Les sujets de société de juillet à décembre

Voici la deuxième de deux rétrospectives de l'actualité sur les sujets de société.

Celle-ci couvre les mois de juillet à décembre.

JUILLET

Énergie Rose a vécu une expérience exceptionnelle au Grand Défi Pierre Lavoie

L’équipe Énergie Rose a vécu une expérience « exceptionnelle » lors du Grand Défi Pierre Lavoie qui s’est tenu les 14, 15 et 16 juin dernier.

Un taux d'hébergement en nette hausse au Havre l'Éclaircie en 2023-2024

Havre l'Éclaircie, maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, a dévoilé, ce jeudi 4 juillet, son bilan 2023-2024, où elle constate une nette augmentation du taux d'hébergement.

Québec annonce la construction de quatre centres de la petite enfance en Beauce-Nord

Le gouvernement du Québec a annoncé la création de 276 nouvelles places en centres de la petite enfance (CPE) sur le territoire de Beauce-Nord, dont 60 places pour les poupons, ce mardi 9 juillet.

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix reprend ses fonctions

Le diocèse de Québec a annoncé, ce lundi 22 juillet, le retour en poste du cardinal Gérald Cyprien Lacroix en tant qu'archevêque de Québec, après un retrait volontaire de six mois.

AOÛT

Santé active +: promouvoir les saines habitudes de vie des 50 ans et plus

Le Gouvernement du Québec a accordé un financement de 247 916 $ au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin pour son projet « Santé active + », visant à promouvoir les saines habitudes de vie auprès des personnes de 50 ans et plus, dans Beauce-Centre.

L'Assiettée beauceronne: nourrir le corps et l'esprit

L'Assiettée beauceronne offre non seulement un bon repas aux personnes qui en ont besoin, mais également un espace de socialisation essentiel.

Poupilou: une peluche pour réconforter petits et grands à la rentrée

Que ce soit pour les petits ou pour les grands, la rentrée scolaire peut être synonyme d'anxiété. Alors pour faciliter cette épreuve, une Beauceronne a créé Poupilou.

Un nouveau record pour le tournoi de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin

Le Tournoi du cœur de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin avait lieu le 23 août au Club de Golf de Beauceville pour sa 37e édition.

Un nouveau CPE a ouvert ses portes à Saint-Jules

Un nouveau centre de la petite enfance (CPE) Calou a ouvert ses portes ce lundi 26 août à Saint-Jules.

Café du Mille-Lieux: financement réussi et début des travaux

Le CJE Beauce-Sud a annoncé que son projet de Café du Mille-Lieux a atteint ses premiers et principaux objectifs de financement et que les travaux de conception ont débuté.

Sensibiliser les citoyens aux surdoses: « ça concerne tout le monde »

La Journée internationale de sensibilisation aux surdoses était à l’honneur ce vendredi à l’Accueil inconditionnel.

SEPTEMBRE

Samuel Poulin remet la médaille du député de l'Assemblée nationale à Yves Walsh

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a remis, ce vendredi 30 août, la médaille du député de l'Assemblée nationale à Yves Walsh de Saint-Georges.

Plus de 60 000 $ investis cette année par la FADOQ Saint-Georges

Le club FADOQ Saint-Georges a investi plus de 60 000 $, au cours de la dernière année, dans des projets de rénovation de la salle paroissiale de la fabrique de Saint-Georges.

La Coopérative Aide Chez Soi en Beauce inaugure ses nouveaux locaux

La Coopérative Aide Chez Soi en Beauce a procédé à l'inauguration officielle de ses nouveaux locaux ce vendredi à Saint-Georges.

La Maison de la Famille Beauce-Etchemins inaugure le parc de l’étoile Polaire

La Maison de la Famille Beauce-Etchemins (MFBE) a officiellement inauguré son nouveau parc extérieur, baptisé L’étoile Polaire, ce vendredi 20 septembre, en présence de nombreuses familles et des partenaires ayant contribué au projet.

Saviez-vous qu'il y a quatre zones neutres accessibles en Beauce?

Les zones neutres sont des endroits sécuritaires pour faire des échanges. Saviez-vous qu'il y en a quatre en Beauce?

Une «Journée P magique» pour le Parrainage Jeunesse

À l’occasion de la Journée québécoise du parrainage civique, le Parrainage Jeunesse organisait une fête familiale ce samedi au verger Les Roy de la Pomme.

Importante cérémonie pour le Régiment de la Chaudière

Le maire de la ville de Saint-Georges, Claude Morin, a accordé le droit de cité au Régiment de la Chaudière lors d'une cérémonie tenue ce dimanche.

OCTOBRE

Une visite au club FADOQ de Saint-Georges

Dans le cadre de la Journée internationale des aînés, qui est célébrée en ce 1er octobre, EnBeauce.com vous propose une entrevue vidéo avec Gaétan Pouliot et Neil Mathieu, respectivement président et vice-président du club FADOQ Saint-Georges.

« L’entraide en santé mentale, c’est pas fou!»: découvrez les services du Murmure

Le groupe d'entraide Murmure se joint à un mouvement québécois visant à célébrer la 12e Journée de l’Alternative en santé mentale le 10 octobre.

Fusion du CJE Beauce-Sud avec Passeport Travail de Beauce

Deux organismes communautaires installés à Saint-Georges, soit le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, et Passeport Travail de Beauce, sont maintenant fusionnés sous une nouvelle entité, à savoir le CJE Beauce-Sud.

Malgré les besoins constants, l'avenir de l'ADOberge est incertain

La maison d’hébergement L’ADOberge de Saint-Georges est un environnement crucial pour les jeunes. Pourtant, elle pourrait bien fermer ses portes bientôt.

Près de 300 personnes ont participé à la Nuit des sans-abri à Saint-Georges

Près de 300 personnes ont participé à la Nuit des sans-abri qui s'est tenue le vendredi 18 octobre dans la cour arrière du Bercail, à Saint-Georges.

Aide alimentaire: la demande reste forte dans la région, signale Moisson Beauce

Le quart des ménages qui bénéficient de dépannage alimentaire, sur le territoire desservi par Moisson Beauce, ont un emploi comme principale source de revenus.

NOVEMBRE

Jour du Souvenir: plus de 225 personnes à la cérémonie

Plus de 225 personnes, dont au moins une centaine de civils, ont assisté cet avant-midi à la cérémonie de commémoration du Jour du Souvenir, qui s'est déroulée au cénotaphe du Parc Mathieu à Beauceville.

La Maison des jeunes Beauce-Sartigan enfin inaugurée!

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan et toute son équipe ont procédé à l'inauguration officielle de leur siège social fraîchement rénové.

L'organisme «Partage au Masculin» a reçu sa distinction nationale

C'est samedi que les responsables de l’organisme Partage au Masculin, dont son fondateur, sont allés chercher le Prix Hommage Guy-Corneau, qui leur a été décerné par le groupement Hommes Québec.

Le Salon des vins et spiritueux de Saint-Georges redonne aux organismes d'ici

Le 13e Salon des vins et spiritueux de Saint-Georges, présentée par la SAQ, a permis de remettre un total 24 200$ à trois organismes de la région.

Régis Drouin et Lisa-Marie Breton-Lebreux honorés à Saint-Prosper

Régis Drouin et Lisa-Marie Breton-Lebreux ont rejoint le mur des célébrités du Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper ce samedi soir.

Chaudière-Appalaches: une aide financière de 750 000 $ au Centre Ex-Equo

Le gouvernement du Québec versera un montant de 750 000 $, sur trois ans, pour bonifier le soutien au Centre Ex-Equo, un service communautaire d'aide et de lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale, qui oeuvre dans la région de la Chaudière-Appalaches.

DÉCEMBRE

Le Château Beauce au cœur d’un conflit entre la Société Alzheimer et le ministère de la Culture

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA) a dénoncé ce mardi 5 décembre, le « manque de compréhension » du ministère de la Culture et des Communications du Québec, à la suite d’une mise en demeure reçue le 28 novembre dernier.

Plus de 530 000 $ récoltés à la loterie de la Maison Catherine de Longpré

La Maison Catherine de Longpré a dévoilé, ce vendredi 6 décembre, le résultat de sa 33e édition de loterie annuelle, sa principale activité de financement. Cette année, un impressionnant montant de 536 993 $ a été récolté grâce aux ventes de billets et aux dons.

Un prix d’innovation pour une équipe de Chaudière-Appalaches qui combat le VIH

Dans le cadre de son Congrès, tenu le 3 décembre, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a remis le Grand prix Innovation infirmière Banque Nationale 2024 à une équipe de soins de Chaudière-Appalaches dont le projet permet la mise en place d’une solution de proximité pour la prophylaxie préexposition (PrEP) en vue de prévenir le VIH.

Guignolée 2024: 19 000 $ amassés pour les enfants du CPS Les Passerelles

La 3e Guignolée du Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles, qui s'est déroulée samedi dernier dans neuf municipalités de Beauce-Sartigan, a permis d'amasser un montant de 19 000 $.

Immigration et francisation : le parcours semé d’embûches d’une famille colombienne à Saint-Éphrem

Installée à Saint-Éphrem depuis 18 mois, la famille de Johanna Giraldo, accompagnée de sa fille Sofía et de son mari, vit au quotidien les répercussions des récentes mesures gouvernementales sur les travailleurs étrangers temporaires et les coupes en francisation.

Une aide de 50 000 $ pour l'ADOberge Chaudière-Appalaches

L'ADOberge Chaudière-Appalaches reçoit un soutien financier de 50 000 $, pour sa maison d'hébergement de Saint-Georges, une somme provenant du nouveau Fonds d’urgence de lutte à l’itinérance, créé par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

Subvention de 21 730 $ au Centre du Troisième Âge de Saint-Martin

Le Centre du Troisième Âge de Saint-Martin vient de recevoir une subvention de $ 21 730, dans le cadre du programme fédéral de soutien Nouveaux Horizons.

Les acériculteurs de la Beauce offrent leur sirop pour soutenir les familles dans le besoin

Un geste de solidarité marque la période des Fêtes en Beauce. Les Producteurs et productrices acéricoles de la Beauce ont annoncé une contribution importante pour soutenir les familles en difficulté.