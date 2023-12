Les sujets de société de janvier à juin

Voir la galerie de photos

En ces temps de rétrospective annuelle, découvrez ou re-découvrez les principaux textes de sujets de société qui ont été rédigés par les journalistes d'EnBeauce.com en 2023, de janvier à juin.

L'Opération Nez rouge a réalisé 610 raccompagnements en Beauce-Etchemin

L'Opération Nez rouge conclut sa 37e édition avec un total de 610 raccompagnements, 146 équipes, 336 bénévoles et 575 présences en Beauce-Etchemin.

La guignolée des médias rapporte plus de 52 000$ en Chaudière-Appalaches/Granit

Pour sa 22e édition, La guignolée des médias a récolté 4 665 690 $ dans tout le Québec, dont 52 430 $ pour Chaudière-Appalaches et le Granit.

Né à Saint-Georges, le premier bébé de l'année est Chloé Asselin

La petite Chloé Asselin était pressée d'entrer dans cette nouvelle année, puisqu'elle a pointé le bout de son nez à 4 h 52 le 1er janvier.

Un nourrisson de Saint-Georges finaliste du plus beau bébé de 2022

La petite Maisy-Kim Poulin, née à Saint-Georges le 31 mars dernier, est présentement finaliste au concours du plus beau bébé de l'année 2022 au Québec.

La Fondation Bon départ de Canadien Tire remet 2000$ au Berceau

L’organisme Le Berceau a reçu un don de 2 000 $ de la part de la Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec.

METRO remet plus de 14 000 $ à Moisson Beauce

L’organisme Moisson Beauce a reçu de METRO inc. un don de 14 078 $. Cette aide est dans le cadre de la nouvelle campagne annuelle multibanière Ensemble en santé de l’entreprise.

Le 11e Salon des vins remet 35 500$ à des organismes locaux

La onzième édition du Salon des vins & Spiritueux de Saint-Georges, présentée par la SAQ, a permis de remettre la somme totale de 35 500$ à différents organismes beaucerons.

Les Forces armées en Beauce

Des représentants des Forces armées canadiennes du 5e Groupe-brigade mécanisé étaient de passage en Beauce, ce samedi, afin de discuter avec la population, de présenter les équipements et faire connaître un peu plus leurs unités.

Remises de récompenses aux cadets de l’air de l’Escadron 890

La troisième parade du commandant de l’année de l’Escadron 890 Saint-Georges, pour l’année d’instruction 2022-2023, a eu lieu le vendredi 3 février. Pour l’occasion, quelques remises de récompenses ont eu lieu.

Une chatte beauceronne au concours « America’s Pet Favori 2023 »

Timinou est une chatte beauceronne qui se trouve présentement en premiere position du concours America’s Pet Favori 2023.

Opération Enfant Soleil remet 17 400 $ dans la Beauce

L’organisme Opération Enfant Soleil a annoncé que divers établissements de la Beauce recevraient des dons totalisant un montant de 17 400 $.

Défi 28 jours sans alcool: plus de 20 000$ amassés en Chaudière-Appalaches

Le Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe s’est terminé hier soir en ayant récolté 20 327 $ en Chaudière-Appalaches, et ce, grâce aux 294 participants.



Le Portail des archives de la Beauce est maintenant ouvert

La Société du patrimoine des Beaucerons (SPB), en collaboration avec le Musée Marius-Barbeau et la Société historique Sartigan, a lancé hier soir le Portail des archives de la Beauce (le PAB).

Des rénovations majeures au CSHLD de Saint-Hénédine pour 3M$

Des travaux de rénovation seront entrepris en mai prochain au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Sainte-Hénédine, pour une valeur estimée à 3 millions de dollars.

Doris Bergeron nommée bénévole émérite pour l’année 2022-2023

Doris Bergeron a été nommée bénévole émérite pour l’année 2022-2023 par le Cercle de Fermières Saint-Georges.

Québec investit 300 000$ pour la réfection de la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan

Le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin, a annoncé aujourd'hui un montant de 300 000$ pour la réfection de la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan (MDJ-BS) située sur la 3e avenue à Saint-Georges.

Plus de 140 convives amassent 11 500$ pour le Club Parentaide Beauce-Centre

Plus de 140 convives se sont rassemblés au Club Parentaide Beauce-Centre le vendredi 17 mars, pour un Vins et Fromages mettant de l’avant des produits québécois.

Une nouvelle image pour le Comptoir régional de Beauce

Le Comptoir régional de Beauce a présenté, ce jeudi 23 mars, sa nouvelle image lors d’une journée porte ouverte à Saint-Georges. Le lieu arbore désormais un logo bleu avec la lettre « C » et un nouveau slogan: « Vous tends la main ».

Popote roulante : bien plus que de la livraison de repas

Dans le cadre de la Semaine des popotes roulantes, notre journaliste a discuté avec la directrice générale de Lien-Partage, Kathy Légaré, afin d’informer les gens sur ce service qui existe depuis près de 35 ans dans la région.

Le 10e Cardiothon récolte 260 000$

Une somme extraordinaire de 260 000 $ a été récoltée pour la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, lors de son 10e Cardiothon qui se déroulait au Pavillon du coeur .

Les épileptiques, des personnes avant tout

Aujourd’hui est une journée que peu de gens connaissent, il s’agit de la Journée Lavande. Un 24 h de sensibilisation à cette maladie, dont le nom sonne des cloches, mais qui pourtant demeure mystérieuse et pleine de préconçues : l’épilepsie.

Sébastien Rodrigue et son équipe lauréats de la découverte de l'année

Dans le cadre du concours annuel du magazine Québec Science, le Georgien Sébastien Rodrigue et son équipe ont remporté le prix de la découverte de l’année 2022, ce mercredi 22 mars.

Un concept beauceron pour prévenir les chutes chez les aînés

Un nouveau concept visant à prévenir les chutes chez les aînés a été présenté aujourd'hui au Manoir du Quartier à Saint-Georges, par son instigatrice Linda LaCombe.

Frigos-Don: partager ses repas pour moins gaspiller

Une journée autour des Frigos-Don installés à Saint-Georges a été organisée par le Groupe de réflexion et d'action contre la pauvreté (GRAP) Beauce-Sartigan, ce vendredi 14 avril, afin de faire connaître ses installations solidaires, tout en rappelant leurs importances pour la communauté.

« Une pose pour le Rose » récolte 2 400$ à la cause du cancer du sein

La levée de fond « Une pose pour le Rose » s’est déroulée samedi le 15 avril dans les locaux de Viva Cellules d’Affaires vertes, situés à Sainte-Marie et a permis d’amasser 2 400$.

Fin d'une entente historique entre le groupe CAMBI et Saint-Georges

Le groupe CAMBI a réagi suite à l'annonce de la résiliation de l'entente entre ce dernier et le Service de Sécurité Incendie de Saint-Georges, lors du conseil de ville d'hier soir.

Grève des ambulanciers: quand la passion ne suffit plus

Après avoir déclenché une grève en décembre 2021, les paramédics du Québec ont de nouveau débrayé le 25 avril dernier. Dans Chaudière-Appalaches, les paramédics ont embarqué dans le mouvement afin de demander plus de reconnaissance. Rencontre avec Christian Dupperon.

Lac-Mégantic: une nouvelle caserne à la pointe de la technologie

La Ville de Lac-Mégantic a annoncé, ce lundi 8 mai, l'inauguration de sa nouvelle caserne incendie située sur la rue Komery. Cette dernière plus moderne et mieux adaptée, vient remplacer l'ancienne caserne proche de l'hôtel de ville, et aura coûté 7,85 M$.

Le déjeuner des policiers rapporte 95 000$ à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce

La Sûreté du Québec de la MRC de la Nouvelle Beauce organisait son 28e déjeuner des policiers le samedi 13 mai et cela a permis d'amasser 95 000$ pour la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce.

Au Bercail reçoit le Jarret «Organisme à but non lucratif»

L’équipe du Bercail a reçu le 6 mai une mention honorifique dans le cadre de la 34e édition du Gala de l’entreprise beauceronne organisée par la Chambre de commerce de Saint-Georges.

Le 15e Souper Au Homard permet d’amasser 45 500 $

Le Bercail et sa fondation tiennent à remercier tous les convives et les partenaires qui ont participé à la 15e édition du Souper Au Homard, qui a eu lieu le 19 mai au Club de Golf de Saint-Georges.

Une somme de 57 000 $ remise à Secours médical aux enfants

Le 2e Souper Homard du Complexe La Source de Saint-Romain a permis d'amasser une somme totalisant 57 000 $ qui a été remise à l’organisme régional Secours médical aux enfants.

Plus de 50 000 $ récoltés à la Marche pour l'Alzheimer

Un montant de 50 080 $ a été recueilli à la Marche pour l’Alzheimer, qui s'est déroulée à Saint-Georges ce matin, alors que plus de 150 personnes se sont présentées à l'Espace Carpe Diem pour l'occasion.

Longue vie au Bercail

« Longue vie au Bercail », c'était le mot d'ordre lors de l'inauguration des nouveaux locaux de l'organisme à Saint-Georges, qui regroupent désormais les deux services externes, L’Assiettée beauceronne et l’Accueil inconditionnel.

Le club Inner Wheel de Saint-Georges fête ses 40 ans

Le club Inner Wheel de Saint-Georges a été fondé en 1983 sous la présidence de Cyprienne Morissette. En 2001, le club s'est donné pour mission de se consacrer à l'aide aux enfants démunis.

Le Tour cycliste des policiers de Laval de passage en Beauce

Quelques 14 policiers du Service de police de Laval (SPL), accompagnés de plusieurs bénévoles, ont pédalé en Beauce aujourd'hui, dans le cadre de leur tour cycliste annuel.

Défi têtes rasées Leucan de Beauce: une somme record

C'était le Défi têtes rasées Leucan de Beauce, ce samedi à Sainte-Marie. Comme chaque année, cette collecte de fonds apporte toujours plus de solidarité et de générosité envers les enfants atteints de cancer. L'organisation a présenté par un communiqué un bilan positif de la présente campagne.

Un « chatfé » ouvre ses portes à Beauceville

Une nouveauté arrive en Beauce: le Chatfé. Ouvert par le Refuge Ami-Maux, ce café vise à soutenir la cause tout en offrant un espace relaxant aux clients.

Biscuit sourire: près de 72 000 $ amassés en Beauce

Dans le cadre de la récente campagne des Biscuits sourires de Tim Hortons, les franchises de la MRC Beauce-Sartigan ont recueilli une somme de 71 427 $. La totalité de ces profits sera remise à l'Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).

Relais pour la vie: plus de 180 000 $ récoltés

C'est dans la nuit de samedi à dimanche que le traditionnel Relais pour la vie a eu lieu à Saint-Georges. Les gens ont marché dans l'obscurité en soutien à la Société canadienne du cancer.

Une famille française en voie d'expulsion du Canada

Installée en Beauce depuis l'automne 2019, une famille française fait face à l'expulsion du pays en raison du non-respect des délais d'expiration des permis de travail.

Les frigos de Moisson Beauce se vident sans se remplir

Malheureusement, la faim ne prend pas de vacances et c'est pour cette raison que Moisson Beauce lance un appel aux dons. Les frigos se vident et peinent à se remplir.

Un don de 75 000 $ pour des services «vraiment essentiels»

«On répètera jamais assez comment le milieu communautaire joue un rôle incontournable pour assurer un filet social autour de nos enfants. Votre travail me touche énormément. On est extrêmement fier que Bimbo Canada et Boulangerie Vachon puissent contribuer à bonifier vos services qui, je pense que personne ne va en douter, sont "vraiment essentiel".»

Plus de 700 000 $ de dons pour la Maison de la Famille

La Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et le Centre de Pédiatrie Sociale en Communauté (CPSC) ont annoncé avoir récolté plus de 700 000 $ lors de leur campagne de financement.

Course des canards: plus de 20 000 $ collectés

La Grande Course des Petits Canards Meubles et Nous était de retour ce samedi 17 juin. Cette campagne de financement pour le Club de Natation Régional de Beauce a permis d’amasser 20 120 $.

Grève des paramédics: une nouvelle convention jusqu'en 2025

Le lundi 19 juin, l'alliance FPHQ-TASBI avait annoncé une entente de principe avec son employeur. Christian Dupperon, président de TASBI, se dit « content » et « confiant » de cette avancée, trois ans après la fin de leur convention.

Club Inner Wheel: une aide sans faille depuis plus de 40 ans

Le Club Inner Wheel de Saint-Georges a été créé en 1983 dans le but de venir en aide aux plus démunis. Depuis 2001, l'organisme concentre ses efforts sur les jeunes enfants en manque de vêtement et/ou de nourriture. Rencontre.