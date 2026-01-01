La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 18 avril

Saint-Georges: des travaux de construction de 38,9 M$ en mars

La Ville de Saint-Georges a donné son autorisation à 132 permis de construction et de rénovations au cours du mois de mars pour une valeur de 38 915 043 $.

Le Dekhockey va bon train à Saint-Georges

De plus en plus de passionnés se réunissent au Dekhockey Saint-Georges et les nouveaux projets fusent pour l’organisation.

À 17 ans, Noah Bizier forge son mental sur le ring

Natif de Saint-Éphrem, le boxeur Noah Bizier est champion du Québec et vice-champion national dans la catégorie 75kg.

Dimanche 19 avril

Le Théâtre Royal du boulevard Dionne dans l'ouest

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Démonstration annuelle des Jabs Cheerleading

Les équipes compétitives des Jabs Cheerleading ont présenté leur démonstration annuelle le vendredi 3 avril à l'école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce.

Un franc succès pour le premier Salon Chasse et Pêche de Saint-Georges

De nombreux curieux et passionnés se sont rendus au premier Salon Chasse et Pêche de Saint-Georges, organisé par Chassomaniak, qui se tenait ce samedi au concessionnaire St-Georges GM.

Les choses qui nous liaient: l'album imparfait de Laurence Castera

Sept ans après la sortie de son deuxième album, le Beauceron Laurence Castera sortira son nouvel opus Les choses qui nous liaient le 21 avril.

Lundi 20 avril

Les Jabs brillent à une compétition canadienne en Ontario

Cinq équipes du club de cheerleading Jabs de Saint-Joseph-de-Beauce ont pris part à une compétition canadienne tenue du 10 au 13 avril au International Centre, à Mississauga, en Ontario, où elles ont livré des performances jugées solides par l’organisation.

Simon Bédard plaide coupable à l'accusation de cruauté animale

Alors que son procès devait débuter ce mardi 21 avril au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, l'ex-propriétaire de l'Escouade canine MRC de Beauceville, Simon Bédart, a finalement plaidé couple à l'accusation de cruauté animale. Son procès est donc annulé.

Urgence à Québec, calme plat à Ottawa

À Québec, depuis son assermentation à titre de 33e Première Ministre, Christine Fréchette ne dispose que de 172 jours pour tenter de sauver la Coalition Avenir Québec (CAQ) présentement sur le respirateur artificiel. Il y a urgence.

Mardi 21 avril

Un patenteux en tournée dans six localités de Beauce-Centre

Dans le but de préserver l’esprit patenteux, l’artiste interdisciplinaire beauceron, Clément Côté, entreprend à compter d'aujourd'hui une série de conférences et de cafés-causeries, qui visent à redonner vie aux savoirs, aux objets et aux images qui témoignent de l’ingéniosité et de la débrouillardise du peuple face aux problèmes concrets.

Un incendie détruit une partie de l’entreprise S.S. Propane à Sainte-Marie

L’incendie qui a eu lieu samedi dernier au 257 route Chassé à Sainte-Marie a détruit environ un tiers des locaux de l’entreprise S.S. Propane & Services Spécialisés LF Inc.

Accident de travail mortel à Saint-Elzéar: la CNESST dévoile les conclusions de son enquêt

C'est la chute d'une plateforme qui a provoqué le décès d'un travailleur immigrant de l'entreprise Lait porc M.C. inc., de Saint-Elzéar, survenu le 27 octobre 2025.

Le Ville de Saint-Georges dévoile sa programmation estivale

La Ville de Saint-Georges a présenté, ce mardi 21 avril, sa programmation estivale qui comprendra notamment la course de bateaux-dragons, les célébrations de la Fête nationale du 23 juin et celles du 1er juillet.

Une première compétition régionale de vélo de montagne

Une toute première compétition régionale de vélo de montagne en Beauce-Sartigan aura lieu le 20 juin prochain, au Centre de ski de Saint-Georges.

Samuel Poulin assermenté ministre des Affaires municipales

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, est monté en grade au sein du gouvernement de la Coalition Avenir Québec, puisqu'il a été assermenté aujourd'hui comme ministre des Affaires municipales.

La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan a découvert le Costa Rica

Julie Barrette et Elizabeth Gosselin, respectivement directrice et coordonatrice à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, ont réalisé un projet « un peu fou » en organisant un voyage humanitaire de 10 jours au Costa Rica avec 17 adolescents du 1er au 11 avril.

Mercredi 22 avril

Église de Saint-Benjamin: la vente au coeur du débat avec les citoyens

Plus d’une soixantaine de citoyens se sont réunis ce mardi 21 avril à Saint-Benjamin, lors d’une consultation publique portant sur l’avenir de l’église municipale.

École des Appalaches: une demande sera déposée pour la rénovation de la piscine

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) déposera un projet de réfection de la piscine de l’école des Appalaches, à Sainte-Justine, au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) le 22 juin prochain.

Éliot Grondin et Marie-Philip Poulin nommés au 53e Gala de l’athlète

Éliot Grondin et Marie-Philip Poulin se trouvent parmi les douze athlètes olympiques ou paralympiques nommés en vue du 53e Gala de l’athlète des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, qui se tiendra le 13 mai prochain au Cégep Limoilou.

Construction d’un laboratoire de sciences au campus de Lac-Mégantic

Un nouveau laboratoire de sciences sera construit sur le campus de Lac-Mégantic du Cégep Beauce-Appalaches.

Rosalie Breton championne pour une 3e année avec Limoilou

La hockeyeuse Rosalie Breton, de Saint-Bernard, a conclu son parcours collégial avec les Titans du Cégep de Limoilou en remportant un troisième championnat provincial consécutif, ce dimanche 19 avril, grâce à une victoire de 4 à 2 face aux Islanders du Collège John Abbott.

Jeudi 23 avril

La Fiesta Beauce Salsa revient pour une deuxième année

Pour une deuxième année, le grand événement de danse latine de la Fiesta Beauce Salsa revient le vendredi 8 mai au Cabaret des Amants de la Scène de Saint-Georges.

Entente de principe acceptée à 93 % chez Autobus des Érables

Hier soir par voie de scrutin secret, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Autobus des Érables (CSN) ont adopté à 93 % l’entente de principe intervenue le jour même avec leur employeur.

Agropur investira une centaine de millions $ dans son usine de Beauceville

La coopérative laitière Agropur vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, d'importants projets d’investissements dans deux de ses usines, dont celle de Beauceville, afin de renforcer son expertise en fabrication de protéines à valeur ajoutée au Canada.

Kira embellit la vie des habitants de la Maison des aînés à Saint-Martin

Kira, une nouvelle résidente de la Maison des aînés (MDA) de Saint-Martin, embellit le quotidien de ses voisins depuis maintenant un mois.

Vendredi 24 avril

« Fernand Nault: une passion, un legs », au Centre culturel Marie-Fitzbach

Le Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges, accueillera l’exposition Fernand Nault : une passion, un legs du 14 mai au 16 août prochain.

Alvaro Peressutti à la présidence du PLQ de Beauce-Sud

C'est Alvaro Peressutti qui assume dorénavant la présidence de l'Association du Parti libéral du Québec de la circonscription de Beauce-Sud.

Marco Bélanger est nommé PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches

Marco Bélanger devient le nouveau président-directeur général (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-

La Municipalité de Scott détaille son appel de projets pour l’église

La municipalité de Scott a apporté, ce vendredi 24 avril, des précisions à sa démarche entourant la mise en vente de l’église Saint-Maxime.

Les Condors s’inclinent en finale, mais sortent la tête haute

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont vu leur saison prendre fin ce jeudi soir, le 23 avril, alors qu’ils se sont inclinés 4 à 0 face au Collège Français de Longueuil, à Saint-Georges. Cette défaite permet à Longueuil de balayer la série finale 4-0 et de mettre la main sur la Coupe NAPA, directement sur la glace beauceronne.