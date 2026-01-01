La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 11 avril



Saint-Georges: une collision suivie d’un incendie fait deux blessés

Une collision impliquant deux véhicules est survenue dans la nuit de vendredi à samedi, vers 0 h 30, à l’intersection de la 16e Rue et de la 1re Avenue Clermont-Pépin, à Saint-Georges.



Gala de l’entreprise beauceronne: les finalistes de la 37e édition dévoilés

La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges a dévoilé, ce vendredi 10 avril, les finalistes de la 37e édition du Gala de l’entreprise beauceronne lors d’un événement tenu à Saint-Georges.



Marche pour les mères endeuillées: la communauté invitée à se rassembler

À l’occasion de la Journée mondiale des mères endeuillées, Parents d’Anges Beauce-Etchemins, en collaboration avec le CEPS, invite la population à participer à une marche commémorative dédiée aux mères et aux familles touchées par le deuil d’un enfant.



Samuel Rancourt, un artiste beauceron aux multiples visages

Originaire de Saint-Georges, l’artiste multidisciplinaire Samuel Rancourt a récemment présenté à Montréal son spectacle Bienvenue au «Show-colat », un projet mêlant théâtre, peinture et musique, devant une salle comble.

Dimanche 12 avril



Les Chevaliers de Lévis sont sacrés champions de la Coupe Jimmy-Ferrari

Un revers des Chevaliers lors du dernier affrontement contre le Blizzard faisait en sorte que les deux formations du circuit Lévesque se retrouvaient pour un cinquième face-à-face, cette fois-ci au domicile du Séminaire St-François, ce samedi 11 avril. Guérard et Lainesse seront séparés par 200 pieds.



Saint-Georges accueille le tournoi provincial des jeunes et minis Louis Cyr

La Polyvalente de Saint-Georges a accueilli, ce samedi 11 avril, le tournoi provincial des jeunes et minis Louis Cyr en haltérophilie, une première pour la Beauce et pour le Club d’haltérophilie de la région.



Le Sucre & Broue Fest rassemble les familles à Saint-René

Le Sucre & Broue Fest était de retour ce samedi 11 avril à Saint-René pour une deuxième édition, réunissant familles et visiteurs sur le site extérieur de L’Autel des 12 Cabochons.



Les hommes préhistoriques Euh et Heu débarquent chez Publio

Après avoir dégelés le mercredi 1er avril dans des circonstances encore un peu flous, les deux hommes préhistoriques semblent continuer de découvrir leur nouvel environnement en se montrant de plus en plus dans la région.



Christine Fréchette devient la nouvelle première ministre du Québec

Le Québec connaît désormais le nom de son nouveau premier ministre, et c'est une femme, pour la seconde fois dans son histoire.



Chez « Mononcle Gaby », le sirop d’érable devient mémoire

À Saint-Côme-Linière, au 1468 rang 7, la Cabane à Mononcle Gaby ne se limite pas à la production de sirop d’érable. Derrière les fourneaux et la bouilleuse, Gaby Bédart a bâti au fil des années un véritable musée acéricole, où chaque objet raconte un pan de l’histoire de cette tradition bien ancrée en Beauce.

Lundi 13 avril



Les Condors complètent une remontée historique et filent en finale

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont réussi une remontée spectaculaire en s’imposant 3 à 1 face aux Panthères de Saint-Jérôme, ce dimanche après-midi à l’Aréna Rivière-du-Nord, lors du match numéro sept.



Lac-Mégantic remporte le championnat de la LRH pour la première fois

La Ligue régionale de hockey connaît maintenant ses nouveaux champions et c’est le Sauro de Lac-Mégantic qui remporte la finale quatre de sept pour une toute première fois.



Samuel Poulin prêt à travailler avec la nouvelle Première ministre du Québec

Bien qu’il avait donné son appui à Bernard Drainville dans le cadre de la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ), le député de Beauce-Sud Samuel Poulin s’est finalement rallié à Christine Fréchette, élue ce dimanche Première ministre du Québec.



Moisson Beauce lance le projet « À la soupe ! »

Chez Moisson Beauce, améliorer la sécurité alimentaire, c’est aussi créer des occasions concrètes de solidarité, de dignité et d’inclusion. C’est dans cet esprit que le projet « À la soupe ! », créé par La Tablée des Chefs, a été mis en œuvre en collaboration avec les élèves de l’École Les Sources, vivant avec une déficience intellectuelle.



L'église de Saint-Romain est la proie des flammes

L'église de la Municipalité de Saint-Romain est actuellement touchée par un important incendie qui aurait débuté peu avant 19h, ce lundi 13 avril.

Mardi 14 avril



Le Giovannina de Sainte-Marie, champion des séries de la LHCS

La saison 2025-2026 de la Ligue de hockey Côte-Sud a officiellement pris fin le samedi 11 avril, alors que le Giovannina de Sainte-Marie est officiellement devenu champion des séries éliminatoires de la LHCS, l’emportant en six parties lors de la grande finale de la LHCS, dont le dernier par la marque de 2-1.



Le groupe St-Georges sans fluor remet une pétition de 1541 signatures à la Ville

Le groupe St-Georges sans fluor, qui milite depuis plusieurs années auprès de la Ville de Saint-Georges pour faire cesser la fluoration de l'eau, est de nouveau intervenu ce lundi 13 avril lors du conseil de ville, en remettant une pétition de plus de 1 500 signatures à la mairesse.



Certains guichets automatiques de la Banque Nationale seront fermés en Beauce

Plusieurs guichets automatiques de la Banque Nationale, situés hors des succursales, seront retirés au cours des prochaines semaines en Beauce.



Le tournoi de hockey féminin de Saint-Georges revient pour sa 13e édition

Le 13e Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges, présenté par Manac et Canam, accueillera 41 équipes du 24 au 26 avril, dans les arénas de Saint-Georges et de Saint-Prosper.



Marche pour l’Alzheimer: un objectif de collecte doublé

En Chaudière-Appalaches, les organisateurs de la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine, qui se tiendra le dimanche 31 mai prochain, se sont donnés comme ambitieux objectif de doubler le montant récolté lors de cet événement caritatif.



L'Abbé François Proulx devient un Traître

La semaine dernière, dans Les Traîtres, l'Abbé François Proulx de Beauceville s’est retrouvé dans une fâcheuse position entre l’élimination et le changement de titre.



Saint-Romain: l'incendie de l'église laisse un grand vide pour les villageois

Construite par l’architecte Joseph-Aimé Poulin en 1934-1935, l’église de Saint-Romain, près de Lambton, ne célébrera jamais son centième anniversaire.



L'Hôpital de Saint-Georges présente un déficit de maintien de 11,7 M$

L'ensemble des bâtiments qui forment l'Hôpital de Saint-Georges présente un déficit de maintien actif (DMA) d'une valeur totale de 11,7 M$, les classant ainsi en mauvais état (D), selon l'indice gouvernemental.

Mercredi 15 avril



En tête-à-tête avec Liane Loignon

Éducation est sans contredit le mot qui a été le leitmotiv de toute la vie de Liane Loignon.



Le CJE de Beauce-Sud s’associe à Saint-Georges pour le projet TAPAJ

Le CJE de Beauce-Sud et la Ville de Saint-Georges ont annoncé un partenariat pour le déploiement du projet TAPAJ – Brigade propreté du centre-ville, en collaboration avec le Travail de rue et le Bercail.



La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé des principales interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.



Un excédent de 59,33 M$ pour la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce

La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce a enregistré des excédents d’opération de 59,33 M$, au terme de l’exercice financier du 31 décembre 2025.



« Les gars n’ont jamais cru que la série était finie », dit Toby Lafrance

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches amorceront, ce vendredi 17 avril, leur série finale face au Collège Français de Longueuil (à l'extérieur), après avoir signé une remontée spectaculaire en demi-finale.

Jeudi 16 avril



Le Baril Grill récompensé pour son soutien aux étudiants

Le CJE Beauce-Sud a remis, ce mercredi 15 avril à Saint-Georges, un prix au restanrant Le Baril Grill dans le cadre du concours « Le plus fort, c’est mon boss! », soulignant son engagement envers la réussite éducative de ses employés étudiants.



Un suspect arrêté en lien avec la mort d’un adolescent à Frampton

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé, ce jeudi 16 avril, à l’arrestation de deux individus en lien avec les événements de violence survenus à Frampton le 16 septembre 2024, au cours desquels un adolescent de 14 ans avait perdu la vie.



Quatre arrestations à Beauceville

Trois hommes et une femme ont été arrêtés, tôt hier matin, à la suite d'une perquisition dans un logement de l’avenue Lambert, à Beauceville.



Un retraité de Saint-Georges remporte la 17e Maison Moisson Beauce

Le tirage de la 17e Maison Moisson Beauce qui se déroulait ce jeudi soir, directement à la résidence située sur la 23e Avenue à Saint-Georges, a permis de couronner un gagnant. Il s'agit de Richard Busque, un retraité citoyen de la municipalité.

Vendredi 17 avril



Elliot Poulin en conférence sur la pêche préhistorique

Le jeune étudiant en ostéoarchéologie, Elliot Poulin, tiendra ce vendredi 17 avril, une conférence sur la préhistoire de la pêche au Québec, à la salle SBC Nord de Saint-Prosper.



Opération nationale de sécurité routière: plus de 5 600 constats d’infraction émis

Plus de 5600 constats d’infraction ont été émis par l’ensemble des intervenants, dans le cadre d'une opération nationale en matière de sécurité routière, menée mercredi sur l’ensemble du territoire québécois.



La Ville de Saint-Georges demande l'abaissement de la vitesse sur la 1re rue Sartigan

Lors du conseil de ville de ce lundi 13 avril, les élus ont adopté une résolution demandant au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, l'abaissement de la limite de vitesse sur la 1re rue Sartigan.



Un appel de projets lancé pour l’avenir de l’église de Scott

La municipalité de Scott a annoncé, ce vendredi 17 avril, la mise en vente de son église ainsi que du terrain qui l’entoure, en lançant du même coup un appel de projets afin de trouver une nouvelle vocation à ce lieu emblématique.



Piste cyclable: le plan B mis en oeuvre cette année, affirme le préfet Mathieu

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) va mettre à exécution «cette année» son plan B pour assurer le passage des usagers de la piste cyclable au dessus de la rivière Calway.