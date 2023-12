La scène municipale: janvier à juin

Voir la galerie de photos

Voici la première de deux rétrospectives de l'actualité sur la scène municipale.

Celle-ci couvre les mois de janvier à juin.

JANVIER

Gestion des déchets : 136 000 $ pour la MRC Beauce-Centre

La MRC de Beauce-Centre a reçu un montant de 136 198 $ de la part du gouvernement du Québec afin de soutenir le projet d’acquisition d’équipements de collecte des matières organiques résidentielles.

Le conseil de ville de Beauceville s'exprime sur le rapport de la CMQ

Le maire de Beauceville, François Veilleux a dû faire face à une salle pleine, ce lundi, lors du conseil municipal. Plusieurs citoyens avaient le désir d’entendre ce qu’il avait à dire en lien avec les conclusions de l’enquête de la Commission municipale du Québec (CMQ).

Fusion de Courcelles et St-Évariste : tenue d'une consultation publique

Les municipalités de Courcelles, située dans la MRC du Granit, en Estrie et de Saint-Évariste-de-Forsyth, située dans la MRC de Beauce-Sartigan, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches ont fait la demande de se regrouper.

Saint-Gédéon cherche un promoteur pour sauver son couvent

Le Conseil de ville de Saint-Gédéon-de-Beauce tente de trouver un promoteur qui voudrait sauvegarder l’ancien couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis.

FÉVRIER

Simon Leclerc devient directeur général de Saint-Joseph-de-Beauce

C'est aujourd'hui que Simon Leclerc entre en fonction à son nouveau poste de directeur général à la ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

Le maire de Saint-Benjamin, Martin Beaulieu, démissionne

Le maire de Saint-Benjamin, Martin Beaulieu, a déposé une lettre d’intention de démission au conseil municipal du 6 février 2023.

Des robots au futur centre de tri des matières organiques de Frampton

Le futur centre de tri des matières organiques de Frampton sera doté de robots afin de faciliter le travail.

MRC des Etchemins: plus de 1,6 M$ en soutien aux entreprises et organisations du territoire

Tout au long de l'année 2022, la MRC des Etchemins a soutenu financièrement 92 entreprises et organisations du territoire par l’entremise des subventions et prêts totalisant plus de 1 600 000 $.

Rejet des soumissions pour la mise à niveau de l'usine d'épuration d'eau

Le conseil municipal de Saint-Georges s’est réuni hier pour aborder de nombreux points, dont le dossier de l’usine d’épuration et les développements domiciliaires.

Réouverture du point de service de la SAAQ à Sainte-Marie

Le point de service de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) situé à Sainte-Marie a rouvert ses portes le 20 février dernier après la mise à jour de son système informatique provincial.

MARS

Quelques questionnements au conseil municipal de Beauceville

En plus, de l’adoption d’une motion visant à faire une demande pour que la Maison d’Élyse soit reconnue bâtiment patrimonial, le conseil municipal de Beauceville du 6 mars a discuté de nombreux dossiers.

Saint-Victor acquiert le presbytère local

Après des démarches menées sur plusieurs mois, le presbytère est maintenant une propriété municipale.

Les chevreuils dérangent à Saint-Georges

Robert Thibaudeau, un citoyen de Saint-Georges, cherche de nouveau à interpeller le gouvernement pour résoudre le problème de chevreuils qui envahissent son terrain.

Sainte-Marie reçoit une aide de plus de 80 000$ pour installer des jeux d'eau

La MRC de La Nouvelle-Beauce a attribué, dans le cadre de sa Politique de soutien aux projets structurants (PSPS), une aide financière de 80 280 $ à la Ville de Sainte-Marie pour la réalisation de jeux d'eau dans le Parc de l'OTJ.

La Ville de Saint-Georges résilie son contrat avec Neptune Security Services

Après avoir annoncé un contrat avec l’entreprise Neptune Security Service au conseil de ville du 13 mars, la Ville de Saint-Georges a dû prendre ses dispositions suite au bannissement de cette dernière par l’Autorité des Marchés Publics (AMP), ce lundi 27 mars.

Saint-Joseph-de-Beauce lance une consultation citoyenne

Dans l’objectif de mettre à jour sa Politique famille-aînés, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a annoncé inviter les familles et aînés joselois ainsi que les adolescents de l’école secondaire ou résidant, à compléter un sondage.

AVRIL

Beauceville crée une commission interne de gouvernance

Une nouvelle commission d’audit interne sur la gouvernance a été créée hier soir, lors de la séance du conseil municipal de la Ville de Beauceville.

Un nouveau logo pour Vallée-Jonction

Alors que la Municipalité de Vallée-Jonction accueillait la Tournée des municipalités de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce ce mardi 4 avril, elle en a profité pour dévoiler son nouveau logo.

Le maire de Saint-Bernard impliqué dans un rapport de la Commission municipale du Québec

La Commission municipale du Québec a remis un rapport le 28 mars dernier, reprochant à Francis Gagné, maire de Saint-Bernard, d’avoir enfreint la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.

Saint-Elzéar: la Municipalité procède à la conversion de 122 luminaires

La Municipalité de Saint-Elzéar a débuté un projet de modernisation de l'éclairage public. Une économie d'énergie d'environ 6 000 $ par année.

Beauceville a délivré plus de 21 M$ de permis de construction en 2022

Au cours de l'année 2022, le Service de l’urbanisme et de l’environnement de la Ville de Beauceville a délivré 317 permis de construction, dont la valeur déclarée s'est élevée à 21 010 428 $.

Un surplus de 7,2 M$ pour la Ville de Saint-Georges en 2022

Lors du conseil de ville de Saint-Georges qui s'est tenu lundi 24 avril à 19 h 30, les conseillers ont abordé les finances du l'année 2022. Sur l'année passée, la Ville de Saint-Georges a dégagé un surplus de plus de 7,2 M$.

MAI

Un appui de 400 000 $ pour deux projets dans Beauce-Nord

Une somme totale de 390 000 $ sera accordée à la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables et à la MRC de La Nouvelle-Beauce pour deux projets d'infrastructure.

Saint-Victor: un surplus budgétaire à traiter avec prudence

C'est par voix d'un communiqué que la municipalité de Saint-Victor a rapporté un suivi à son dépôt des états financiers 2022. Sur un revenu totalisant 4 715 124 $, les dépenses laissent paraitre un surplus d'un montant de 270 927$.

Un nouveau véhicule d'urgence à Saint-Joseph-de-Beauce

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s'est dotée d'un nouveau camion d'urgence au sein de son Service de Sécurité Incendie (SSI). Le précédent véhicule avait atteint sa durée de vie utile.

Transport actif: que se passe-t-il avec la 90e rue?

Le groupe Transport Actif St-Georges, Beauce ainsi que le maire de Saint-Georges Claude Morin ont apporté des mises à jour sur la problématique concernant le détour de la 90e rue.

Pont couvert Perrault: la Municipalité annonce des travaux jusqu'au 9 juin

La Municipalité de Notre-Dame-des-Pins a souhaité faire le point avec ses citoyens concernant les travaux du Pont couvert Perrault. Ce dernier a pour date d'ouverture estivale officielle le 15 juin prochain, et des travaux de finition sont toujours en cours.

JUIN

Demande de démission: le maire Veilleux se donne quelques jours pour réagir officiellement

Le maire de Beauceville, François Veilleux, émettra ses commentaires «au courant de la semaine prochaine» suite à la résolution adoptée lundi par le conseil municipal, réclamant sa démission.

De nouveaux espaces de loisir à Saint-Honoré

Saint-Honoré va inaugurer de nouveaux services aux citoyens, avec notamment un parc de planche à roulette et un terrain de volley-ball de plage. Il y aura également un nouveau cinéparc.

Plus de 1,7 M$ pour le tourisme dans la MRC de Beauce-Sartigan

Le gouvernement du Québec vient de concrétiser une entente de 1 735 872 $ avec la MRC de Beauce-Sartigan pour bonifier l'offre touristique d'envergure sur son territoire.

La fusion entre Courcelles et Saint-Évariste: ce serait pour janvier 2024

Depuis un moment déjà, les municipalités de Courcelles et de Saint-Évariste-de-Forsyth préparent une fusion. Si des démarches demeurent à suivre, cette union est prévue très bientôt, soit pour janvier 2024.

Près de 2M$ accordés à Sainte-Clotilde-de-Beauce pour des infrastructures municipales

Au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé ce matin qu'une somme de 1 908 000 $ a été accordée à la Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce pour la construction d'une caserne de pompiers et de bureaux municipaux, tous situés au 974B, route 271.

Les Fleurons du Québec rendent visite à Saint-Georges cet été

La Ville de Saint-Georges invite les propriétaires de résidences ainsi que les commerces, entreprises et institutions à rendre leurs propriétés des plus belles pour le passage des classificateurs de la Corporation des Fleurons du Québec qui visiteront le secteur les 22 et 23 juillet.

Beauceville: 500 000 $ pour le Quartier de la débâcle

La Corporation du Quartier de la débâcle de Beauceville recevra un soutien financier d'un demi million de dollars de Développement économique Canada, pour la réalisation de son projet récréotouristique dans le secteur Ouest de la municipalité.