois semaines de festivités pour la dernière édition de Beauce Art

Les membres de l'organisation du Symposium International de la Sculpture de Saint-Georges, ont dévoilé les nombreuses activités qui auront lieu du 1er au 23 juin prochains, dans le cadre de la 10e édition de Beauce Art.

Plus de 470 000 $ octroyés à cinq projets dans Beauce-Sud

Un soutien financier total de 472 432$ est octroyé à cinq municipalités de la circonscription de Beauce-Sud en vertu du Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA).

Office d'habitation: en route vers un regroupement régional

En séance de conseil municipal, hier soir, les élus de la Ville de Beauceville ont donné leur appui au projet de regroupement supra-régional de six offices d'habitation, qui opèrent sur le territoire de Chaudière-Appalaches.

Plus de 15 000$ amassés pour le Club Parentaide Beauce-Centre

La soirée Vins et fromages organisée le vendredi 15 mars au Club Parentaide Beauce-Centre a permis d’amasser un peu plus de 15 000 $ pour le comptoir d’aide alimentaire de l’organisme.

Chaudière-Appalaches: plus de 12 M$ pour la lutte aux changements climatiques

La région de la Chaudière-Appalaches bénéficie d'une enveloppe de 12 135 473 $ pour l'élaboration de plans de lutte contre les changements climatiques, vient d'annoncer le gouvernement du Québec.

Rose Tremblay émerveillée par son premier défilé au FSA Fashion Show

Rose Tremblay a vécu une expérience «incroyable» lors de sa toute première expérience de mannequin, à l’occasion de la 27 édition du FSA Fashion Show à Québec.

Mercredi 20 mars

Carmen Aubin élue bénévole émérite 2023-2024

Carmen Aubin a reçu le titre de bénévole émérite 2023-2024 au sein du Cercle de Fermières Saint-Georges #33.

Un objectif de 60 000 $ en 60 jours pour le Café du Mille-Lieux

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Beauce-Sud vient de lancer une campagne de financement pour réaliser le Café du Mille-Lieux, un projet d'économie sociale qui devrait être complété d'ici un an.

Beauce-Nord: plus de 275 000 $ pour des infrastructures adaptées aux aînés

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a avisé qu'un soutien financier de 276 978 $ a été octroyé à trois municipalités de la circonscription dans le cadre du nouveau « Programme d’infrastructures municipales pour les aînés » (PRIMA).

Cégep Beauce-Appalaches: hausse de 30 % des demandes d’admission

La clôture, le 1er mars, d’un premier tour pour les demandes d’admission au Cégep Beauce-Appalaches (CBA), présente un total de 1 009 étudiantes et étudiants qui veulent fréquenter l’un des trois campus de l’établissement.

Emmy Fecteau et Rosalie Begin-Cyr couronnées championnes canadiennes

Pour la deuxième fois en trois ans, les Stingers de l'Université Concordia ont brandi le trophée Golden Path, en battant les Varsity Blues de l'Université de Toronto 3-1 lors du championnat de hockey féminin GFL U Sports, ce dimanche 17 mars.

Pompier: un métier risqué, mais de mieux en mieux protégé

Pompier volontaire à Saint-Georges depuis 35 ans, Claude Busque rappelle que les risques sont les mêmes pour tous ceux qui portent l'uniforme.

Jeudi 21 mars

Pas de cas de rougeole signalé en Chaudière-Appalaches

Alors que la rougeole continue de gagner du terrain au Québec, avec 28 cas recensés dans la province depuis le début de l’année, le territoire de Chaudière-Appalaches demeure pour l'instant épargné par la contagion.

Le nageur Émile Bergeron aux Championnats canadiens de l'Est

Le Georgien Émile Bergeron sera en piscine dès ce matin pour tenter de se qualifier à la finale du 100 mètres dos, dans le cadre des Championnats canadiens de l'Est qui débutent aujourd'hui au PEPS de l'Université Laval à Québec.

Une conférence du philosophe québécois et essayiste prolifique Alain Deneault

Le Cégep Beauce-Appalaches accueillera, dans le cadre d’une conférence de prestige, le philosophe québécois et essayiste prolifique Alain Deneault

Le 11e Tournoi de hockey féminin se déroulera dans trois arénas de la région

La fermeture actuelle du Centre sportif Lacroix-Dutil, en raison de la grève illimitée des employés du service des loisirs de la Ville de Saint-Georges, force le comité organisateur du Tournoi de hockey féminin à tenir son événement dans trois arénas de la région.

Une médaille d'or pour le Caporal Nathan Goulet

Le Caporal Nathan Goulet, de l’Escadron 890 Saint-Georges, a remporté la médaille d’or de la finale régionale du concours d’art oratoire des Cadets de l’air, qui s'est tenue le 16 mars au centre civique de Saint-Jean-Chrysostome.

L'entreprise Pro Pac Inc. obtient un brevet pour sa tête d'abattage innovante

Dave Carrier, directeur général de Pro Pac Inc., fabricant d'équipements forestiers basé à Saint-Côme-Linière, a récemment déposé un brevet pour une invention de tête d'abattage au Canada et aux États-Unis.

Vendredi 22 mars

Érablière Michel Lapointe : une parenthèse gourmande au pays de l'érable

Pour cette Semaine de l'Érable, je vous propose de partir à la découverte de l'Érablière Michel Lapointe. C'est l'une des premières activités que j'ai faites l'an dernier en arrivant au Québec, et j'en garde un excellent souvenir.

Kaïn, 2 Frères et Québec Redneck Bluegrass Project sur la scène des Festivités Western de Saint-Victor

L'organisation des Festivités Western de Saint-Victor (FWSV) a dévoilé ce jeudi 21 mars la programmation de la 45e édition, qui se déroulera du 22 au 28 juillet. Au programme : Kaïn, 2 Frères ou encore le Québec Redneck Bluegrass Project.

Nouvelle-Beauce: octroi de contrat pour le Plan d'intervention en infrastructures routières locales

À la suite d'un appel d'offres public, la MRC de La Nouvelle-Beauce va octroyer à la firme Maxxum Gestion d’Actifs le contrat pour élaborer son Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL).

Plusieurs numéros récompensés au Polyshow

Les élèves de la Polyvalente Benoît-Vachon (PBV) à Sainte-Marie ont présenté leur spectacle de variété annuel, le Polyshow, hier soir dans la salle Méchatigan de leur établissement.