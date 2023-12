La scène municipale: juillet à décembre

Voir la galerie de photos

Voici la deuxième de deux rétrospectives de l'actualité sur la scène municipale.

Celle-ci couvre les mois de juillet à décembre.

JUILLET

Combien coûtera l'éclairage du terrain de baseball?

Les spéculations vont bon train à la Ville de Beauceville à savoir combien coûteront au final les équipements d'éclairage du tout nouveau terrain de baseball aménagé dans la Cité sportive.

Revitalisation du centre-ville: achat d'un dernier immeuble

La Ville de Beauceville fera l'acquisition du tout dernier bâtiment du quadrilatère dans lequel elle veut revitaliser son centre-ville.

Frampton: un jardin multigénérationnel pour les aînés et les enfants

La municipalité de Frampton lance une nouvelle initiative communautaire. Les aînés et les enfants du coin pourront unir leurs implications dans un tout nouveau jardin multigénérationnel.

Décès du dernier maire de la municipalité d’Aubert-Gallion

La Ville de Saint-Georges a annoncé aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, le décès d'Ovila Poulin, qui a été le dernier maire de la municipalité d’Aubert-Gallion.

Sainte-Marie: des jeunes commettraient des méfaits pendant la nuit

La Ville de Sainte-Marie demande la collaboration de ses citoyens afin de mettre un terme à une série de méfaits commis pendant la nuit dans différents quartiers de la Ville.

Saint-Georges: la traverse de la 90e rue coûtera plus de 150 000$

C'est dans le cadre de la séance du Conseil de ville d'hier que Saint-Georges a annoncé les montants de différents projets en cours. Quelque 20 résolutions ont été adoptées pour mettre en place des embauches, projets d'infrastructures ou d'entretiens.

La Guadeloupe convertira 230 luminaires vers la technologie DEL

La municipalité de La Guadeloupe a entrepris un projet de modernisation de l’éclairage public, impliquant la conversion de 230 luminaires au DEL.

AOÛT

Un nouveau bureau municipal pour Saint-Ludger

Le Conseil municipal de Saint-Ludger a procédé ce mardi soir à l’inauguration officielle du bâtiment abritant le nouvel édifice municipal.

Piste cyclable à Saint-Georges: Québec verse un autre million de $

Le gouvernement du Québec versera 1 M$ pour prolonger le réseau cyclable sur le territoire de la ville de Saint-Georges.

Voirie locale: 1,8 M$ pour neuf municipalités des Etchemins

Neuf municipalités du territoire de la MRC des Etchemins se partagent un montant de 1 790 904 $ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) qui vise le maintien et l'amélioration du réseau routier.

Le ministre de la Culture soutiendra Saint-Georges dans son projet de bibliothèque publique

Dans le cadre du conseil de ville de ce lundi 21 août, Saint-Georges a annoncé un soutien de 276 000 $ du ministère provincial de la Culture et des Communications. Cette somme servira à l'acquisition de ressources documentaires.

Québec octroie 375 000 $ pour la réfection du barrage du lac Abénaquis

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 375 591$ dollars à la Municipalité de Sainte-Aurélie pour permettre la mise aux normes de son barrage du lac Abénaquis.

Motel Royal de Beauceville: c'est l'impasse entre la Ville et les promoteurs

Le projet de «revamper» le Motel Royal du boulevard Renault à Beauceville, qui traîne depuis quatre ans, est dans une impasse totale entre les parties impliquées.

SEPTEMBRE

Prolongement de la piste cyclable: le tracé bien acueilli

Le tracé proposé pour le prolongement de la piste cyclable, dans le secteur Est de la Ville de Saint-Georges, entre l'usine d'épuration des eaux et le barrage Sartigan, est bien accueilli par les intéressés.

Huit dates d'audience pour la citation en déontologie du maire François Veilleux

La Commission municipale du Québec (CMQ) a inscrit huit dates à son rôle d'audiences pour la comparution du maire de Beauceville, François Veilleux, dans le dossier de citation en déontologie, déposé à son encontre en juin dernier.

Saint-Georges: la démolition des bâtiments de la 120e est terminée

Les bâtiments concernés par la démolition sur la 120e rue de Saint-Georges, sont désormais tous à terre. Les travaux auront duré près de trois semaines.

Rebelote pour le projet d'halte autoroutière à Beauceville

Une nouvelle mouture du projet d'halte autoroutière, dont la construction en bordure de l'Autoroute 73 et de la route du Golf à Beauceville avait été annoncée en 2020, a reçu, encore une fois, l'aval de la municipalité.

Maison Héritage Abénaki: la construction débutera en octobre

Les travaux de construction de la Maison Héritage Abénaki, une résidence de 30 logements pour personnes aînées, débuteront à compter du mois d'octobre prochain à Saint-Prosper.

Le maire de Saint-Alfred victime de méfaits et d'insultes

Vilipendé et insulté sur la place publique depuis plusieurs semaines en rapport avec des dossiers municipaux, le maire de Saint-Alfred, Jean-Roch Veilleux, a même été victime récemment d'un méfait à sa résidence.

Près de 2 M$ pour la réfection de l'hôtel de ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Une somme de 1 983 800 $ a été accordée à Saint-Joseph-de-Beauce pour la rénovation de l'hôtel de ville, selon ce qui a été annoncé par Luc Provençal, député de Beauce-Nord, au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

OCTOBRE

Les méfaits continuent à la barricade de Saint-Alfred

Les méfaits se sont poursuivis toute la fin de semaine à la barricade du rang 1, à l'entrée Ouest du village de Saint-Alfred.

Nouvelle convention collective à la MRC de La Nouvelle-Beauce

Les dirigeants de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont procédé hier à la signature de la nouvelle convention collective avec les employés de l'organisme municipal.

Saint-Georges: la 120e rue accueillera des immeubles de 20 logements

Lors du conseil de ville de ce mardi 10 octobre, la Ville de Saint-Georges a autorisé la construction d'immeubles de 20 logements et plus dans la 120e rue.

Un nouveau quartier résidentiel à Saint-Lambert-de-Lauzon

Le Quartier des Familles sera développé au cours des deux prochaines années, en plein cœur de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, comportant 54 terrains qui pourront accueillir plus de 100 nouvelles habitations.

Protection contre les inondations: Beauceville reçoit 400 000$

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, et la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, ont annoncé un soutien financier de 400 000 $ à la Ville de Beauceville pour la préparation du réaménagement de son noyau urbain.

Un nouveau parc familial par et pour les jeunes de Saint-Elzéar

La municipalité de Saint-Elzéar a inauguré son tout nouveau parc familial au terrain multifonctionnel visant à répondre aux besoins grandissants de sa population, en particulier de sa jeunesse, en matière d'espaces de loisirs et de détente.

NOVEMBRE

Saint-Alfred reçoit près d'un million pour réparer le Rang 1

Comme l'annonçait EnBeauce.com hier, le gouvernement du Québec vient de confirmer une aide financière de 994 026 $ afin d’assister la municipalité de Saint-Alfred dans la réfection d’un ponceau du rang 1.

Québec accorde plus de 1,2 M$ à Lac-Drolet

Le gouvernement du Québec accorde une somme de 1 227 100 $ à la Municipalité de Lac-Drolet pour l'agrandissement et l'aménagement du bâtiment comprenant le garage municipal et la caserne de pompiers.

Saint-Philibert: fin des travaux au cœur du village

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et le maire de Saint-Philibert, François Morin, ont récemment souligné la fin des travaux sur la rue principale de la municipalité qui s’est tenue au cours des derniers mois.

Projet éolien dans l'air pour la Nouvelle-Beauce

Une entreprise, active dans le développement de projets éoliens, a récemment débuté un travail de prospection sur le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce, vient d'aviser l'administration municipale régionale, par voie de communiqué de presse.

Six études pour repenser «le coeur urbain» de Beauceville

La Ville de Beauceville s’affaire à finaliser six études et avant-projets visant à repenser le coeur urbain de la municipalité, qui a été littéralement dévasté et transformé à la suite de l’inondation majeure de la rivière Chaudière en 2019, et la règlementation gouvernementale qui a suivi.

Dany Quirion conserve la préfecture

Les élus de la MRC de Beauce-Sartigan ont réitéré leur confiance envers le maire de la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley, Dany Quirion, en le réélisant comme préfet de l'organisme régional.

MRC de La Nouvelle-Beauce: un budget de près de 12 M$

Le budget de fonctionnement de la MRC de La Nouvelle-Beauce, pour l'année 2024, s'élèvera à 11 975 402 $, ce qui correspond à une hausse de 1 366 301$, soit 12,88 % de plus que celui de l'an dernier.

MRC Beauce-Centre: le budget 2024 en hausse de 12%

Les maires de la Municipalité régionale de comté de Beauce-Centre ont adopté, en séance mercredi soir, un budget d'opération de 9 022 167 $ pour l’année 2024.

DÉCEMBRE

Jonathan V Bolduc vit son rêve d'enfant à la mairie de Saint-Victor

En se faisant élire comme maire de Saint-Victor en 2013, Jonathan V Bolduc a réalisé l’un de ses rêves d’enfant.

Taxes à Beauceville: un compte plus élevé de 4,03%

À Beauceville en 2024, le taux de taxes résidentielles augmentera de 4,03% en secteur urbain, et de 3,24% en territoire rural, pour une résidence moyenne évaluée à 185 631 $.

Sainte-Marie: hausse moyenne du compte de taxes de 3,5%

Les contribuables de Sainte-Marie-de-Beauce verront leur compte de taxes augmenter en moyenne de 3,5 % en 2024.

Le compte de taxes augmentera de 3,44% à Saint-Georges

En séance extraordinaire hier soir, la Ville de Saint-Georges a présenté son budget 2024 ainsi que son Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2024-2025-2026.

Hausse moyenne de 2,2% du compte de taxes etcheminois

La Municipalité de Lac-Etchemin a réussi à maintenir sa taxe foncière résidentielle à 0,81 $ du 100 $ d'évaluation, si bien que la hausse moyenne du compte sera de 2,2% en 2024.

Frais judiciaires du maire François Veilleux: une facture de 48 669 $

La Ville de Beauceville remboursera la somme de 48 669 $ pour les frais judiciaires encourus dans la défense du maire François Veilleux, concernant ses manquements au Code d'éthique en déontologie des élus municipaux.

Les comptes de taxes augmenteront en bas de 4% à Saint-Lambert-de-Lauzon

L’augmentation du compte de taxes sera de 3,5 % dans le secteur résidentiel non desservi, de 3,75 % dans le secteur commercial et de 3,9 % dans le secteur industriel pour la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, qui vient d'adopter son budget 2024.

Trois cafés-causeries pour «Réaliser Beauceville autrement»

La Ville de Beauceville tiendra cet hiver une série de trois cafés-causeries sur le grand thème Réalisons Beauceville autrement, une première étape de consultations publiques sur le réaménagement des quartiers riverains, dont les bâtiments ont été rasés suite aux inondations des dernières années.

Augmentation moyenne des taxes de 3,38% à Saint-Martin

L’augmentation moyenne du compte de taxes 2024 sera de 3,38% pour les contribuables de la Municipalité de Saint-Martin.