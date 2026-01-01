Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la première moitié du mois de novembre.

Samedi 1er novembre



En tête-à-tête avec Mélissa Guay-Lebel du Havre l'Éclaircie

Mélissa Guay-Lebel est agente de sensibilisation au Havre l’Éclaircie. Avec un taux d’occupation de 123%, l’organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants a connu une année record.



Une journée dans la peau d’un ministre : 18 heures aux côtés de Samuel Poulin

De Québec à la Beauce, du Salon rouge au gala de la Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins, en passant par les commissions parlementaires et les couloirs de l’Assemblée nationale, EnBeauce.com a suivi pendant toute une journée le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, dans ses fonctions de ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l’Économie et aux PME.

Dimanche 2 novembre



Saint-Georges: un salon des vins animé par le terroir et la fierté beauceronne

L'Hôtel Le Georgesville de Saint-Georges a accueilli, ce samedi 1er novembre, la 14e édition du Salon des Vins et Spiritueux, un événement devenu un incontournable pour les amateurs de bons crus, de découvertes gourmandes… et de fierté locale.



Une entreprise beauceronne prête à contribuer à la relance du logement

Alors que le gouvernement Carney mise sur la construction modulaire pour répondre à la crise du logement, une entreprise de Saint-Joseph-de-Beauce pourrait jouer un rôle clé dans cette relance nationale.



Manon Bougie devient la première mairesse de Saint-Georges

Après 16 années passées comme conseillère municipale, Manon Bougie devient la première mairesse de la Ville de Saint-Georges.



Patrick Mathieu est le nouveau maire de Beauceville

Sans surprise, Patrick Mathieu a été élu ce soir au poste de maire de la Ville de Beauceville.



Luce Lacroix succède à Gaétan Vachon à la tête de Sainte-Marie

C’est au club de golf de Sainte-Marie que les partisans de Luce Lacroix ont célébré la victoire de l’ancienne conseillère, qui siègera désormais à la tête du conseil municipal avec 62,09 % . Elle succède ainsi à Gaétan Vachon, qui ne s’était pas représenté à l’élection du 2 novembre, après douze ans à la mairie.

Lundi 3 novembre



Les résultats dans la MRC Beauce-Sartigan

Découvrez les résultats des élections municipales dans la MRC de Beauce-Sartigan suite au scrutin du 2 novembre 2025.



Les résultats dans la MRC de La Nouvelle-Beauce

Voici les résultats des élections municipales 2025 sur le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce. La compilation est tirée du site Internet d'Élections Québec en date du lundi 3 novembre à 9 h.



Les résultats dans la MRC Beauce-Centre

Voici les résultats des élections municipales 2025 sur le territoire de la MRC Beauce-Centre. La compilation est tirée du site Internet d'Élections Québec en date du lundi 3 novembre à 10 h.



Les résultats dans la MRC des Etchemins

Voici les résultats des élections municipales 2025 sur le territoire de la MRC des Etchemins. La compilation est tirée du site Internet d'Élections Québec en date du lundi 3 novembre à 10 h

Mardi 4 novembre



Un homme blessé avec une chargeuse à bois: le coroner publie son rapport

Le 17 mai dernier, un résident de Saint-Georges est décédé après que la chargeuse à bois avec laquelle il travaillait lui soit tombée dessus.



Passage en Beauce de l’Escouade PME du caucus libéral

Deux élus du caucus libéral du Québec ont passé la journée en Beauce, hier, dans le cadre de la tournée de l’Escouade PME de leur parti.



Maison Mathéo: une résidence spécialisée unique bientôt à Saint-Georges

La Fondation Santé Beauce-Etchemin a dévoilé aujourd’hui la Maison Mathéo, un projet unique destiné aux enfants et jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle, physique, ou un trouble du spectre de l’autisme.

Mercredi 5 novembre



Saint-Victor reconnaît ses bâtisseurs pour une 2e année

Plus de 140 convives ont assisté au 2e Gala des Bâtisseurs Victorois, qui s'est tenu ce samedi 1er novembre, au Manoir Route 66 de Saint-Victor.



La Coop de santé Robert-Cliche craint les impacts de la nouvelle Loi 2

La Coopérative de santé Robert-Cliche a exprimé son inquiétude face aux impacts de la nouvelle Loi 2 du gouvernement du Québec, qui provoquera l’arrêt du partenariat entre la Coopérative et une équipe de chirurgiens du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) au 1er janvier 2026.



Fondation du Cégep Beauce-Appalaches: fin de présidence pour René Allen

Après avoir consacré 16 ans de loyaux services bénévoles, dont dix à la présidence, René Allen a annoncé qu'il laissait la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

Jeudi 6 novembre



Décès du maire de Saint-Séverin, René Leduc

Ondes de choc dans le monde municipal de la Beauce alors que le maire de Saint-Séverin, René Leduc, est décédé mardi.



Le Festival beauceron de l’Érable déplacé à l'automne

Activité printanière depuis ses débuts, le Festival beauceron de l’Érable se déroulera dorénavant à l'automne.

Vendredi 7 novembre



La Route de la Beauce et ses miracles remportent l’or au Prix Azimut

La région de la Beauce s’illustre sur la scène touristique québécoise alors que La Route de la Beauce et les Miracles Beaucerons, un projet de Destination Beauce, a remporté la première place au Prix Azimut 2025.



Nashville en Beauce 2027 compromis par l'arrivée des Jeux du Québec ?

L’édition 2027 du festival Nashville en Beauce, prévue comme chaque année à la dernière semaine de juillet à Saint-Prosper, est plongée dans l’incertitude depuis l’annonce de la tenue des Jeux du Québec d’été à Saint-Georges.

Samedi 8 novembre

Alexis Cliche, 11 ans, déjà champion et fier héritier d’une passion familiale

Dans la famille de Marie-Pierre Labbé et Marc-André Cliche, l’Autodrome Chaudière est devenue une deuxième maison.

Dimanche 9 novembre

Le jour du Souvenir célébré à Beauceville pour honorer le devoir de mémoire

La cérémonie du jour du Souvenir de Beauceville s’est tenue ce dimanche matin au Parc Mathieu en présence d’élus locaux, de citoyens ainsi que de plusieurs membres du Régiment de la Chaudière et de cadets.

Lundi 10 novembre

Les 25e Agapes rapportent près de 470 000 $

Le 25e souper gastronomique Les Agapes a permis d'amasser cette année une somme de 467 297 $, au profit de la Fondation Moisson Beauce.

Mardi 11 novembre

Deux bières de Frampton Brasse primés au Canada

Deux bières de la microbrasserie beauceronne Frampton Brasse ont été récompensées pour leur qualité et leur originalité, dans le cadre de la Coupe des bières du Canada, qui se tient cette semaine à Québec.

Jour du Souvenir hivernal à Saint-Georges

C'est au lendemain de la première bonne bordée de neige de l'année que s'est tenue, ce matin, la cérémonie du jour du Souvenir, à la Place des vétérans de Saint-Georges.

Manon Bougie préside son premier conseil à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a tenu, ce lundi 10 novembre, la première séance du conseil municipal 2025–2029, marquée par un moment historique : l’entrée en fonction de Mme Manon Bougie, élue récemment à la mairie.

Revivre après un traumatisme crânien: le parcours inspirant de Jonathan Coulombe

Le Georgien Jonathan Coulombe a été victime d’un accident de voiture le 27 novembre 2002. Ce jour-là, sa vie a basculé.

Mercredi 12 novembre

Futur centre municipal de Beauceville: «On peut pas se permettre d'aller trop vite»

«Je suis convaincu qu'avec nos élus, on va être capable d'aller chercher ce qu'il faut (en financement) et de le faire (centre municipal) à un coût abordable pour la communauté [...] On s'était fait un échéancier (de réalisation) un peu plus court mais on va l'étirer un peu car on ajoute certains éléments. On peut pas se permettre d'aller trop vite. Autrement, on va "fesser" un mur (en termes de coûts).»

Le GIRAM s’oppose fermement au déclassement du Château Beauce

Le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) monte de nouveau au front pour défendre le Château Beauce, situé à Sainte-Marie.

Jeudi 13 novembre

Un ado autiste empêché d'avoir accès à une ressource intermédiaire de son choix

La candidature d'un jeune autiste de 17 ans et demi, résident de Scott, pour être transféré vers une ressource intermédiaire dans la Beauce, a été refusée par un comité multidisciplinaire chargé d'évaluer les demandes.

Vendredi 14 novembre

Décès de l'ancien chef des pompiers de Saint-Georges

L’ex-directeur du Service de la sécurité incendie (SSI) de la Ville de Saint-Georges, Robert Poulin, est décédé le 11 novembre, vient d'annoncer l'administration municipale par voie de communiqué.