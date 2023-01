Nos photoreportages - Partie 2

Voir la galerie de photos

En ces temps de rétrospective annuelle, EnBeauce.com prend le temps de vous présenter à nouveau les photoreportages réalisés tout au long de l'année 2022 par ses deux photojournalistes, Jessy Pouliot et Léa Arnaud.

Voyez (ou revoyez) dans cet article, ceux qui ont été publiés entre le mois de juillet et le mois de décembre dernier.

JUILLET

Une belle fête pour les 175 ans de l'église Saint-Paul de Cumberland Mills

C'est durant la première fin de semaine du mois que l'on a souligné les 175 ans de l'église Saint-Paul de Cumberland Mills. La fête avait été organisée par les membres de la Corporation de la conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines.

À travers la lentille de notre photojournaliste

Notre photojournaliste, Jessy Pouliot, prend à toute heure du jour — et parfois même de la nuit, des clichés d'une multitudes d'activités et d'événements, petits et grands, qui surviennent dans la grande région de la Beauce et ses environs.

Le Domaine La Vieille Grange plante ses premières vignes

Depuis 2015, Win Le Phan et son conjoint, Jimmy Baillargeon sont propriétaire du Domaine La Vieille Grange à Notre-Dame-des-Pins. Le 10 juillet, ils ont procédé à la plantation de leurs premières vignes.

Près de 550 rameurs dans les bateaux-dragons à Saint-Georges

La course de bateaux-dragons de Saint-Georges était de retour après deux années d’absence. C’est la 11e année de l’évènement.

La Grande Kermesse du Village Beauceron attire 500 personnes

Le Village Beauceron a tenu sa première Grande Kermesse. C’est plus de 500 personnes qui sont venues profiter des activités.

Une belle réussite pour le retour du Festi-Démol de Saint-Victor

Le Festi-Démol de Saint-Victor a attiré de nombreux spectateurs. Les amateurs de démolition n’avaient pas eu la chance d’en voir depuis 2018.

Près de 230 participants au deuxième triathlon Abénaquis

C’est sous un beau soleil, que le deuxième triathlon Abénaquis de Sainte-Aurélie s’est déroulé. Près de 230 personnes ont pris part à cette compétition.

AOÛT

(Avec vidéo) La parade de voitures anciennes de Nashville en Beauce 2022 en images

Sous le soleil, la municipalité de Saint-Prosper a vu la 20e Avenue envahie par une cinquantaine de voitures anciennes pour la traditionnelle parade de Nashville en Beauce.

Un dernier rodéo enlevant pour les 43e Festivités Western de Saint-Victor

Les 43e Festivités Western de Saint-Victor ont présenté plusieurs rodéos professionnels, ce qui a permis aux participants de montrer leurs prouesses et leur talent devant des estrades pleines de spectateurs.

(Avec vidéo) Les Festivités Western 2022 Saint-Victor terminent en grand

Pour clôturer les 43e Festivités Western de Saint-Victor, plusieurs activités se déroulaient au courant de la fin de semaine.

Les voitures anciennes réunies à Saint-Georges

C’est sous un soleil radieux que des centaines de voitures anciennes provenant de diverses générations se sont réunies hier soir au Canadian Tire de Saint-Georges.

Le Club de Golf Saint-Georges sous la flotte et suspension des travaux au barrage Sartigan

Le Club de golf Saint-Georges est présentement inondé à cause des fortes pluies qui ont sévi sur la région durant la journée d'hier et cette nuit alors que les travaux au barrage Sartigan ont été suspendus.

Saint-Benjamin fête son 125e anniversaire

Les citoyens de Saint-Benjamin ont pu visiter la caserne du service de sécurité incendie de leur municipalité à l'occasion des Festivités du 125e de Saint-Benjamin.

Retour en images sur la compétition équestre Fred & Jany

L'Association Régionale Équestre Western Chaudière-Appalaches organisait une compétition équestre avec Fred & Jany.

La parade des Grands feux de Saint-Honoré en images

Une importante parade a traversé le village de Saint-Honoré-de-Shenley à l'occasion des Grands feux de Saint-Honoré qui ont eu lieu le vendredi 26 août en soirée.

« Daisy Town », le festival western de Saint-Éphrem

Le premier festival western de Saint-Éphrem-de-Beauce s'est tenu tout au long de cette fin de semaine avec l'événement « Daisy Town ».

SEPTEMBRE

C'est l'inauguration de l'espace Carpe Diem ce soir!

Les festivités pour l'inauguration de l'espace Carpe Diem de Ville Saint-Georges ont commencé avec une activité au skate parc.

(Avec vidéo) L'accélération de camions de Saint-Joseph en images

C'est le 4 septembre que se sont terminées les courses d'Accélération de camions de Saint-Joseph, après trois jours du le «plus gros événement moteur en Beauce », comme le qualifie les organisateurs.

Hockey: les Condors étaient en feu pour l'ouverture de la saison

Le match inaugural de la saison des Condors hockey, qui s'est joué au Centre Sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, est marqué par une victoire de 10 à 6 face au VC de Laval.

Le Grand Week-End acéricole et forestier de Beauce continue

Rassemblant plus de 50 exposants, le Grand Week-End acéricole et forestier de Beauce se poursuit encore aujourd'hui à l’Aréna de Courcelles.

Un premier match au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce

Notre photojournaliste Jessy Pouliot était au nouveau Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce, pour le tout premier match de hockey dans l'aréna.

Un gala de boxe réussit à Saint-Zacharie

Le Super Gala de Boxe Dan Express s'est déroulé dans le Stade municipal de Saint-Zacharie devant une audience en feu.

Reportage photographique sur l'exposition de voitures à Saint-Gédéon

Un rassemblement automobile se tenait dimanche à Saint-Gédéon, il s'agit de la 37e exposition de voiture dans la municipalité.

TRIOM en Beauce: une solution pour réduire l’enfouissement

Viridis Environnement a procédé à une visite guidée de l’usine TRIOM qui se trouve près de l’écocentre entre Saint-Georges et Saint-Côme-Linière.

Le Défi Rabaska St-Georges Ford de retour sur l'eau

Plusieurs entreprises se sont affrontées sur la rivière Chaudière à Saint-Georges durant des courses de rabaska.

La première édition de « Saint-Éphrem en course » a été un succès

La toute nouvelle course à pied de Saint-Éphrem a réuni plus de 210 participants ce samedi 24 septembre.

Une murale des anciens Condors inaugurée au Centre sportif Lacroix-Dutil

L'équipe de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a inauguré la murale des anciens Condors depuis 1968 à aujourd’hui, installée dans l'aréna de Saint-Georges.

Des aînés qui s'amusent à l'Espace Carpe Diem

Pour souligner la Journée internationale des personnes aînées, qui a lieu officiellement le 1er octobre, la Ville de Saint-Georges a organisé aujourd'hui une Fête automnale à l'Espace Carpe Diem.

OCTOBRE

Plus de 800 jeunes se sont dégourdis les jambes

Plus de 800 élèves, de la 3e à la 6e année du primaire des écoles du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, ont participé ce matin à des compétitions de course en cross-country.

Les pompiers de Beauceville s'entraînent pour mieux intervenir

Le Service de sécurité incendie de Beauceville a procédé à une pratique en équipe les soirs du 20 et du 21 septembre.

Des Journées de la culture réussies « haut et fort»!

Plusieurs villes et municipalités de la région ont tenu leurs Journées de la culture, qui se déroulaient cette année sous le thème « Haut et fort! »

Entraînement spécial pour les pompiers de Sainte-Marguerite

L’ensemble des pompiers de Sainte-Marguerite a participé à un entraînement spécial le dimanche 2 octobre, au site de l’immeuble Seven SKY, situé sur la route 216.

Un moment privilégié à bord d'un avion avec Hugues Drouin

La vie nous offre parfois la possibilité de vivre des instants privilégiés et c’est justement l’un de ceux-là que je vous partage aujourd’hui.

Une première victoire en quatre matchs grâce à la force de caractères des Condors

Après avoir tiré de l’arrière deux fois dans le match, 1-0 et 4-3 avec 15 minutes à jouer en 3e, les Condors n’ont jamais abandonné et ils ont redoublé d’ardeur pour finalement l’emporter, face aux Prédateurs de Joliette, par le pointage de 6 à 4 et ainsi arrêter la série de défaites à trois.

La Grande Marche Pierre Lavoie en Beauce

De nombreux citoyens ont participé à la Grande Marche Pierre Lavoie.

(Avec vidéo) Vingt-et-un enfants « sauvés » lors d'un exercice des pompiers de Sainte-Marie-de-Beauce

Une trentaine de pompiers du service de sécurité incendie (SSI) de Sainte-Marie ont été confrontés à un exercice spécial le samedi 15 octobre.

Près de 400 spectateurs au Mercredi étudiant du Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches présentait hier soir son spectacle automnal du Mercredi étudiant, devant 377 spectateurs.

NOVEMBRE

Photoreportage de l'incendie qui a détruit deux bâtiments à Saint-Georges

Notre photojournaliste, Jessy Pouliot, s'est rendu sur la 1re avenue à Saint-Georges ce matin, pour immortaliser le travail des services d'urgences sur le feu.

(Avec vidéo) Le jour du Souvenir souligné à Beauceville

Le jour du Souvenir a été souligné le dimanche 6 novembre à Beauceville, en présence des élus de la région.

(Avec vidéo) En images: le jour du Souvenir à Saint-Georges

Le jour du Souvenir a été souligné le 11 novembre au matin au Parc des Vétérans, sur la rive Ouest de Saint-Georges, par la Légion royale canadienne.

Quelque 1 125 visiteurs au 11e Salon des Vins de Saint-Georges

Quelque 1 125 personnes ont visité le 11e Salon des Vins de Saint-Georges, qui a eu lieu dimanche passé à l’Hôtel le Georgesville, entre 12 h et 17 h. Une année record pour l'évènement.

(Avec vidéo) Le Train des Fêtes est passé à Lac-Mégantic

Petits et grands ont répondu au rendez-vous lancé par le Canadien Pacifique le jeudi 24 novembre à midi, alors que le Train des Fêtes était de passage à Lac-Mégantic.

Hockey féminin: les Beauceronnes chaleureusement accueillies par leurs supporters

Plus de 600 personnes ont assisté au match qui opposait les Stingers de l'Université Concordia aux Martlets de l'Université McGill, hier soir au centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Des étoiles dans les yeux des jeunes hockeyeuses

Toutes les filles qui ont participé à l'entrainement spécial organisé par le THF Saint-Georges ce dimanche matin avaient des étoiles dans les yeux.

Des élèves découvrent les coulisses du service incendie de St-Prosper

Vingt élèves de cinquième année de l'école du Trait-d'Union à Saint-Prosper ont découvert les coulisses de leur service de sécurité incendie vendredi 25 novembre, grâce à une activité organisée par Stéphane Dupuis, pompier et père de l'un des enfants.

DÉCEMBRE

Féérie de Noël à Beauceville: plus de 750 participants

Bonne participation de la population à la Féérie de Noël, organisée dimanche par la Ville de Beauceville, à l’aréna EJM/René-Bernard, alors que plus de 750 personnes ont pris part à l'événement.

Ouverture officielle du Centre Frameco

L’ouverture officielle du nouveau Centre multifonctionnel, le Centre Frameco à Saint-Joseph-de-Beauce, a eu lieu hier en présence du maire de la ville, aux professionnels ayant contribué à la construction ainsi que les différents partenaires financiers associés au projet.

L'hiver est grand

C'est mon cinquième hiver canadien et les paysages enneigés m'émerveillent toujours.