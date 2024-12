Le monde des affaires de janvier à juin

Voir la galerie de photos

En ces temps de rétrospective annuelle, découvrez ou re-découvrez les principaux textes de sujets des affaires qui ont été rédigés par les journalistes d'EnBeauce.com en 2024, de janvier à juin.

La Ferme Gagnonval récompensée pour la qualité de son lait

La Ferme Gagnonval inc., de Sainte-Hénédine, vient d'être récompensée pour la qualité de son lait, dans le cadre du 35e concours du Club de l’excellence d'Agropur.

Canam remet plus de 230 000 $ à Centraide

L'entreprise beauceronne a remis 238 980 $ lors de la campagne Centraide qui se déroulait l'automne dernier dans les usines et les bureaux de Canam à travers le Québec.

Près de 475 000 $ pour l’électrification des transports à Sainte-Justine

Une somme de 473 882 $ sera octroyée par le gouvernement du Québec à l'entreprise Autobus Lapointe Ltée, de Saint-Justine, pour l’installation de quatre bornes de recharge électrique.

Safari Condo: la passion du camping transmise de père en fille

Dominique Nadeau a fêté son tout premier anniversaire dans un Volkswagen Westfalia. Depuis, la passion du camping transmise par son père ne l'a jamais quitté.

Le Domaine à l'Héritage: pas de réouverture en 2024

Les nouveaux propriétaires du Domaine à l’Héritage, de Saint-Séverin, ne rouvriront pas le lieu de villégiature en 2024.

Prêts et fonds d'aide d'urgence aux entreprises: la Beauce s'en tire bien

Les entreprises de la région beauceronne, qui ont obtenu de l'aide financière d'urgence des gouvernements fédéral et provincial durant la pandémie de la COVID-19, s'en tirent relativement bien quant au remboursement des sommes versées.

BID Group célèbre les 100 ans de Comact

La division Comact du consortium BID Group, une entreprise d'équipements et d'installations de production complètes pour la transformation du bois, célèbre cette année ses 100 ans d'existence.

Février 2024

Pomerleau et Canam remplaceront le toit du stade olympique

Un consortium beauceron, formé des entreprises Pomerleau et du Groupe Canam, vient d'obtenir le contrat de 870 millions de dollars pour le remplacement de la toiture du Stade olympique de Montréal.

Pizza Salvatoré : une histoire familiale de succès à la sauce beauceronne

L'histoire de l'entreprise beauceronne Pizza Salvatoré était au coeur de la conférence organisée par la Chambre de Commerce de Saint-Georges, ce jeudi 8 février, à l'hôtel du Georgesville.

Groupe Sintra devient Groupe Colas Québec

Six entreprises de construction de la région de Chaudière Appalaches, faisant partie de la famille du groupe Sintra, viennent d'annoncer, par voie de communiqué de presse, qu’elles adopteront désormais le nom commun de Groupe Colas Québec à partir du 1er avril prochain.

L'entreprise Menuiserox accueille de nouveaux actionnaires

Le fabricant de composantes d’escaliers en bois, Menuiserox, accueille de nouveaux actionnaires « pour préparer la relève et accélérer sa croissance », vient-on d'annoncer par voie de communiqué de presse.

Relève agricole: Avantis Coopérative remet plus de 190 000 $ en bourses

Le groupe Avantis Coopérative a procédé à la remise des bourses du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole (FCARA) à 33 jeunes agriculteurs, dans le cadre de sa cinquième assemblée générale annuelle qui s'est déroulée mardi, à Sainte-Marie-de-Beauce.

Promutuel Assurance s'installe au centre-ville de Saint-Georges

Un édifice, qui accueillera le courtier en assurances Promutuel, sera construit dès ce printemps à l'intersection de la première avenue et de la Promenade Redmond à Saint-Georges.

Les élus de Beauce-Sartigan résolus à soutenir les médias locaux

Se disant interpellés par la survie des médias locaux, les maires de la MRC de Beauce-Sartigan ont adopté, mercredi, une résolution qui confirme l’engagement de leur administration à maintenir l’utilisation de ceux-ci «comme outils de transmission d’informations.»

« Chaque génération a ses propres défis » — Guy Cormier, président de Desjardins

« Chaque génération a ses propres défis », a expliqué Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, lors du dîner-conférence organisé ce mercredi par la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG).

Mars 2024

Un nouveau magasin acéricole corporatif a ouvert à Saint-Georges

Les Équipements Lapierre, dont le siège social est à Saint-Ludger de Beauce, ont ouvert un tout nouvel espace commercial acéricole à Saint-Georges.

Les Fermes Rodrigue de Beauceville couronnées du Prix relève Sollio 2022-2023

Deux fermes beauceronnes ont été remarquées lors d’une soirée gala clôturant la 102e assemblée générale annuelle de Sollio Groupe Coopératif, le 29 février dernier.

Une aide financière de 500 000 $ à l'entreprise Abritek

Le fabricant de portes et fenêtres Abritek, de Saint-Georges, se voit accorder une aide financière gouvernementale de 500 000 $, provenant de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

Lancement du livre des 100 ans d’histoire de Comact

C'est aujourd'hui que BID Group a procédé, devant plus d'une centaine d'employés de ses installations de Saint-Georges, au lancement du livre Comact: 100 ans d'histoire, qui retrace le cheminement de ce fleuron beauceron, devenu chef de file mondial dans l’industrie de la transformation du bois.

Immeuble rasé par les flammes: les propriétaires veulent reconstruire rapidement

Les propriétaires de l'immeuble rasé par les flammes, samedi en plein centre-ville de Saint-Georges, veulent reconstruire dès que possible

Paul Baillargeon récipiendaire du Prix reconnaissance Jean-Denis Poulin

Paul Baillargeon se verra remettre le Prix reconnaissance Jean-Denis Poulin, dans le cadre du 29e Souper d’affaires de prestige du Conseil économique de Beauce (CEB) qui aura lieu le 18 avril prochain.

L'entreprise Pro Pac Inc. obtient un brevet pour sa tête d'abattage innovante

Dave Carrier, directeur général de Pro Pac Inc., fabricant d'équipements forestiers basé à Saint-Côme-Linière, a récemment déposé un brevet pour une invention de tête d'abattage au Canada et aux États-Unis.

Vallée Auto Saint-Georges investit 8 M$ dans une nouvelle concession

Le concessionnaire Vallée Auto Saint-Georges a annoncé, ce mardi 26 mars, l'investissement de 8 M$ dans de nouveaux locaux situés au coin de la 120e rue et de la route 204 à Saint-Georges.

Fabienne Perreault, lauréate d'une distinction en tourisme

L'agente de développement touristique et chargée de projet de la Route de la Beauce chez Destination Beauce, Fabienne Perreault, est lauréate du plus récent concours de la Fondation Alliance pour la relève!

« Vaincre la Pauvreté, ensemble et AVEC » : un projet qui porte ses fruit en Chaudière-Appalaches

La première collation des grades symbolique des expertes et experts de vécu de la pauvreté, s'est tenue ce lundi 25 mars, dans la région Chaudière-Appalaches

Avril 2024

Production de sirop d'érable: l'année 2024 s'annonce exceptionnelle

Si la tendance se maintient, comme disait Bernard Derome à l'époque, l'année 2024 devrait battre tous les records pour la production de sirop d'érable au Québec.

Saint-Honoré-de-Shenley: la caisse Desjardins devient un centre libre-service

Le centre de services de la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, installé à Saint-Honoré-de-Shenley, deviendra le mois prochain un simple centre libre-service.

Peggy Duquet nommée présidente du CEB

Le Conseil économique de Beauce (CEB) a présenté, ce mercredi 10 avril, le bilan de son année 2023 lors de sa traditionnelle assemblée annuelle au Centre de congrès le Georgesville.

L'entreprise Dumbbell Pépin s'associe avec REP Fitness pour viser l'international

David Pépin, fondateur de Dumbbell Pepin situé à Saint-Éphrem-de-Beauce, est en Allemagne depuis ce jeudi 11 avril, afin de présenter son nouveau partenariat avec l'entreprise américaine REP Fitness LLC.

Travailleurs étrangers temporaires: les entreprises de la Beauce dénoncent l'improvisation fédérale

Avec en tête le Conseil du patronat du Québec (CPQ), les acteurs du secteur municipal et du milieu des affaires de la Beauce ont uni leurs voix pour dénoncer les nouvelles exigences annoncées en février par Ottawa, entourant le recrutement des travailleurs étrangers temporaires (TET).

Revtech Systèmes reçoit le prix Jeune Entreprise de l'année

C'est l'entreprise de robotique Revtech Systèmes, installée à Sainte-Marie, qui s'est vu décerner le Prix Jeune entreprise 2024, dans le cadre du 34e Souper des jeunes gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce, qui s'est tenu à La cache à Maxime de Scott, hier soir, devant plus de 265 convives.

Un partage signifiant de Jean Champagne sur son parcours entrepreneurial

C’est devant une salle comble de 385 convives que l'homme d'affaires retraité, Jean Champagne, a livré un partage senti et signifiant de son parcours entrepreneurial, à titre de conférencier invité du 29e Souper d’affaires de prestige du Conseil économique de Beauce (CEB), qui s'est tenu hier soir au Centre des congrès Le Georgesville de Saint-Georges.

Média social québécois: la Nouvelle Place se met en place

Nouvelle Place, c’est le nom provisoire du projet de créer un média social québécois à but non lucratif, qui serait la nouvelle place publique numérique, et qui fait beaucoup jaser depuis que l’idée a été lancée dans Le Devoir en août 2023.

L'entreprise BID Group reçoit un prestigieux prix en automatisation industrielle

L'entreprise d'équipements et d'installations de production pour la transformation du bois, BID Group, vient de recevoir le prestigieux prix Partenaire OEM de l'année, remis par Rockwell Automation.

L'entreprise duBreton se tourne vers l'Ontario pour s'approvisionner

Afin d’assurer et de maintenir un approvisionnement croissant de porcs certifiés biologiques, le producteur et transformateur de porc biologique, duBreton, vient d'annoncer la signature d’une entente avec un producteur de l’Ontario.

Mai 2024

Un tour d'horizon du Groupement forestier Beauce-Sud Inc.

Voici une entrevue vidéo avec le directeur général du Groupement forestier Beauce-Sud Inc., (GFBS) Samuel Poulin, qui explique la mission, le rôle ainsi que les services offerts par cette compagnie de capital-actions à but lucratif.

Fermeture d'Elle et chic: après 10 ans, Kelly Veilleux veut profiter de la vie

Après 10 années consacrées à sa boutique Elle et chic, Kelly Veilleux a décidé de fermer ses portes pour profiter de la vie.

Changement de garde chez Stekar

Le gestionnaire de placement privé, Norea Capital, devient actionnaire minoritaire de l'enreprise Stekar de Beauceville, qui conçoit, fabrique et installe des systèmes architecturaux pour façades d’édifices industriels, commerciaux et multi-résidentiels.

L'entreprise Matiss ouvre un bureau en Tunisie

L’entreprise beauceronne Matiss, qui fabrique des systèmes d’automatisation industrielle, ouvre une place d'affaires en Tunisie, tout en procédant à l’agrandissement de ses installations de Sainte-Julie.

Avantis Coopérative parmi les sociétés les mieux gérées au Canada

Avantis Coopérative, dont le siège social est à Sainte-Marie-de-Beauce, vient d'obtenir le prestigieux titre de lauréate 2024 des sociétés les Mieux gérées au Canada, pour son rendement global et sa croissance soutenue.

Olymel demande 10 M$ pour son usine de Vallée-Jonction

L'entreprise Olymel vient de faire appel à des courtiers immobiliers pour vendre son abattoir de porcs de Vallée-Jonction, qui est définitivement fermé depuis décembre 2023.

L’entreprise Houblon des Jarrets Noirs ferme ses portes

L’entreprise agricole Houblon des Jarrets Noirs, de Saint-Bernard, ferme ses portes après dix années d'opération.

Les fondateurs de Garaga rachètent le Groupe Novatech

La famille Gendreau, propriétaire de Garaga Inc, a annoncé, ce mercredi 22 mai, la signature d’une entente visant l’acquisition du Groupe Novatech inc. leader dans la fabrication de portes d’acier, de fenêtres de portes, de portes-patio et de produits verriers.

Le Jarret d'Or décerné à Beauce Carnaval

L'entreprise d'amusement Beauce Carnaval, de Saint-Benoît-Labre, a remporté le prix Jarret d'Or, remis dans le cadre du 35e Gala de l’entreprise beauceronne.

Interbois aménage ses nouveaux bureaux dans l'ancien couvent de Saint-Odilon

Le fabricant de finition intérieure, Interbois, a ouvert les portes de ses tout nouveaux locaux, qui ont été aménagés dans l'ancien couvent de Saint-Odilon-de-Cranbourne.

Juin 2024

Des entrepreneurs en herbe prennent d'assaut le Carrefour Saint-Georges

Le Carrefour Saint-Georges accueillait, ce samedi 1er juin, la grande journée des petits entrepreneurs. Âgés de 5 à 15 ans, ils étaient un peu plus d'une dizaine à offrir et présenter leurs créations aux visiteurs.

Une Place Royale à Beauceville

Beauceville comptera bientôt une Place Royale avec la construction de deux édifices à logements en plein centre-ville.

Québec verse 2,5 M$ à CHAP Alliance pour un centre de distribution

Le gouvernement du Québec et Investissement Québec ont accordé des prêts totalisant 2,5 millions de dollars à CHAP Alliance, afin de soutenir la construction d’un centre de distribution pour sa division de vente au détail, CHAP Aubaines, située à Saint-Georges.

Grève demain dans deux scieries de Produits forestiers DG

Les membres des syndicats des travailleurs des scieries des produits forestiers DG, dans les établissements de Saint-Côme-Linière et de Sainte-Aurélie, seront en grève pour 24 heures, à compter de 5 h, demain matin (mercredi 12 juin).

Un 15e prix d'excellence pour Mirage

L'entreprise Mirage vient d'être nommée au premier rang des manufacturiers de planchers de bois franc canadiens et ce, pour une quinzième fois.

Des projets d'agrandissement de plus de 170 M$ chez Manac

Afin de maintenir un site manufacturier efficace et compétitif, le fabricant de semi-remorques Manac investira plus de 170 M$, principalement pour la modernisation et l'agrandissement de son usine de Saint-Georges, a annoncé ce matin le président et chef de la direction de l'entreprise, Charles Dutil.

Yvan Bélanger témoigne des services du Groupement forestier Beauce-Sud Inc.

Dans cette entrevue vidéo, Yvan Bélanger témoigne pourquoi il fait affaire avec le Groupement forestier Beauce-Sud Inc. (GFBS) pour entretenir son lot forestier de 50 acres qu'il possède à Saint-Côme-Linière.