Renouez avec les Gens de chez-nous: janvier à avril

Chaque jour, EnBeauce.com travaille à mettre en avant les gens d'ici en partageant leur histoire et leurs talents. Dans cette rétrospective, votre média vous propose de revoir les portraits réalisés entre janvier et avril dernier.

JANVIER



La Grand’ Débâcle : 25 ans de musique beauceronne et d'énergie contagieuse

Le groupe de musique traditionnelle La Grand’ Débâcle anime, depuis 1996, les soirées de la région. Un succès qui est avant tout dû à leur répertoire de chansons existant depuis plusieurs années en Beauce, mais aussi à leur bonne humeur et l'énergie qu'ils diffusent sur scène.



« On ne devient pas artiste, on naît artiste. C’est un feu qui brûle en nous! »

« On ne devient pas artiste, on naît artiste. C’est un feu qui brûle en nous », a expliqué la tatoueuse et peintre georgienne âgée de 38 ans, Maude.



Keven Cloutier, un capitaine hors du commun

Keven Cloutier, le capitaine du Cool FM de Saint-Georges a établi, le 6 janvier dernier, un nouveau record dans la Ligue Nord-Américaine de Hockey (LNAH) en dépassant la barre des 1 000 points.



Dumbbell Pépin : des haltères beaucerons sur la scène internationale

La pandémie de Covid-19 a été un moment difficile pour les entreprises du Québec. Néanmoins, certains en ont profité pour mettre ce temps libre à profit, pour créer et innover. C'est le cas de David Pépin, fondateur des haltères Dumbbell Pépin.



Simon Leblanc : les hauts et les bas d'une saison record

Simon Leblanc, marathonien originaire de Saint-Prosper, sort d'une très bonne saison 2023, où il aura performé en remportant la première place au marathon de Québec et la seconde à celui de Montréal.



Ascension du Kilimandjaro: « C’était beaucoup plus dur que ce à quoi je m’attendais »

« C’était beaucoup plus dur que ce à quoi je m’attendais », a confié Shawn Parent qui revient tout juste d’une excursion sur le Kilimandjaro accompagné de son père, Claude.

FÉVRIER



« Je serai toujours proche du snowboard! », confie Anne Gagné

Bien qu’Anne Gagné ait décidé de se consacrer à ses études, elle garde le snowboard cross proche d’elle grâce à son implication dans le sport.



Maxime Nadeau : un pompier complètement givré

Maxime Nadeau est pompier à la Ville de Saint-Georges dans la vie, mais aussi un athlète confirmé en patinage de descente extrême (Ice Cross). Rencontre avec un mordu d'adrénaline.



Emmy Fecteau rêve de la Ligue Professionnelle de Hockey Féminin

Originaire de Saint-Odilon-de-Cranbourne, Emmy Fecteau est dans sa dernière année à l'Université Concordia. Elle espère pouvoir se faire repêcher dans la Ligue Professionnelle de Hockey Féminin (LPHF) à la fin de la saison.



« Faire de la musique, pour moi, ça a tout le temps été libérateur » — Gjije

Passionné de musique depuis ses 12 ans, Gaël Giguère s'est enfin lancé et ses chansons sont désormais disponibles sur les plateformes de streaming sous le nom de Gjije.



Snowboard cross: Olivier Gagné a eu du «fun» aux Jeux olympiques de la jeunesse

Âgé de 17 ans, Olivier Gagné revient d’une expérience en Corée du Sud où il a participé aux Jeux olympiques de la jeunesse en snowboard cross.



Mirage : 40 ans d'histoire, de défis et de leadership avec Pierre Thabet

Pierre Thabet, président du manufacturier Mirage, revient, pour EnBeauce.com, sur près de 40 ans d'histoire. De l'incendie au moment du rachat, en passant par la relève, jusqu'à aujourd'hui où l'entreprise se place comme le numéro 1 en Amérique du Nord.



Guerre en Ukraine: la vie continue malgré le conflit, reconnait Sylvain Longchamps

À l'approche du deuxième anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, EnBeauce.com a repris contact avec Sylvain Longchamps, un agronome originaire de Saint-Georges, qui habite le petit village de Gorodok, près de Lviv, dans l'Ouest de l'Ukraine. Un entretien vidéo pour savoir comment se passe la vie là-bas, à travers le conflit.



Aleksandr Olshevskyi et Anton Tymofieiev, deux amis se reconstruisent en terre libre

Deux ans jour pour jour après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, EnBeauce.com a rencontré Aleksandr Olshevskyi et Anton Tymofieiev qui ont dû quitter leur terre natale.



David Latulippe : une ascension musicale de la Beauce à Starmania

David Latulippe, jeune comédien et chanteur originaire de Tring-Jonction, sera à Laval à la Place Bell, du 6 au 18 août prochains avec le spectacle Starmania pour une tournée québécoise.



Portrait de thanatopracteur

Thanatopracteur depuis plus de 30 ans, Dominic Fleury a embaumé les corps de plus de 3 000 personnes et a accompagné des centaines de familles endeuillées.

MARS



«Une très belle saison pour moi», dit Maxime Nadeau

Maxime Nadeau a terminé sa saison en patinage de descente extrême, le 19 février dernier devant son public à Saint-Angèle-de-Mérici. Il a pu décrocher la médaille de bronze pour terminer le championnat au neuvième rang.



Dina Gilbert au coeur du film «Harmonium symphonique»

La cheffe d'orchestre originaire de Saint-Georges, Dina Gilbert, est au centre de la production cinématographique Histoires sans paroles – Harmonium symphonique, le film, qui sera présenté sur plus de 80 écrans à travers le Québec à compter du 11 avril



Tommy Hazen, 22 ans, lance son académie pour former la prochaine génération de golfeurs

Tommy Hazen, jeune joueur de golf professionnel à Saint-Benoit-Labre, a annoncé, le 29 février dernier, le lancement de son académie de golf, en partenariat avec le Golf du Lac Poulin.



Rose Tremblay émerveillée par son premier défilé au FSA Fashion Show

Rose Tremblay a vécu une expérience «incroyable» lors de sa toute première expérience de mannequin, à l’occasion de la 27 édition du FSA Fashion Show à Québec.



Pompier: un métier risqué, mais de mieux en mieux protégé

Pompier volontaire à Saint-Georges depuis 35 ans, Claude Busque rappelle que les risques sont les mêmes pour tous ceux qui portent l'uniforme.



Jean Maheux: 45 ans de métier et toujours la passion du jeu

Depuis le temps qu'il monte sur scène, ou qu'il incarne des rôles au petit et grand écran, Jean Maheux n'a pas perdu une miette de la passion de jouer, qui l'habite depuis toujours.



Kaleb Patry a cru rêver en recevant le bâton de Samuel Montembeault

Kaleb Patry, un Georgien de 11 ans, a cru rêver lorsque son idole Samuel Montembeault lui a donné son bâton après les échauffements pour le match contre les Flyers de Philadelphie ce jeudi soir.



Stéphane Lamontagne est capitaine au Régiment de la Chaudière

Stéphane Lamontagne est capitaine au Régiment de la Chaudière. Pour EnBeauce.com, il revient sur les moments forts de sa carrière militaire.



André Gilbert cultive l'Art du paysage depuis 25 ans

André Gilbert est le propriétaire de l'Art du paysage, une entreprise d'aménagement extérieur qu'il a fondé en 1999 à Saint-Éphrem.



Andréanne Girard-Lemieux est caporale au Régiment de la Chaudière

Caporale Andréanne Girard-Lemieux, native de Saint-Gédéon, est impliquée au Régiment de la Chaudière depuis 2016. Pour EnBeauce.com, elle revient sur les moments forts que lui a apportés sa carrière militaire.

AVRIL



Entre mémoire et reconnaissance: la Capitaine Elaine Jean raconte son expérience en Normandie

La Capitaine Elaine Jean est représentante des affaires publiques au Régiment de la Chaudière. Parmi ses expériences, elle a eu notamment l'opportunité de vivre un séjour riche en émotions en France, en 2019.



Le parcours de Rosalie Breton mis à l'honneur par Hockey Québec

Rosalie Breton, une hockeyeuse native de Saint-Bernard, a été mise à l'honneur par Hockey Québec dans une vidéo qui retrace son parcours, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui.



Ken Drouin et Karl Couture lancent Sirup, un sirop de table 100 % Beauceron

Originaire de la Beauce, Ken Drouin et Karl Couture ont récemment lancé, avec le groupe DJF, un nouveau sirop de table, reprenant les codes du traditionnel sirop d'érable.



Jacob Flickinger porté à son dernier repos

C'est sur la musique de la cornemuse qu'un long cortège a précédé les funérailles du travailleur humanitaire Jacob Flickinger, célébrées cet après-midi en l'église de Saint-Georges.



Histoire de bulles: une croissance effervescente

Lorsqu’Éric Savard a offert un atelier de fabrication de savon à Kim Rioux, il ne savait pas encore que cela transformerait leur avenir professionnel.



«C'est toujours un moment difficile de dire qu'on arrête» — François Talbot

« C'est toujours un moment difficile de dire qu'on arrête », a confié l'arbitre François Talbot à EnBeauce.com, lors d'une entrevue vidéo enregistrée à l'occasion de son départ.