Découvrez les portraits de l'année

Voir la galerie de photos

JANVIER

Myriam Parent de Saint-Honoré, finaliste pour Miss Teen Canada Globe

Une Beauceronne présentera fièrement la région au concours Miss Teen Canada Globe en septembre prochain à Toronto. Il s’agit de Myriam Parent, 14 ans de Saint-Honoré de Shenley qui est une élève de secondaire 3 à la Polyvalente Saint-François de Beauceville.

La Beauceronne Alycia Blais participera au concours Miss Teen Canada Globe 2020

Pour le prochain concours de personnalité Miss Teen Canada Globe, nous retrouverons à nouveau une finaliste beauceronne, Alycia Blais de Saint-Georges. La jeune fille de 14 ans qui est une élève de la Polyvalente de Saint-Georges partira en août 2020 à Toronto pour « représenter fièrement la Beauce ».

Vingt ans après ses graves brûlures, Sarah Bérubé demeure positive face à la vie

Vingt ans après avoir subi de graves brûlures lors d'un incident, la Georgienne Sarah Bérubé continue de porter le regard vers l'avant en partageant encore et toujours son expérience personnelle afin de donner espoir à celles et ceux qui affrontent des épreuves.

Des jambes pour Caro !

Caroline Veilleux, 39 ans, ne rêve que d’une chose retrouver son autonomie perdue il y a près d’un an causé par la sclérose en plaques qui l’empêche de se tenir debout et marcher. Son espoir s’est tourné vers la prothèse motorisée intelligente de B-TEMIA, KEEOGO.

FÉVRIER

Vincent Rodrigue : le battant résilient

Dans une conférence présentée hier soir par l’Association TCC des Deux-Rives Québec & Chaudière-Appalaches à la polyvalente de Saint-Georges, Vincent Rodrigue a livré un témoignage sur son parcours de vie, depuis l'accident qui lui a causé un traumatisme crânien modéré en 2014.

Buddy et Katherine : un duo qui s'est mutuellement sauvé

Lorsque l’on rencontre Buddy et Katherine Turcotte, il est évident qu’ils étaient faits pour être ensemble. Cette conviction s’est renforcée en entendant l’histoire de ces deux partenaires qui ont eu besoin l’un de l’autre dans des moments difficiles de leur vie.

MARS

Portrait de huit Beauceronnes pour marquer le 8 mars

1er mars : Louise Champagne : sortir l'art de son cadre

2 mars : Mélanie Boissonneault: s'ouvrir à l'école du monde

3 mars : Ghislaine Doyon : une mairesse qui redonne à sa municipalité d’adoption

4 mars : Véronique Lévesque : pionnière de la chasse et entrepreneure passionnée

5 mars : Lisa Fecteau: filer vers une vie responsable et bienveillante

6 mars : Sonya Cliche : une financière créative et ambitieuse

7 mars : Marie-Claude Gonthier: grimper les poteaux et les échelons

8 mars : Amélie St-Hilaire : suivre la vague de l’entrepreneuriat

AVRIL

Entrevue vidéo : Win Le Phan se fait marchande de bonheur alimentaire

Win Le Phan est connue en particulier à Saint-Georges pour avoir déjà eu son restaurant, a profité du confinement pour renouer avec son amour pour la cuisine. Elle a offert pendant le mois d’avril 250 repas à des Beaucerons et à des gens de Québec et cela gratuitement.

MAI

Quatorze ans avant de connaître le nom du syndrome de Katou

Chantal Nicol de Saint-Georges est la mère de Katia Labranche qui est connue par les réseaux sociaux comme étant l’enfant avec le syndrome Katou. Cela faisait 14 ans, depuis la naissance de sa fille, que Chantal ne pouvait mettre aucun nom sur ce qu’avait sa fille. Le 20 avril, c’est au téléphone que la famille Labranche a reçu la bonne nouvelle, que Katia n’était plus la seule enfant comme elle.

La relance écologique et sociale doit s'imposer maintenant: un entretien avec Félix Bussières

Les porte-parole des 22 pôles régionaux d'économie sociale du Québec, dont celui de la TRESCA (Table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches) viennent de signer une lettre ouverte dans laquelle ils estiment, dans la présente crise sanitaire, qu'il faut absolument allier urgence budgétaire et urgence climatique en intégrant la logique de développement durable dans la présente vague d’investissement public. Un virage vert s’impose, et ce, dès maintenant.

Medryck Lagrange est déterminé à venir en aide aux enfants atteints du cancer

À seulement 12 ans, Medryck Lagrange, de Notre-Dame-des Pins, est déjà bien familier avec le cancer, même s'il n'est pas affligé lui-même de cette terrible maladie.

JUIN

Nouveau départ pour Le Berceau: entretien avec la coordonnatrice Tania Poulin

Pandémie ou pas, lundi prochain, l'organisme Le Berceau aménage dans de nouvelles installations au 255, 136e Rue à Saint-Georges.

Journée mondiale contre la maltraitance des aînés: entretien avec Marissa Dompierre de la FADOQ

En cette journée mondiale contre la maltraitance des aînés, EnBeauce.com s'est entretenu avec Marissa Dompierre, coordonnatrice des programmes et des projets spéciaux de la FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches sur la situation des aînés face justement à ce phénomène.

Le deuil ne peut se reporter indéfiniment: un entretien avec Josée Masson de Deuil-Jeunesse

En cette période de pandémie de la COVID-19 qui provoque une série de décès sans précédent, la Corporation des thanatologues du Québec vient de lancer de nouveaux outils d’aide et d’accompagnement pour soutenir les endeuillés après la mort d’un proche.

JUILLET

Van Life: un après-midi dans le garage de Vintage Vans (1 de 2)

Qu’est-ce que la Van Life? Alors que certains ne connaissent pas l’expression, pour d’autres, c’est un mode de vie. En pleines vacances de la construction, EnBeauce.com est allé à la rencontre des gars de Vintage Vans à Saint-Victor pour comprendre le phénomène.

Van Life: Les nomades en temps de pandémie (2 de 2)

Où vont les nomades lorsqu’ils sont pris à l’intérieur de leurs frontières? Quels sont les problèmes qui en découlent? Dans ce deuxième article sur la Van Life, Gabriel Fecteau Gilbert de Vintage Vans nous explique les enjeux des nomades en temps de pandémie.

Entrevue vidéo avec des membres de la famille de Frédéric Hamel

« Ce sont des accidents banals, mais ça lui a coûté ses jambes. Ce n’est pas juste le cellulaire au volant, c’est vraiment toutes les distractions qui peuvent arriver lors de la conduite. Frédéric veut vraiment que les gens soient plus conscients et qu’ils fassent plus attention sur la route »

AOÛT

Passer de 400 bénévoles à 12

« Du jour au lendemain, on s’est retrouvé de 400 bénévoles disponibles à 12 », raconte Marie-Claude Bilodeau, directrice générale de L’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS).

SEPTEMBRE

Entrevue vidéo avec Nicole Jacques: la retraite après 12 ans à la barre de Moisson Beauce

« J'aurais voulu planifier un meilleur moment dans ma vie et j'aurais pas pu! », commente, Nicole Jacques, directrice générale de Moisson Beauce, à propos de l'annonce de sa retraite lors du souper-spectacle « Sous les Étoiles », le 22 août dernier.

OCTOBRE

Myriam Parent couronnée Miss Teen Canadian International

La Beauceronne Myriam Parent a été couronnée Miss Teen Canadian International à l'issue du concours Miss Teen Canada Globe, qui se déroulait du 17 au 26 septembre à Toronto.

La Georgienne Alycia Blais couronnée au Miss Teen Canada Globe 2020 Petite

« J’ai juste 15 ans et c’est rare d’avoir le courage de faire ça. Ça m’a donné confiance en moi ! Moi je ne m’y attendais pas mais tous mes amis n’avaient aucun doute », s’est confiée la jeune beauceronne lors d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Bruno Gilbert: professeur de biologie et major dans l'armée

Au mois de septembre, Bruno Glibert devenait le major du commandant adjoint du Régiment de la Chaudière. Gravir les échelons du monde militaire est déjà impressionnant, mais il l’est d’autant plus lorsqu’on est professeur de biologie!

Autorisations judiciaires de soins: un entretien avec François Winter de L'A-DROIT de Chaudière-Appalaches

Le groupe régional de promotion et de défense de droits en santé mentale, L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches, a rendu public cette semaine une étude sur l’application des autorisations judiciaires de soins en Chaudière-Appalaches.

La chasse au féminin : Danye Vachon

Danye Vachon est une agricultrice beauceronne de 49 ans qui chasse depuis l’âge de 18 ans. Cette ancienne coiffeuse est copropriétaire de la ferme Tarli inc. à Saint-Honoré-de-Shenley depuis son mariage en 1994. Cet établissement comprend une ferme laitière, une érablière et de nombreux terrains où ils pratiquent la chasse en famille.

La chasse au féminin : Mylène Nadeau

Mylène Nadeau, 49 ans, a trouvé une passion lorsqu’elle a rencontré son conjoint et ne l’a jamais lâché depuis, cela fait maintenant 30 ans qu’elle chasse. Cette résidente de Sainte-Elzéar a connu des années difficiles suite à un accident de travail en 2007, c’est dans sa passion qu’elle a trouvé la force de se battre, déterminant la chasse comme un allié à sa survie.

La chasse au féminin : Yolande Turcotte

Yolande Turcotte est infirmière auxiliaire au CHSLD de Saint-Georges depuis 17 ans et pratique la chasse depuis presque aussi longtemps. Après un changement de carrière à 38 ans alors qu’elle travaillait dans une usine de couture, elle a décidé de suivre son rêve en devenant infirmière. Peu de temps après, elle a rencontré Robert, qui devient alors son conjoint et son partenaire de chasse.

NOVEMBRE

Santé mentale des travailleuses et des travailleurs : entretien avec la professeure Caroline Biron

Le monde du travail s’est métamorphosé au cours des derniers mois avec le recours au télétravail et la distanciation physique mise en place pour s’adapter à la pandémie de la COVID-19. Malheureusement ces mesures nécessaires tendent à isoler les personnes de leurs collègues.

Des décorations de Noël géantes pour « mettre de la joie dans le coeur des gens »

Marie-Pier Boutin, son mari et leurs quatre enfants ont créé au début du mois de novembre, des décorations de Noël originales et grandioses, conçues en famille et installées sur le terrain de leur maison au rang 9 à Saint-Benoît-Labre.

Justin Roy réalise son « rêve d'enfant » : construire un poulailler

En février dernier Justin, 15 ans s'est malheureusement vu diagnostiquer un cancer. Grâce à Make-A-Wish® / Rêves d’enfantsMD Canada, il a pu concevoir et construire lui-même son poulailler sur la ferme laitière familiale située à Saint-Georges-de-Beauce. EnBeauce.com l'a rencontré pour en parler.

Ariane Paris : gravir des montagnes pour vaincre le cancer

En mars dernier, Ariane Paris, alors âgée de 29 ans et enceinte de son deuxième enfant, s'est vu diagnostiquer un cancer du placenta. Le combat face à cette maladie lui a donné l'envie de « gravir l'Everest par obligation » et a changé sa vie et celle de sa famille.

Un geste de mémoire pour la vie d'une maison

Au moment où vous lirez cet article, la maison qui apparaît sur les photos est déjà tombée sous le pic des démolisseurs. Située au 283, rue Saint-Louis, à Sainte-Marie-de-Beauce, elle était habitée jusqu'à tout récemment par Béatrice Vachon 93 ans, qui a vécu à cet endroit pendant 67 ans.

DÉCEMBRE

Jeannine Poirier illumine chaque année son jardin pour la résidence de la Roselière

« Je fais ça pour les égayer, car je sais qu'ils aiment beaucoup voir les lumières. Le soir ils vont dans les salons et regardent les arbres s'illuminer » a confié l'octogénaire. « Je m'amuse, je fais ça parce que j'aime ça et que je sais que je procure du bonheur aux résidents de la Roselière. »

Francine Gilbert créé des pochettes pour drains post mastectomie

À la suite de son opération pour le cancer du sein, Francine Gilbert, copropriétaire de la boutique Le Choix de la Mariée à Saint-Joseph-de-Beauce, a créé des pochettes spécifiques adaptées pour les personnes ayant subi, comme elle, une mastectomie.

Deux colocataires propagent leur folie de Noël en Beauce

Samedi dernier, Christopher Rodrigue et Philippe Garnier, deux colocataires et propriétaires des cours de patinage pour joueurs de hockey TPH, ont parcouru la Beauce pour propager leur folie du temps des fêtes chez des familles.

Simon Dutil a lancé son entreprise de création de snowpark

À l’âge de neuf ans, lassé de faire du ski, Simon Dutil s’est essayé à la planche à neige. Le coup de foudre en a été presque instantané. Rapidement, le jeune homme d’aujourd’hui 19 ans s’est lancé dans la conception de son propre parc à neige, avec l’aide de son meilleur ami.