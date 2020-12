L'année en affaires: janvier à juin

Voir la galerie de photos

Première partie de deux rétrospectives sur les événements marquants du monde des affaires en Beauce alors que bon nombre d'entreprises, en particulier dans le secteur des services, comme la restauration et l'hôtellerie, ont été durement touchés par la crise du coronavirus.

JANVIER

Salvatoré Saint-Georges redonnera à Moisson Beauce et à ses employés

Dans le but de remercier les gens de Saint-Georges et des environs pour avoir favorablement accueilli son ouverture, le restaurant Pizza Salvatoré tiendra une journée de remerciement dont la totalité des ventes iront à Moisson Beauce.

Ouverture prochaine de la taverne sportive Le Gouvernail

Si tout fonctionne comme prévu, Le Gouvernail, une toute nouvelle taverne sportive, devrait ouvrir ses portes à Saint-Georges lors de la fin de semaine du fameux match de football du Super Bowl qui aura lieu le 2 février.

Le Motel Royal de Beauceville pourrait reprendre du service

Deux hommes d'affaires voudraient revamper le Motel Royal du boulevard Renault à Beauceville afin qu'il puisse reprendre du service comme lors de ses belles années de fonctionnement.

Groupe Canam redevient une propriété entièrement québécoise

CMI (famille Marcel Dutil), la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) et le Fonds de solidarité FTQ (le Fonds) ont signé un accord définitif avec le fonds d’investissement American Industrial Partners (AIP) en vue d’acquérir la totalité des activités canadiennes de Groupe Canam, ainsi que certains actifs aux États-Unis et outremer.

Delisle & Associés se joint à la firme Lemieux Nolet

La firme comptable Delisle & Associés de Saint-Georges se joint à l’équipe Lemieux Nolet, qui compte plus de 70 ans d’expertise.

FÉVRIER

Beaubois remporte deux prix en menuiserie architecturale

L'entreprise Beaubois de Saint-Georges vient de remporter deux prix dans le cadre du Gala Distinction du 8e congrès de l'Association des manufacturiers de menuiserie architecturale du Canada, section Québec, qui s'est tenu à la mi-janvier dernier à Saint-Hyacinthe.

Plus de 1500 visiteurs lors de la journée portes ouvertes de la Ferme Holdream

Lors de sa journée portes ouvertes qui s'est déroulée le samedi 8 février, la Ferme Holdream de Saint-Honoré a accueilli plus de 1500 visiteurs. L'événement a ainsi connu un grand succès.

Un appui financier de plus de 1,4 M$ à OSI précision

Grâce à un appui financier de plus de 1,4 M$ des gouvernements du Canada et du Québec l’entreprise OSI Précision a pu acquérir un équipement novateur de haute technologie, soit une aléseuse horizontale à cinq axes et à contrôle numérique.

Le magasin Korvette de Saint-Martin a fermé ses portes

Le magasin Korvette à Saint-Martin a fermé ses portes aujourd’hui définitivement. Le propriétaire et président de la chaîne des Magasins Korvette Ltéée, Daniel Binette, a confirmé la nouvelle.

Des entreprises unies pour la 14e Foire de l’emploi Beauce-Etchemins

La 14e Foire de l’emploi Beauce-Etchemins se déroule tout le long de la journée au centre des congrès du Georgesville. La cérémonie d’ouverture s’est tenue sous la présidence d’honneur de l’entreprise Regitex.

BID Group obtient son plus gros projet à l’international

BID Group Technologies, qui possède deux usines en Beauce, vient d'annoncer qu’il a été sélectionné pour fournir un complexe de sciage à la fin pointe de la technologie, de plusieurs dizaines de millions de dollars, à Lages au Brésil.

MARS

La Chambre de commerce de Saint-Martin souligne ses 35 ans!

Plus de 180 personnes d'affaires ont célébré les 35 ans d'existence de la Chambre de commerce de Saint-Martin au Centre paroissial de l'endroit.

Le Salon Habitation Nouvelle-Beauce bat son plein

Le Salon Habitation Nouvelle-Beauce est de retour cette année au Centre Caztel de Sainte-Marie jusqu’au 8 mars. Près de 72 exposants sont présents pour répondre aux questions des visiteurs que ce soit au sujet de l’immobilier, la rénovation, l’aménagement ou la décoration.

Auto du boulevard Kia reconnu parmi les meilleurs au monde

Reconnu pour l’excellence de son service au Canada l’année dernière, Auto du boulevard Kia vient de recevoir une nouvelle distinction de niveau mondial pour l’ensemble de ses activités.

À 81 ans, le Restaurant Normandie repart de plus belle!

Fortement endommagé par une explosion suite à une fuite de gaz lors de l'inondation du printemps 2019 et entièrement démoli en septembre pour mieux être reconstruit à l'abri des crues de la rivière Chaudière, le Restaurant Normandie de Beauceville a repris du service depuis 6 h ce matin.

Québec annonce un programme de prêts aux entreprises de 2,5 millards $

En avisant qu'on ne « pourrait pas toutes les sauver », le premier ministre François Legault, a annoncé un programme de 2,5 millards $ de prêts aux entreprises éprouvées par le crise du coronavirus.

L’usine Beauce Jeans met la main à la pâte durant cette crise

L’usine Beauce Jeans à Saint-Côme-Linière fabrique en temps normal les Yoga Jeans, mais les propriétaires, les frères Wazana ont décidé de changer la vocation de l’entreprise pour « braver la tempête ». Ils fabriqueront des vêtements de protection et des uniformes pour les professionnels de la santé.

Achetons Beaucerons encourage l'achat local

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et la Chambre de commerce de Saint-Georges ont décidé d’encourager les Beaucerons a acheter local.

AVRIL

Duvaltex participe activement à la production de tissus médicaux

L'entreprise beauceronne Duvaltex livre maintenant tous les jours des textiles médicaux de protection haute performance pour répondre à la demande urgente et pour soutenir les hôpitaux et protéger le personnel de la santé et les patients contre le transfert de micro-organismes, de liquides corporels et de matière particulière.

Abritek produit une visière de protection de sa conception

Le manufacturier de portes et fenêtres Abritek de Saint-Georges vient de se lancer dans la production de visières pour répondre à la demande de matériel de protection dans le cadre de la crise du coronavirus.

Le restaurant Chez Gérard a donné déjà 1 600 pâtés à Moisson Beauce

Le restaurant Chez Gérard à Saint-Georges avait pris la décision de venir en aide à la banque alimentaire Moisson Beauce en collectant des dons pour faire des pâtés. L’objectif premier était de 1 000 pâtés, mais en date de mercredi, c’est un total de 1 600 qui ont été donnés.

Kapta se lance dans la fabrication de visières

Depuis le 13 avril, l'entreprise beauceronne Kapta fabrique à bonne cadence des visières pour répondre à la demande de matériel de protection dans le cadre de la crise du coronavirus.

Luc Paquet est le nouveau président du Conseil économique de Beauce

C’est devant plus d’une soixantaine de personnes présentes en visioconférence à l’assemblée annuelle du Conseil économique de Beauce (CEB), qui s'est tenue en fin d'après-midi aujourd'hui, que les administrateurs de l’organisme ont élu Luc Paquet à la présidence.

MAI

Quand la cabane à sucre devient un choix dans l'offre des repas

La pandémie de la COVID-19 est arrivée en plein dans la saison du temps des sucres et la fermeture complète des cabanes, qui recevaient des convives à pleine tablée, a fait très mal aux propriétaires de ces établissements dans la région et ailleurs au Québec.

Deux fermes laitières de la Beauce parmi les trois meilleures au Québec

La Ferme Martin et Renaud Boutin inc. de Saint-Georges et la Ferme G.M. Lebel inc. de Sainte-Justine ont remporté l'argent et la bronze au concours Lait'Xcellent 2019, qui récompense les producteurs de lait à l’échelle provinciale pour la qualité exceptionnelle de leur lait.

Une année productive pour le CLD Robert-Cliche

Le CLD Robert-Cliche a tenu son assemblée générale annuelle en visioconférence le 20 mai. Il y a eu le renouvellement de l’entente de délégation avec la MRC Robert-Cliche et la présentation du bilan de l’année 2019.

Impacts économiques de la crise du coronavirus: Chaudière-Appalaches parmi les régions les moins affectées

Selon une enquête dévoilée aujourd'hui par la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ), la région administrative de Chaudières-Appalaches se trouverait parmi celles les moins fortement touchées par la crise de la COVID-19 en termes d'impacts économiques.

Le CRE de Beauce-Etchemins reprend du service dès le 1er juin

Le Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins ouvrira les portes de ses bureaux de Saint-Georges et de Sainte-Marie dès 8 h le 1er juin 2020. Pour ce faire, un protocole sanitaire a été mis en place pour la sécurité de sa clientèle et de son personnel.

JUIN

Sirop d'érable: récolte exceptionnelle malgré la pandémie

En Chaudière-Appalaches, le rendement moyen se situe à 3,46 livres par entaille. Cela constitue la 2e meilleure année de production après 2016, laquelle avait donné 3,48 livres par entaille.

Le fabricant Attraction crée 70 nouveaux emplois

L'entreprise Attraction, un fabricant de vêtements, vient d'annoncer la création de soixante-dix nouveaux emplois à temps plein et partiel à son usine de Lac-Drolet.

L.S. Bilodeau conçoit des stations de lavage pour les CPE

L’entreprise beauceronne, L.S. Bilodeau a conçu une station de lavage des mains sur mesure et adaptée à la réalité des CPE. En temps normal, elle fabrique des équipements acéricoles, de chauffage et de transformation alimentaire.

Près de 70 000$ amassés pour les entreprises sinistrées de Beauceville

Cinq entreprises de Beauceville, qui ont été sinistrées lors des inondations du printemps 2019, viennent de recevoir des dons en argent issus de la campagne de levée de fonds menée au cours de la dernière année.

Annick Gagnon réélue présidente de la Chambre de commerce de Saint-Joseph

La Chambre de commerce et d’industries de Saint-Joseph-de-Beauce a tenu son assemblée générale annuelle en mode visioconférence le 17 juin, pour faire le bilan des activités et des démarches de développement pour ses membres pour l’exercice administratif 2019.

Une autre distinction pour la qualité de la marque Mirage

Mirage, la marque de planchers de bois franc beauceron arrive en tête de liste au niveau de la qualité de ses produits selon le « ReCo Survey 2020 » mené par le magazine Floor Covering Weekly.