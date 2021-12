Le monde de l'éducation: janvier à juin

Voir la galerie de photos

Voici la première de deux rétrospectives du monde de l'éducation.

Celle-ci couvre les mois de janvier à juin.

JANVIER

La qualité de l’air sera testée dans toutes les écoles du Québec

Lors de son point de presse du vendredi 8 janvier, le ministre de l’Éducation du Québec, Jean-François Roberge, a confirmé que toutes les écoles de la province feront l’objet de tests quant à la qualité d’air qui circule entre leurs murs.

Le Cégep Beauce-Appalaches distribue 17 bourses aux nouveaux étudiants

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a récemment remis des bourses à 17 étudiants nouvellement admis au Cégep Beauce-Appalaches à l’automne 2020. Au total, c’est une somme de 5 250 $ qui a été octroyée.

François Giroux : nouveau président du Conseil d'administration du Cégep Beauce-Appalaches

Depuis le mois de décembre, le Conseil d’administration du Cégep Beauce-Appalaches a accueilli François Giroux comme nouveau président.

Le CIMIC s'associe avec Hyundai Beauce pour la formation sur les véhicules électriques

Le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) a annoncé jeudi une entente de partenariat conclue avec Hyundai Beauce qui permettra aux étudiants des DEP en mécanique automobile et en carrosserie de développer leurs apprentissages en matière de véhicules électriques.

Chaudière-Appalaches en tête pour les formations continues en agriculture

Les treize Collectifs régionaux en formation agricole (CRFA), par le biais du Plan de soutien en formation agricole (PSFA), diffusaient cette semaine les résultats de leurs actions en formation continue en agriculture.

FÉVRIER

Normand Lessard quitte le CSSBE avec le sentiment du « devoir accompli »

C'est une grande décision que j'ai mûrement réfléchie. Je quitte avec le sentiment du devoir accompli ».

La répartition des élèves des écoles de Sainte-Marie confirmée

C’est lors de la séance publique du 9 février 2021 du conseil d’administration du CSSBE que les membres ont procédé au vote pour confirmer le déploiement des élèves des écoles primaires du secteur de Sainte-Marie.

Pierre Leblanc quitte pour le Cégep de Drummondville

Le directeur général du Cégep Beauce-Appalaches, Pierre Leblanc, quittera ses actuelles fonctions en Beauce pour occuper les mêmes mais cette fois, au Cégep de Drummondville.

Jean-Philippe Vachon nommé directeur des études

Le conseil d’administration du Cégep Beauce-Appalaches a annoncé la nomination de Jean-Philippe Vachon au poste de directeur des études et de la vie étudiante.

Quatre étudiants beaucerons récompensés au Cégep de Lévis

Quinze étudiants, en Gestion et technologies d'entreprise agricole, du Cégep de Lévis se sont partagés près de 8 000 $ en bourses, dont quatre étudiants originaires de la Beauce, Jolyane Breton, Derek Vallée, Monia Marquis et Anne-Marie Cloutier.

MARS

Desjardins de Beauce-Centre remet 1 000 $ à l'école secondaire Veilleux

C’est par l’entremise du Club Richelieu de Saint-Joseph-de-Beauce que la Caisse Desjardins de Beauce-Centre a remis dernièrement un montant de 1 000$ à l’École secondaire Veilleux afin de soutenir deux projets novateurs.

Des tests physiques pour la première cohorte de soins préhospitaliers d'urgence

Le campus de Lac-Mégantic du Cégep Beauce-Appalaches accueillait hier les tests d’aptitudes physiques visant à former la toute première cohorte du programme Soins préhospitalier d’urgence.

Hausse de 15% des inscriptions au Cégep Beauce-Appalaches

L’équipe du Cégep Beauce-Appalaches a constaté une hausse de 15 % des demandes d’admission pour l’automne 2021, à l’issue du premier tour.

Le Centre d’activités physiques du campus de Sainte-Marie portera le nom de la famille Lehoux

Le nom officiel du gymnase, qui sera situé au tout nouveau campus de Sainte-Marie du Cégep Beauce-Appalaches, sera celui de Centre d’activités physiques Lehoux, en reconnaissance d’un don majeur de 200 000 $ fait par la famille de Michel Lehoux.

Six nouvelles trompettes pour la Polyvalente Saint-François

Le Club Rotary de Beauceville vient de soutenir financièrement l’achat de six nouvelles trompettes pour le département de musique de la Polyvalente Saint-François.

Le Cégep Beauce-Appalaches reçoit 200 000 $ pour sa recherche en mécatronique

Le Cégep Beauce-Appalaches a récemment obtenu une subvention de renforcement de l’innovation de 200 000 $ pour son Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) Mecanium, de la part du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

AVRIL

Complexe multisport de Saint-Georges : le contrat va aux Constructions Binet

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a procédé hier soir à l’accord du projet de construction du complexe multisport de la polyvalente de Saint-Georges à l’entreprise Les Constructions Binet, pour un montant de 30 440 000 $.

Premier mouvement de grève des enseignants le 14 avril

La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT) ont annoncé un premier mouvement de grève légale pour les enseignants qu’elles représentent, le 14 avril 2021 entre 00 h 01 et 9 h 30.

L'heure de la retraite a sonné pour Lison Chabot

La directrice des études et de la vie étudiante du Cégep Beauce Appalaches, Lison Chabot, quitte aujourd'hui pour la retraite après une carrière de plus de 30 ans dans le réseau collégial.

Fabien Giguère sera le prochain directeur général du CSSBE

Le Centre de Services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a annoncé ce soir la nomination de Fabien Giguère à titre de directeur général qui succédera à Normand Lessard.

Sainte-Marie offre 100 000 $ pour la construction du nouveau campus du Cégep Beauce-Appalaches

La Ville de Sainte-Marie a offert une contribution de 100 000 $ pour le nouveau campus du Cégep Beauce-Appalaches, actuellement en construction sur le boulevard Vachon.

Les vitraux de la salle Alphonse-Desjardins restaurés au coût de 300 000$

Après plusieurs mois de travail, les vitraux emblématiques de la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches ont connu une cure de rajeunissement. Quelque 300 000 $ ont été investis par le Cégep pour la restauration de l' œuvre d’art.

MAI

Deux prix pour les étudiants du CBA au Gala régional du Défi OSEntreprendre

Les étudiants entrepreneurs du Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges ont remporté les deux prix de la catégorie Collégial lors du Gala régional de Chaudière-Appalaches du 23e Défi OSEntreprendre, tenu le 28 avril.

Les appels d'offres pour la construction du pavillon sont lancés

Annoncé en mai 2019, le projet de pavillon d’enseignement de la médecine en Chaudière-Appalaches franchit aujourd’hui une étape majeure.

Six étudiants récipiendaires de la Médaille du Lieutenant-gouverneur

Le Cégep Beauce-Appalaches (CBA) a annoncé vendredi que six de ses étudiants provenant des campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic, ont reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse 2021.

Le CEA Monseigneur-Beaudoin-Les Sources remporte un prix régional

Le conseil des élèves du Centre d’éducation des adultes Monseigneur-Beaudoin-Les Sources, a remporté le prix régional Défi OSEntreprendre.

Rosalie Vachon participera à un camp canadien d'astronautes juniors

La jeune Beauceronne, Rosalie Vachon, aura la chance de participer à un camp de formation des astronautes juniors organisé par l’Agence spatiale canadienne qui aura lieu du 26 au 31 juillet.

Daniel Laflamme nommé directeur adjoint des études

Daniel Laflamme est le nouveau directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante, vient d'annoncer la direction du Cégep Beauce-Appalaches. Il est en poste depuis le 17 mai.

JUIN

La Santé publique dit non aux bals de finissants

Pour une deuxième année consécutive, les finissants de cinquième secondaire ne pourront souligner la fin de leur parcours scolaire avec le traditionnel bal de fin d’année. Cette décision fait suite aux recommandations de la Santé publique.

Construction d'un deuxième espace du CPE La Fourmille

Le coup d’envoi officiel pour le début des travaux de la nouvelle installation du CPE La Fourmille à Saint-Georges, a été donné aujourd'hui par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

Les députes de Beauce injectent plus de 33 000$ en bourses

Les députés de Beauce-Sud et de Beauce-Nord, Samuel Poulin et Luc Provençal, viennent d'annoncer une importante initiative locale conjointe et exceptionnelle visant à souligner la motivation scolaire des finissants en 2020-2021.

Des élèves réalisent des créations grâce à un laboratoire technologique

Les élèves de la polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper ont découvert le laboratoire technologique Krëo Lab de leur école et ont réalisé des projets personnalisés.

Près de 240 élèves remportent un prix au 10e Concours jeunes solistes

Les enseignants de musique du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ont fait 239 gagnantes et gagnants, après avoir visionné toutes les prestations envoyées pour le 10e Concours jeunes solistes.

CSSBE: un budget accru de 20 M$

En séance hier soir, le conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a adopté des prévisions budgétaires de 258 M $ pour l’année 2021-2022.