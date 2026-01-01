La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 7 mars

Plusieurs blessés graves suite à un accident d'autobus à Sainte-Rose-de-Watford

Plusieurs personnes ont été blessées lors d'un accident d'autobus survenu ce samedi matin, vers 8 h 30, sur la route de la Grand-Ligne nord à Saint-Rose-de-Watford.

Accident d'autobus à Sainte-Rose-de-Watford: un mineur est décédé

L'accident d'autobus survenu ce samedi matin, vers 8 h 30, sur la route de la Grand-Ligne nord à Saint-Rose-de-Watford a causé la mort d'une personne d'âge mineur.

L'Amour est dans le pré: Ariane sous pression avant son choix final

L’heure était aux au revoir dans le neuvième épisode de L’Amour est dans le pré, diffusé ce jeudi soir, alors qu’Ariane se sentait sous pression pour la suite.

Portrait de femme: Maréva Bédard

Aujourd'hui, rencontre avec Maréva Bédard, qui est la quintessence même de la femme d'affaires: déterminée, fonceuse, allumée, visionnaire, terre-à-terre et organisée.

Dimanche 8 mars

Les stationnements en diagonale autrefois au centre-ville

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan

Revoyez les huit Portraits de femmes 2026

Pour marquer la Journée internationale des droits des femmes, qui est célébrée aujourd'hui en ce 8 mars, revoyez les entrevues vidéos, diffusées au cours de la dernière semaine par EnBeauce.com, de Beauceronnes qui ont imprégné la région de leurs couleurs et de leur leadership.

Jeux du Québec: un nouveau record de médailles pour Chaudière-Appalaches

Avec une récolte finale de 51 médailles, dont 19 d’or, 14 d’argent et 18 de bronze, la délégation de la Chaudière-Appalaches a établit un nouveau record pour une finale hivernale aux Jeux du Québec.

Fabien Cloutier et Jean-Philippe Leclerc invités à la Terre du 9

Fabien Cloutier et Jean-Philippe Leclerc, auteurs du livre Territoires – Hiver, étaient les invités d’une journée de partage à La Terre du 9 ce samedi.

Occuper l'espace de sa liberté, selon Catherine Dorion

Catherine Dorion, autrice, comédienne et ancienne députée de Taschereau, a présenté une conférence au message fort lors d’un déjeuner organisé par La Véranda - Centre femmes à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Lundi 9 mars

Fin de saison pour les Rendez-vous d'hiver Beauce Auto

Les 11e Rendez-vous d'hiver Beauce Auto Ford Lincoln se sont conclus ce dimanche à Beauceville durant une journée familiale et gourmande.

Louis-David Veilleux choisi joueur de l’année chez l'Assurancia Beauce-Sud

Le défenseur Louis-David Veilleux a été nommé joueur de l’année chez l'Assurancia Beauce-Sud, équipe qui évolue au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches.

La campagne « Une pose pour la rose » lance sa 9e édition

La campagne Une pose pour le rose a lancé sa 9ᵉ édition ce dimanche 8 mars. L’initiative, créée par la photographe Marilyn Bouchard de Pigment b, Photo et Design, vise à mobiliser des photographes bénévoles à travers le Québec afin d’amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer, dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

Accident mortel à Sainte-Rose-de-Watford: l'identité de la victime rendue publique

L’identité de la personne décédée, à la suite de l'accident d'autobus survenu samedi matin, 7 mars, sur la route de la Grand-Ligne nord à Saint-Rose-de-Watford, a été rendue publique par le bureau du coroner. Il s’agit de Xavier Landry-Rousseau, 13 ans de Scott.

Expo Habitat Beauce: plus de 70 exposants pour la 37e édition

La programmation de la 37e édition d’Expo Habitat Beauce a été dévoilée ce lundi 9 mars lors d’une conférence de presse tenue à Saint-Georges.

Le bordel de l'immigration (2)

Suite à ma chronique du 9 février dernier intitulée : «Pourquoi le ministre Roberge ne comprend rien?» j’ai eu des contacts avec plusieurs intervenants du milieu des affaires beauceron qui m’ont suggéré de me pencher également du côté fédéral où, là aussi, on a l’impression que le Gouvernement tire dans les pieds des entrepreneurs en région.

Mardi 10 mars

Une nouvelle fourgonnette pour Moisson Beauce

Afin d'assurer de manière optimale la distribution des repas dans les écoles primaires de son service Cantine pour Tous, la banque alimentaire Moisson Beauce vient de faire l’acquisition d’une nouvelle fourgonnette.

Saint-Ludger: un incendie détruit une cabane à sucre de l'Érablière Lapierre

Un incendie survenu cette nuit a complètement détruit le secteur Hamel de l’Érablière Lapierre à Saint-Ludger. Le feu a ravagé la cabane à sucre de cette installation, sans toutefois faire de blessés.

Retour de la Semaine de l’Érable du 13 au 22 mars

La 8e édition de la Semaine de l'Érable, organisée par Destination Beauce, se tiendra du 13 au 22 mars grâce à la participation de 15 restaurants beaucerons.

Zac Provençal remporte son duel à La Voix

Le jeune Zac Provençal de Lac-Etchemin a remporté son duel dans l’épisode de La Voix diffusé ce dimanche sur TVA.

« Je me sentais aux olympiques », Manon Bougie fière pour Saint-Georges

La mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, a allumé, ce samedi 7 mars, le flambeau des prochains Jeux du Québec à l’issue de la cérémonie de clôture de la 60e finale hivernale tenue à Blainville.

Le communautaire à boutte, expliqué par Olivier Turcotte

Le mouvement « Le communautaire à boutte », né en Mauricie, s’est étendu à toute la province créant ainsi une mobilisation générale du 23 mars au 2 avril prochain.

Mercredi 11 mars

Trois patineuses du CPA Axel honorées à l’Invitation Thetford

Trois patineuses du Club de patinage artistique Axel de Saint-Joseph-de-Beauce se sont illustrées lors de la compétition Invitation Thetford 2026, qui s’est déroulée du 6 au 8 mars à Thetford Mines.

Le déjeuner de la Saint-Patrick de retour à Saint-Simon-les-Mines

La Corporation de la Conservation du Patrimoine de Saint-Simon-les-Mines tiendra la 27ᵉ édition de son traditionnel déjeuner de la Saint-Patrick ce dimanche 15 mars, de 8 h à 11 h 30, à la salle municipale de Saint-Simon-les-Mines.

Exportations vers les États-Unis: les données réelles contredisent le discours alarmiste

En dépit d’un recul observé en 2025, la performance globale des exportations québécoises vers les États-Unis demeure solide lorsqu’on la compare à la tendance des cinq dernières années. C'est du moins ce qu'évalue le président de la Fédération des chefs d’entreprises du Québec (FCEQ), Pierre Trudeau, qui en appelle à la prudence dans l’interprétation des données mises à jour cette semaine par l’Institut de la statistique du Québec.

Jeudi 12 mars

Du théâtre proposé par la FADOQ Saint-Georges!

Le Club FADOQ de Saint-Georges se lance dans la production théâtrale, en proposant une comédie qui sera présentée le mois prochain.

Deux projets d’aménagement durable soutenus par la MRC des Etchemins

Lors de la séance du conseil des maires, tenue ce mercredi 11 mars, les membres du conseil de la MRC des Etchemins ont annoncé l’octroi de 17 600 $ pour deux projets d’aménagement durable sur les terres du domaine de l’État.

La rivière Chaudière sous surveillance après l'arrivée des glaces à Beauceville

L'embâcle qui s'était formé à hauteur de Notre-Dame-des-Pins a cédé peu avant 11h dans ce secteur, remettant les glaces en mouvement vers Beauceville.

Plus de 70% des billets de la 17e Maison Moisson Beauce sont déjà vendus

Déjà plus de 70% des billets de la campagne pour le 17e tirage de la Maison Moisson Beauce ont été vendus.

Deux hockeyeuses de la Beauce primées dans le réseau universitaire

Deux Beauceronnes, porte-couleurs des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa en hockey féminin, viennent d'obtenir des distinctions au sein du réseau des sports universitaires.

Décès d'un homme sur une ferme: la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu publiques aujourd'hui les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à une personne en autorité de l'entreprise Ferme Holdream inc., le 27 juin 2025, dans un champ de maïs à Saint-Honoré-de-Shenley.

Des os de cervidés intriguent un étudiant de Saint-Prosper

Un étudiant originaire de Saint-Prosper, Elliot Poulin, a partagé les résultats surprenants de certaines analyses réalisées dans le cadre de sa maîtrise en ostéoarchéologie à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Vendredi 13 mars

KAÏN, Francis Degrandpré et Sara Dufour aux Festivités Western de Saint-Victor

Les Festivités Western de Saint‑Victor ont dévoilé, ce jeudi 12 mars, la programmation de leur 47ᵉ édition, qui se tiendra du 20 au 26 juillet à Saint‑Victor. L’événement proposera une semaine d’activités comprenant des rodéos professionnels, des spectacles musicaux et diverses animations destinées aux festivaliers.

Décès de l'ancien maire Nicolas Cliche

Nicolas Cliche, maire de la Ville de Saint Joseph-de-Beauce de 1980 à 1986, est décédé le 7 mars à l'âge de 75 ans.

Dévoilement des finalistes pour le 47e Gala du Mérite Sportif Beauceron

Les finalistes du 47e Gala du Mérite Sportif Beauceron, qui se tiendra le samedi 2 mai prochain au Cabaret des Amants à Saint-Georges, sont désormais connus.

Fiscalité et main-d’œuvre au cœur d’une rencontre de l’UMQ à Saint-Georges

Le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Guillaume Tremblay, était de passage à Saint-Georges ce vendredi 13 mars dans le cadre de la Tournée de la présidence 2026, une initiative visant à rencontrer les élus municipaux des différentes régions afin d’échanger sur leurs réalités et leurs priorités.

Cassandra Dupont: histoire d'une pilote d'hélicoptère passionnée

Originaire de Sainte-Justine, Cassandra Dupont mène aujourd’hui une carrière hors du commun comme pilote d’hélicoptère dans le nord du Québec.