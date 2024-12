Les sujets de société de janvier à juin

Voir la galerie de photos

Voici la première de deux rétrospectives de l'actualité sur les sujets de société.

Celle-ci couvre les mois de janvier à juin.

JANVIER

Guignolée des médias : plus de 85 000$ amassés en Chaudière-Appalaches/Granit

L'édition 2023 de la Guignolée des médias aura permis de récolte 4 782 200$ dans toute la province, dont 85 778 $ en Chaudière-Appalaches/Granit.

Un don de 2 500 $ à la Maison Catherine-de-Longpré

La résidence pour personnes âgées, le Manoir du Quartier de Saint-Georges, vient d'effectuer un don de 2 500 $ à l'endroit de la maison de soins palliatifs Catherine-de-Longpré.

Don des Fermières à l'ABBS

Le Cercle de Fermières L'Assomption No 38 de Saint-Georges, vient de remettre un montant de 300 $ à l'Association Bénévole Beauce-Sartigan (ABBS), comme soutien à une oeuvre communautaire locale.

La boutique Vickie remet 10 000$ au Relais pour la vie

En hommage à Mélanie Lachance, également connue sous le nom de Fée Orange, la boutique Vickie a remis 10 000$ au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer.

Concours Toastmasters: trois prix pour le club de Saint-Georges

Deux représentants du club Toastmasters de Saint-Georges se sont distingués en remportant trois places de premier plan lors du concours de discours du secteur 91, présenté hier, et qui rassemblait les clubs de l'Université Laval de Québec ainsi que ceux des villes de Rimouski, Rivière-du-Loup, Lévis et de la capitale beauceronne.

Gérald Cyprien Lacroix est visé par des allégations d'agression sexuelle

Un haut dirigeant de l'Église catholique romaine de Québec fait face à des allégations d'agression sexuelle dans le cadre d'une action collective contre l'archidiocèse de Québec.

Un tout premier CPE à Saint-Honoré-de-Shenley

La nature faisant bien les choses, c'est sous une neige floconneuse que l'on a procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle des installations Les Flocons d’Or, le tout premier centre de la petite enfance à Saint-Honoré-de-Shenley.

Guignolée 2023: les Chevaliers de Colomb dépassent leur objectif de 25 000$

Les Chevaliers de Colomb ont remis 28 302$ à la Société Saint-Vincent-de Paul de Saint-Georges grâce à la Guignolée 2023.

Le cardinal Lacroix nie une fois de plus les allégations d'abus sexuel

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix a réfuté une fois de plus, dans une vidéo publiée mardi sur YouTube, les allégations d'agressions sexuelles contre lui qui ont été rendues publiques la semaine dernière.

Un premier projet d'appart-école à Saint-Georges

Un tout premier projet d'«appart-école» est en cours d'élaboration à Saint-Georges afin d'aider les personnes en situation d'itinérance à se forger des bases solides.

FÉVRIER

Six citoyens de Beauce-Sud reçoivent la Médaille du député de l'Assemblée nationale

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a récompensé six citoyens de son comté lors d'une cérémonie qui s'est tenue ce dimanche 4 février, à l'hôtel du Georgesville de Saint-Georges.

Itinérance: le nerf de la guerre c’est le logement

La crise du logement s’intensifie depuis quelques années et les personnes en situation d’itinérance en paient le prix fort.

Sensibiliser les automobilistes à la condition des mal voyants

La marche militante organisée par le Groupe V.O.I.R. afin de sensibiliser la population à la réalité des personnes malvoyantes et non voyantes en ville a eu lieu ce matin à Saint-Georges.

Quand l'amitié devient un remède: l'histoire inspirante de Shannon et Vanessa

Shannon Gilbert est une jeune femme de 34 ans, originaire de Beauceville et atteinte d'un cancer du sein de stade 4. Sa meilleure amie, Vanessa Carreau, a décidé d'organiser un souper-bénéfice afin de l'aider à réaliser ses rêves et à profiter de ses derniers moments.

Le Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles amasse 2 M$

L'objectif de la campagne de financement du centre de pédiatrie sociale Beauce-Sartigan Les Passerelles a été largement dépassé pour atteindre les deux millions de dollars, vient d'annoncer le comité de financement de l'organisme, par voie de communiqué de presse.

Lancement du livre jeunesse «Jeanne et La bande des 7!»

C'est le samedi 24 février que l'organisme Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches procèdera au lancement de son livre Jeanne et La bande des 7! Le tout se déroulera à compter de 9 h au Centre Caztel de Sainte-Marie-de-Beauce.

Olga Zainchkovska : « Je veux continuer ma vie ici, même si la guerre s'arrête »

Olga Zainchkovska est une Ukrainienne installée avec son fils à Saint-Georges depuis juillet 2023. Originaire de Zaporijia, ville située à une trentaine de kilomètres du front de guerre, elle a décidé de rejoindre une amie au Québec afin de construire sa nouvelle vie.

Portrait de thanatopracteur - Partie 1

Thanatopracteur depuis plus de 30 ans, Dominic Fleury a embaumé les corps de plus de 3 000 personnes et a accompagné des centaines de familles endeuillées.

Portrait de thanatopracteur - Partie 2

Après avoir raconté son histoire, le thanatopracteur Dominic Fleury a présenté à EnBeauce.com l’aspect plus technique de son métier

MARS

Patricia Poulin sera parmi «Les Audacieuses»

Le Joseloise Patricia Poulin sera parmi Les Audacieuses qui ont accepté de relever le Défi Têtes rasées de Leucan qui se tiendra le 7 avril prochain.

Savez-vous comment ça se passe lorsque vous appelez le 911?

Pour mieux comprendre comment fonctionne les appels d'urgences et démystifier le rôle du répartiteur d'appel, EnBeauce.com a poussé les portes de Cauca, établi à Saint-Georges.

Énergie Rose sera de retour au Grand Défi Pierre Lavoie

L’équipe Énergie Rose, dont les Beauceronnes Béatrice Tardif et sa mère Josée Vocelle font partie, sera de retour au 1 000km du Grand Défi Pierre Lavoie, qui se tiendra les 14, 15 et 16 juin prochain.

Une équipe de premiers répondants est née à Saint-Honoré-de-Shenley

Les citoyens de Saint-Honoré-de-Shenley bénéficient d'un tout nouveau Service de premiers répondants (PR) depuis maintenant deux mois.

Cardiothon: près de 250 000$ amassés pour la Fondation du cœur Beauce-Etchemin

Le 11e Cardiothon au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, qui a eu lieu ce samedi 16 mars, a permis d'amasser 245 318 $.

Carmen Aubin élue bénévole émérite 2023-2024

Carmen Aubin a reçu le titre de bénévole émérite 2023-2024 au sein du Cercle de Fermières Saint-Georges #33.

Parler en français… et en québécois, ça s’apprend dans le plaisir!

Le CJE Beauce-Sud, Alphare et la Municipalité de Saint-Éphrem profitent de la Journée internationale de la Francophonie pour rappeler l’importance de parler en français et l’immense défi que cela représente pour les personnes immigrantes nouvellement arrivées au Québec.

AVRIL

Sécurité en voyage : le CALACS lance une campagne contre les drogues du viol

Le Centre d'Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel (CALACS) de la région Chaudière-Appalaches a lancé, ce mercredi 3 avril, une campagne de sensibilisation intitulée « Teste c'que tu peux pas voir ».

Le virage numérique éclipse les personnes peu alphabétisées

En collaboration avec le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ), l'organisme Alphare célèbre jusqu'à vendredi la 8e Semaine de l’alphabétisation populaire sous le thème Le virage numérique éclipse les personnes peu alphabétisées.

Gabriel Cliche honoré pour son implication bénévole au Festival Western de Saint-Victor

Gabriel Cliche, de Saint-Victor, a reçu le prix Claude-Masson, dans la catégorie Jeune bénévole, lors de la 27e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec, qui se tenait mardi, dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole.

Averty Ndzoyi récompensé au Concours de discours international en français

Averty Ndzoyi, membre distingué du Club Toastmasters de Saint-Georges, a remporté la deuxième place lors du Concours de discours international en français du District 61 des Clubs Toastmasters.

Remise de médailles: 29 pompiers honorés en Nouvelle-Beauce

La MRC de La Nouvelle-Beauce a rendu hommage aux pompiers de son territoire qui cumulent plus de 20 ans de service, lors d’une soirée de remise de médailles tenue jeudi 18 avril à Sainte-Marguerite.

CPE Lacet de Bottine: des projets pour 134 nouvelles places en garderie

Le CPE Lacet de Bottine marque en grand ses 40 ans de présence dans la communauté de la Nouvelle-Beauce, avec la mise en chantier de deux projets, qui ajouteront quelque 134 nouvelles places en garderie.

MAI

Intoxications préméditées dans les bars: comment s'en prémunir?

Avec le retour de l'été, des sorties entre amis dans les bars et la saison des festivals qui débute, la population de la Beauce et plus généralement celle du Québec est en proie à un véritable fléau : l'intoxication involontaire par la drogue.

Un premier Frigo Don bientôt installé à Saint-Gédéon

Un nouveau frigidaire communautaire accessible en tout temps va être installé dans la municipalité de Saint-Gédéon le samedi 18 mai.

Le travail de rue: un filet social discret, mais vital

L’objectif du travail de rue est d’accompagner les gens dans n’importe quelle sphère de leur vie, et ce, grâce à une approche intimiste et informelle.

Moisson Beauce fête ses 30 ans en lançant plusieurs activités

Moisson Beauce célèbre, cette année, son 30e anniversaire. En ce sens, l'organisme a annoncé, ce jeudi 16 mai, plusieurs activités avec notamment une formation intensive à l'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB) et le lancement d'une campagne de sensibilisation.

Le cardinal Lacroix est blanchi après l'enquête commandée par le pape

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix est blanchi par le Vatican des allégations d’attouchements sexuels qui avaient été portées contre lui par une plaignante anonyme dans le cadre d’une action collective.

Une miellerie aéroportuaire pour la communauté

Il n'y a pas que les avions qui bourdonneront dans les environs de l'Aéroport de Saint-Georges cette année, mais les milliers d'abeille qui occupent la quinzaine de ruches qui ont été installées non loin de l'extrémité de la piste.

La Maison des aînés de Saint-Martin-de-Beauce entièrement occupée

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches et le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ont annoncé que les 48 places de la Maison des aînés (MDA) de Saint-Martin-de-Beauce seront toutes occupées à compter du 7 juin prochain.

JUIN

La Beauce amasse plus de 153 000 $ en soutien aux enfants atteints de cancer

La grande campagne annuelle de la Beauce en soutien de Leucan s’est conclue le samedi 1er juin avec 153 263 $ amassés pour la cause.

Centraide verse 1,3 M$ à 20 organismes de la Beauce

Pour l'année 2024, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches verse un montant de 1 323 300 $ pour soutenir 20 organismes et projets communautaires en Beauce.

Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce: un déficit accumulé de presque 500 000 $

Depuis trois ans, la Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce cumule des déficits d'opération qui atteignent presque le demi million de dollars.

Don de 20 000$ à deux organisations de Sainte-Marie-de-Beauce

Les profits générés par le 5e Tournoi de golf Thomas Chabot ont été remis à deux organismes de Sainte-Marie-de-Beauce.

Saint-Prosper: Dre Louise Lantagne honorée pour ses années de service

La Dre Louise Lantagne, médecin famille pendant 37 ans, s'est vu remettre un certificat honorifique ainsi qu'une lettre signée par François Legault, premier ministre du Québec, pour souligner toutes ses années de service.

Café du Mille-Lieux: la campagne de financement rapporte près de 72 000$

Le CJE Beauce-Sud vient d’annoncer par voie de communiqué de presse, que la campagne de financement participatif du Café du Mille-Lieux, son projet d'économie sociale d'envergure dont les retombées profiteront à l'ensemble de la communauté beauceronne, a été atteint et même dépassé.