L'actualité sportive de janvier à juin

En ces temps de rétrospective annuelle, découvrez ou re-découvrez les principaux textes de sujets sportifs qui ont été rédigés par les journalistes d'EnBeauce.com en 2024, de janvier à juin.

Condors : « Une première moitié de saison avec une belle progression », dit Jonathan Ferland

L'équipe des Condors hockey du Cégep Beauce-Appalaches a réussi une très belle première moitié de saison en se plaçant au troisième rang de la LHJAAAQ avant les congés des fêtes.

Joshua Roy rappelé par les Canadiens de Montréal

Les Canadiens de Montréal ont annoncé, ce vendredi 12 janvier, le rappel de Joshua Roy du Rocket de Laval.

Tournoi Bantam : les champions de cette fin de semaine

Le premier week-end du Tournoi de hockey Bantam de Saint-Georges s'est terminé ce dimanche 14 janvier avec les finales de la catégorie A, B et BB.

Championnat mondial M18 : Rosalie Breton et l'équipe Canada repartent avec le bronze

Les Canadiennes étaient en demi-finale ce dimanche 14 janvier contre la Finlande pour le compte du Championnat mondial de hockey féminin M18. L'équipe l'a emporté 8 à 1 pour accrocher une médaille de bronze.

Judo: une nouvelle médaille d'or pour Charline Bourque

Charline Bourque a remporté la médaille d'or aux Championnats nationaux élite présentés ce samedi à Edmonton.

Le Rotary de Saint-Georges lance sa première course familiale

Les membres du Rotary de Saint-Georges ont annoncé, ce jeudi 25 janvier, la tenue de la première édition de « Je cours Rotary », qui présentera une carte de quatre courses différentes au départ de Carpe Diem à Saint-Georges, le 18 mai prochain.

« On veut développer le rugby » - Jessica Beaudoin des Lumberjacks de Saint-Georges

« On veut toucher le plus de personnes possible et développer le rugby », a souligné la présidente du club de rugby des Lumberjacks de Saint-Georges, Jessica Beaudoin.

Le footballeur Antony Auclair range ses épaulettes

Le Beauceron Antony Auclair vient d'annoncer sur sa page Facebook, qu'il mettait fin à sa carrière de joueur de football professionnel.

Emmy Fecteau met la main sur la Médaille académique du Gouverneur général

L'étudiante-athlète originaire de Saint-Odilon-de-Cranbourne, Emmy Fecteau, a reçu la Médaille du Gouverneur Général pour l'excellence académique, ce mercredi 31 janvier.

Snow Cross : Éliot Grondin remporte une troisième victoire

L'athlète originaire de la Beauce était en action, ce samedi 3 février en Géorgie, dans le cadre de la Coupe du monde de snowboard cross de Goudaouri.

Snow Cross : Éliot Grondin fait le doublé !

Après une première médaille d'or obtenu lors de la journée d'hier, l'athlète beauceron, Éliot Grondin, a remis ça ce dimanche 4 février, en se positionnant une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium en Géorgie.

Nouveau déluge de médailles pour le Club de Natation Régional de Beauce

Quinze nageuses et nageurs de douze ans et moins du Club de Natation Régional de Beauce (C.N.R.B.) participaient les samedi 3 et dimanche 4 février à L’Aquafête, une compétition organisée depuis plus de trente ans à l’occasion du Carnaval d’hiver de Québec.

Patinage de descente extrême: l'argent en équipe pour Maxime Nadeau

Avec la formation canadienne, le Beauceron Maxime Nadeau a remporté, hier, la médaille d'argent, dans la course par équipe en patinage de descente extrême (Ice Cross Downhill).

Saint-Gédéon honore son champion Adam Lachance

Une belle foule s'est installée dans les rues de Saint-Gédéon, samedi, pour voir le footballeur, Adam Lachance, défiler avec la Coupe Vanier, qu'il a remporté en novembre dernier avec les Carabins de l'Université de Montréal.

Saint-Georges dévoile son comité pour l'obtention des Jeux du Québec en 2027

La Ville de Saint-Georges a présente, ce lundi 12 février, les noms des personnes présentes dans le comité de candidature pour l'obtention des Jeux du Québec à l'été 2027.

Football: le jeune athlète Olivier Fournier rejoint la France

Après avoir fait une très belle saison avec les Gaiters de l'Université Bishop's, Olivier Fournier va désormais continuer sa carrière en France, du côté de la ville de Marseille.

Sculptures sur neige: les gagnants de l'édition 2024 sont connus

Le concours de sculptures sur neige de la Ville de Saint-Georges s'est terminé ce dimanche 18 février avec la remise des prix par le service des loisirs.

Il y a 10 ans, Marie-Philip Poulin ramenait la médaille d'or en Beauce

Le 20 février 2014, Marie-Philip Poulin était aux Jeux Olympique de Sotchi avec le Canada pour la finale face aux États-Unis. L'équipe de hockey du Canada l'avait emporté en prolongation 3 à 2.

Les Beaucerons s'amusent à la Descente des Cabochons

Des amateurs de sport d'hiver se sont prêtés au jeu de la Descente des Cabochons organisé ce samedi au centre de ski de Saint-Georges.

Trois médailles de bronze pour les patineuses du club de Saint-Prosper

Sur leur propre terrain, trois athlètes du Club de patinage artistique de Saint-Prosper ont remporté des médailles de bronze dans le cadre de la comptétition Invitation Germaine-Poulin, qui s'est déroulée du 16 au 18 février au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper.

Métis Couture : une jeune espoir du judo en Beauce

Métis Couture est une jeune athlète originaire de Saint-Alfred. Le 15 février dernier, elle faisait partie des 63 étudiants-athlètes récompensés par la Fondation Aléo pour leurs réussites scolaire, sportive et humaine.

Eliot Grondin continue d'impressionner avec sa cinquième médaille d'or

Le Mariverain Eliot Grondin a remporté une nouvelle médaille d'or lors de la Coupe du monde de snowboard cross, qui a s'est conclu aujourd'hui à Cortina d'Ampezzo, en Italie.

De Saint-Éphrem à Bishop's: rencontre avec la hockeyeuse Majorie Bolduc

Finissante des Gaiters de Bishop, Majorie Bolduc a fait ses premiers pas en hockey à l'âge de 5 ans au hockey mineur à Saint-Éphrem, inspirée par sa famille amatrice de ce sport.

Une récole totale de 34 médailles pour Chaudière-Appalaches

La région de la Chaudière-Appalaches a paradé lors de la cérémonie de clôture, samedi soir, en conclusion de la 58e Finale des Jeux du Québec à Sherbrooke. Ce fut l’occasion pour la délégation de célébrer son 6e rang au classement des régions et une récolte de 34 médailles.

Olivier Fournier, des Gaiters de l'Université de Bishop's au Blue Stars de Marseille

Le jeune joueur de football, Olivier Fournier, est désormais en poste dans l'équipe des Blue Stars de Marseille, en France, depuis le début de mois de février. Le Framptonnien sort d'une très belle saison avec les Gaiters de l'Université de Bishop's à Sherbrooke.

Ascension du Kilimandjaro: Claude Parent et son fils Shawn présentent leur aventure

Claude et Shawn Parent feront une présentation de leur aventure en Afrique entre père et fils à la polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper le samedi 23 mars, à 19 h.

Les pilotes investissent la montagne de Vallée-Jonction

Le Mountain Cross 2024 avait lieu au Club Ski Beauce de Vallée-Jonction, ce dimanche 17 mars, dès 8 h. Plus d'une centaine de pilotes en quatre roues, VTT ou motocross ont ainsi pu faire parler leur technique sur la piste de ski.

Emmy Fecteau et Rosalie Begin-Cyr couronnées championnes canadiennes

Pour la deuxième fois en trois ans, les Stingers de l'Université Concordia ont brandi le trophée Golden Path, en battant les Varsity Blues de l'Université de Toronto 3-1 lors du championnat de hockey féminin GFL U Sports, ce dimanche 17 mars.

Éliot Grondin couronné champion du monde en snowboard cross

Le globe de cristal était déjà dans la poche, mais Éliot Grondin a tout de même profité de la dernière Coupe du monde de snowboard cross de la saison pour se mettre en spectacle. Aujourd'hui, il a remporté une deuxième médaille d’or en deux jours au Mont-Saint-Anne devant une foule en délire.

Projet de stade intérieur : une volonté sans faille pour le club de soccer Ascalon

Depuis plus de 10 ans maintenant, le club de soccer Ascalon de Saint-Georges œuvre pour la construction d'un stade de soccer intérieur dans la région. Pour EnBeauce.com, Alexandre Tran-Khanh, président du club, a retracé l'évolution du projet, des premières ébauches à aujourd'hui.

Plus de 550 sportives participent au 11e Tournoi de hockey féminin St-Georges

Le 11e Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges, présenté par Manac et Canam, accueillera 45 équipes du 26 au 28 avril prochain, dans les arénas de Saint-Joseph-de-Beauce, Beauceville et Saint-Prosper.

David Dallaire et Jamyson Goudreau de retour à la Polyvalente de Saint-Georges

La Fondation des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges avait invité les deux champions de la Beauce, David Dallaire et Jamyson Goudreau, ce mercredi 17 avril, pour un 5 à 7 autour de leurs trophées.

Judo : Charline Bourque décroche la médaille d'argent au Brésil

La jeune judoka de la région, Charline Bourque, participait aux championnats panaméricains qui se déroulaient à Rio de Janeiro, au Brésil, du 18 au 21 avril.

Trois médailles pour les élèves du Centre d'arts martiaux Kaizen

Les élèves du Centre d'arts martiaux Kaizen à Saint-Georges sont revenus de l'ADCC CANADA OPEN 2024 - Édition Montréal, une prestigieuse compétition de grappling, avec trois médailles.

L'Autodrome Chaudière lance sa saison 2024 avec deux belles courses

Spectateurs et pilotes étaient de retour à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, ce samedi 27 avril, pour les deux premiers rendez-vous de la saison 2024 : la Triple Couronne Féminine et l'Enduro des Érables 300.

Culturisme: double victoire pour Karine Drouin à Beauceville

Karine Drouin, 47 ans de Saint-Georges, a remporté deux premières places lors de la Coupe prestige, un concours de culturisme qui s'est déroulé à Beauceville le 20 avril.

L'équipe des Jabs de Saint-Joseph termine au 5e rang mondial

L'Ultimate Knock-Out, équipe de cheerleading de niveau 6 des Jabs de St-Joseph-de-Beauce, était en compétition, ce samedi 27 avril à Orlando, en Floride.

Gala du Mérite Sportif Beauceron: Charline Bourque nommée athlète de l'année

Charline Bourque a été nommée athlète de l'année en remportant l'élitas d'or du 45e Gala du mérite sportif beauceron ce samedi soir à Saint-Georges.

« Le respect va être mutuel car je suis allé à la guerre avec ces gars-là », dit Keven Cloutier

Capitaine emblématique du Cool FM de Saint-Georges, Kevin Cloutier est devenu, depuis ce mardi 14 mai, le nouvel entraîneur-chef de l'équipe. EnBeauce.com est allé à sa rencontre pour en savoir un peu plus sur cette nomination.

Plusieurs centaines de coureurs à la troisième édition de Courir Saint-Gédéon

L'événement Courir Saint-Gédéon avait lieu ce samedi 18 mai, au départ de l'aréna Marcel Dutil de la municipalité. Parmi les centaines de coureurs, les âges allaient de 2 à 81 ans.

Judo: Charline Bourque remporte un deuxième titre national

La Beauceronne Charline Bourque a remporté vendredi son deuxième titre national consécutif des moins de 70 kg, au jour 2 des Championnats canadiens ouverts qui se déroulent au Centre Pierre-Charbonneau de Montréal.

Plus de 500 enthousiastes à la Course colorée!

Petits et grands ont envahi le Parc des Sept-Chutes, ce matin à Saint-Georges, pour participer à la traditionnelle Course colorée, organisée par le personnel de l'école Dionne et l'école Les Sitelles, dans le but de favoriser l'activité physique intergénérationnelle.

Grand succès pour le premier Rallye Vallée de la Beauce

Organisé dans le cadre du Championnat des Rallyes de l’Est canadien et du Championnat du Québec, le rallye Vallée de la Beauce a attiré de nombreux spectateurs pour sa première édition.

Plus de 8000 $ remis à la Maison du Tournant

Le 2e Tournoi de Dek hockey mixte inversé, qui a eu lieu le 25 mai sur les surfaces du Dek hockey Saint-Georges, a permis d’amasser 8 197 $ pour La Maison du Tournant.

Joshua Roy encourage les jeunes hockeyeurs à ne jamais se décourager

Le hockeyeur Beauceron, Joshua Roy, se trouvait aujourd'hui au tournoi de golf des Condors du Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges.

Les voitures antiques débarquent sur l'île Ronde de Beauceville

Plusieurs centaines de véhicules antiques et d'autres plus récents ont pris possession sur l'Île Ronde de Beauceville, ce dimanche 2 juin, dans le cadre du 14e Rassemblement de la Chaudière.

L’enthousiasme est là malgré la météo au Festival sportif de Sainte-Marie

La météo n'aura pas raison du Festival sportif de Sainte-Marie qui se tient dans la bonne humeur malgré la pluie.

Les 21 équipes du Tour de Beauce se sont élancées ce matin

Les 147 coureurs répartis en 21 équipes du 36e Tour de Beauce se sont élancés pour leur premier départ de la compétition, ce mercredi matin à Saint-Gédéon-de-Beauce.

Défi Beauceron de Saint-Prosper: plus de 1 600 participants à la ligne de départ

Dame Nature a manifesté ce matin toute sa collaboration au comité organisateur du Défi Beauceron de Saint-Prosper, avec un temps frais et couvert, mais sans pluie, pour la tenue de la 12e présentation de l'événement, avec plus de 1 600 participants.

Josée Doyon championne du Glencoe invitational 2024

La golfeuse Josée Doyon, originaire de Saint-Georges, vient tout juste de remporter le Glencoe invitational 2024, un prestigieux tournoi canadien.

Carrosserie: les élèves du CIMIC présentent leur "dune buggy"

Les quinze élèves finissants du programme Carrosserie, en formule Duplex au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière, ont dévoilé aujourd'hui leurs projets de fabrication d’un dune buggy.

Les Championnats canadiens de cyclisme se poursuivent en fin de semaine

Les Championnats canadiens de cyclisme se poursuivent cette fin de semaine à Saint-Georges pour les athlètes élites, juniors et paracyclistes.

Plus de 300 sportifs présents à la 4e édition du Triathlon Abénakis

Plusieurs centaines de sportifs étaient présents, ce samedi 29 juin, à Saint-Aurélie, dans le cadre de la 4e édition du Triathlon Abénakis. EnBeauce.com était sur la ligne d'arrivée pour réaliser quelques clichés.