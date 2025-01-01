La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 4 octobre

Élections municipales: le portrait de la MRC Beauce-Sartigan

Notons que pour la MRC Beauce-Sartigan, les maires sortants qui ont été réélus par acclamation sont Alain Veilleux (Notre-Dame-des-Pins), Carl Gilbert (Saint-Éphrem-de-Beauce) et Michel Breton (Saint-Hilaire-de-Dorset).

Élections municipales: le portrait de la MRC Beauce-Centre

Ainsi pour Beauce-Centre, les maires sortants qui ont été réélus par acclamation sont Patrice Mathieu (Saint-Odilon-de-Cranbourne), René Leduc (Saint-Séverin), Jonathan V. Bolduc (Saint-Victor), et Mario Groleau (Tring-Jonction)

Élections municipales: le portrait de la MRC de La Nouvelle-Beauce

Notons que pour la MRC de La Nouvelle-Beauce, les maires sortants qui ont été réélus par acclamation sont Carole Santerre (Saint-Anges), Francis Gagné (Saint-Bernard) et Claude Perreault (Sainte-Marguerite).

Les Chevaliers de Lévis retirent le chandail de Thomas Chabot

Hier soir, l'équipe de hockey des Chevaliers de Lévis ont profité de la présence à Québec du défenseur des Sénateurs d'Ottawa, Thomas Chabot, pour procéder à la cérémonie de levée de son chandail arborant le numéro 25 dans l'Aréna de Lévis devant plusieurs spectateurs.

«Nos pas perdus»: le 2e album de Karine Lagueux

Nos pas perdus, tel est le titre du tout nouvel album, son 2e en carrière, que vient de lancer cette semaine l'autrice-compositrice-interprète, Karine Lagueux.

Dimanche 5 octobre

Le fameux magasin Farmer 5-10-15

S'il y a un commerce que les plus de 40 ans ont connu à Saint-Georges, c'est bien celui-là: Farmer qu'on appelait à l'origine Farmer 5-10-15.

Élections municipales: le portrait de la MRC des Etchemins

Ainsi dans Les Etchemins, les mairesses et les maires sortants qui ont été réélus par acclamation sont Michel Bernard (Saint-Cyprien), Dominique Charrière (Saint-Luc-de-Bellechasse), Alain Maheux (Saint-Prosper), et Luce Bisson (Sainte-Sabine).

Plus de 2 000 visiteurs à la caserne de pompiers de Saint-Georges

Pas moins de 2 000 visiteurs ont circulé, hier, à la caserne des pompiers de Saint-Georges, dans le cadre de l'activité annuelle de Portes ouvertes.

La Salle communautaire Daniel Lessard officiellement inaugurée à Saint-Benjamin

Plus de 125 personnes ont assisté, aujourd'hui, à l'inauguration officielle de la Salle Daniel Lessard, à Saint-Benjamin.

Lundi 6 octobre

Cinq personnes arrêtées suite à des perquisitions à Saint-Georges

Le Service des enquêtes de la MRC de Beauce-Sartigan, a procédé, vendredi 3 octobre, à une opération liée au trafic de stupéfiants à Saint-Georges.

Sylvio Veilleux entre en campagne pour « changer la dynamique » à Saint-Georges

Sylvio Veilleux a choisi de se présenter à la mairie de Saint-Georges, fort d’un long parcours entrepreneurial et d’une volonté affirmée de proposer une alternative à l’administration sortante.

L’équipe Ensemble Plus Fort candidate à la mairie de Saint-Alfred

L’équipe Ensemble Plus Fort a annoncé officiellement sa candidature en vue des prochaines élections municipales du 2 novembre 2025 à Saint-Alfred.

Une nouvelle équipe fera rayonner le Festival beauceron de l'érable

Le Festival beauceron de l’érable (FBE) poursuivra sa route grâce à un nouveau conseil d’administration qui vient d'être mis en place.

L'art de se tirer dans le pied

Je connais une entreprise qui perd présentement 10 millions de dollars (10 M$) par jour et dont les dirigeants ne font rien pour changer les choses. Et, malgré ces lourdes pertes, les employés syndiqués réclament des augmentations de salaire de plus de 20 % au cours des prochaines années.

Mardi 7 octobre

Élections municipales: Linda Chabot se présente au siège no 3 à Frampton

Résidente de Frampton depuis près de deux décennies, Linda Chabot a annoncé sa candidature au poste de conseillère municipale pour le siège no 3 en vue des élections municipales de 2025.

Jason Groleau questionnera les libéraux sur l’enjeu des «Chauffeurs Inc.»

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, participera à une étude parlementaire au Comité des transports et de l’infrastructure afin de questionner les libéraux sur un enjeu de plus en plus préoccupant : les «Chauffeurs Inc.» et leurs répercussions sur la sécurité routière.

Desjardins reconduit son partenariat avec l’équipe cycliste Les AudacYeux

Par voie de communiqué de presse, la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce vient d’annoncer qu’elle reconduit son partenariat avec l’équipe cycliste Les AudacYeux, de Sainte-Marie, qui participe au Grand Défi Pierre Lavoie.

Centre de tri et de traitement de la matière organique: le projet ajusté et reconfirmé

Le projet commun de construction de centres de tri et de traitement de la matière organique, sur les territoires de Bellechasse et de La Nouvelle-Beauce, va toujours de l'avant mais avec certains ajustements.

Grave accident à Saint-Prosper: une octogénaire est décédée

L'accident survenu ce mardi un peu après 15 h sur la route 204 à Saint-Prosper a causé le décès d'une octogénaire.

Mercredi 8 octobre

L’UPA du Granit et de Frontenac s'unissent en un seul syndicat agricole

Les syndicats locaux de l’Union des producteurs agricoles (UPA )de Frontenac et du Granit ont choisi de s’unir pour créer un syndicat local unique, regroupant l’ensemble des producteurs agricoles de la MRC du Granit.

Un concessionnaire CFMoto s’installe à Saint-René

Un concessionnaire CFMoto, une marque chinoise de motos, de quads et de véhicules tout-terrain, ouvrira ses portes à Saint-René, d'ici la fin de l'année.

Saisie de drogues et d’une arme à feu à Saint-Joseph-de-Beauce

Une opération policière liée au trafic de stupéfiants a eu lieu ce mardi 7 octobre à Saint-Joseph-de-Beauce, à la suite d’une enquête menée par le Service des enquêtes de la MRC de Beauce-Centre, en collaboration avec la MRC Beauce-Sartigan et l’Équipe nationale de soutien à l’application des lois sur les armes à feu.

Construction d'un McDonald's à Saint-Joseph: les travaux progressent

Les travaux de construction d'un restaurant McDonald's à Saint-Joseph-de-Beauce progressent bien.

Hélène Potvin à la présidence de l'URLS Chaudière-Appalaches

La Beauceronne Hélène Potvin est la nouvelle présidente du conseil d'administration de l'Unité régionale de loisir et de sport (URLS) de la Chaudière-Appalaches.

Château Beauce : le ministère de la culture enclenche le déclassement

Le dossier du Château Beauce, au cœur d’un long conflit entre la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA) et le ministère de la Culture, pourrait enfin prendre un tournant décisif.

Jeudi 9 octobre

Le Restaurant 1668 finaliste du Prix restaurateur 2025

Le Restaurant 1668, de Saint-Georges, faisait partie des finalistes du Prix restaurateur 2025 remis par le programme Aliments du Québec au menu.

Une travailleuse gravement blessée après un accident sur la route 276

Une femme qui travaillait sur la route 276 entre Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Odilon-de-Cranbourne a été gravement blessée après avoir été heurtée par un véhicule mercredi vers 16 h 45.

Sainte-Marie entreprend la Phase 1 de son expansion urbaine

La Ville de Sainte-Marie a procédé, ce mercredi 8 octobre, à la pelletée de terre officielle marquant le début de la Phase 1 des travaux de développement du futur périmètre urbain, situé à l'Est de l'Autoroute 73.

La MRC des Etchemins adopte son cadre de vitalisation du territoire

La MRC des Etchemins s'est dotée d'un outil important de développement avec l’adoption de son cadre d’intervention 2025-2029, pour la vitalisation de son territoire.

Martin Charron: le candidat du «mieux-être» à Beauceville

C'est un tout nouveau venu en politique municipale, et aussi comme résident, qui espère devenir maire de la Ville de Beauceville, lors du scrutin du 2 novembre prochain.

Paul Poulin a construit de ses mains un avion de 1929

Paul Poulin, natif de Beauceville et résident de Frampton, a construit de ses mains un avion deux places, le Pietenpol Air Camper, à partir du plan de Bernard Pietenpol de 1929.

Vendredi 10 octobre

Patrick Mathieu souhaite poursuivre le travail amorcé à Beauceville

Après quatre années comme conseiller du district 5, Patrick Mathieu veut maintenant accéder au poste de maire de la Ville de Beauceville.

Une fresque dévoilée à la bibliothèque de Saint-Benoît-Labre

À l’occasion des Journées de la culture, le samedi 27 septembre, la bibliothèque L’Envolume de Saint-Benoît-Labre a dévoilé au public sa toute nouvelle murale qui met un éclat de couleur dans son coin jeux.

Une entreprise beauceronne prête à contribuer à la relance du logement

Alors que le gouvernement Carney mise sur la construction modulaire pour répondre à la crise du logement, une entreprise de Saint-Joseph-de-Beauce pourrait jouer un rôle clé dans cette relance nationale.